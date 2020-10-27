Кто есть кто: Эдуард Ким — основатель и владелец АО Technodom Оperator

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня об Эдуарде Киме, основателе и владельце АО Technodom Оperator.







О карьере





Эдуард Ким — основатель и владелец АО Technodom Оperator в Казахстане и Кыргызстане. Также соучредитель Союза торговых сетей РК, почетный консул Венгрии в Казахстане, соучредитель и участник проекта «Дом мамы», с мая 2019 года — соучредитель общественного фонда «Национальное агентство по усыновлению». Входит в топ-50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана.

Эдуард родился 4 июня 1965 года в Узбекистане. В 1987 году окончил Казахский национальный технический университет по специальности «горный инженер-геолог». После Эдуард Ким до 1990 года работал в Академии геологических наук РК. А первый свой бизнес начал в 1991 году.

Свой путь в большой бизнес Эдуард начал в качестве наемного менеджера по развитию. Освоив профессию, в 2002 году он основал компанию «Технодом», которая стала ведущей сетью магазинов электробытовой и компьютерной техники Казахстана.

Источник: forbes.kz





Что изменил





Эдуард Ким считает, что каждый человек должен заботиться о нашей природе. Сотрудники «Технодома» каждый год высаживают деревья и регулярно убирают от мусора прогулочные маршруты, пешеходные тропинки в горах. «Технодом» создал фонд «Восстановление лесов».

Эдуард сам ведет здоровый образ жизни и через разные коллаборации и проекты продвигает идеи здорового образа жизни и приобщает к занятиям спортом казахстанцев всех возрастов. Например, был совместный проект между компанией «Технодом» и профессиональным боксером, чемпионом мира Геннадием Головкиным. Компания также выступила организатором турнира по горным лыжам среди любителей Technodom Skiing Cup.





Цитаты





«Для меня мой бизнес является главным увлечением. Мои магазины — это моя самая любимая игрушка»

forbes.kz







«В бизнесе очень важно быть бойцом по жизни, тебя ничего не должно сломить. Чтобы ни происходило, ты должен встать, найти силы, подняться и пойти. В бизнесе все жестко»

finance.kz







«Не нравятся амбиции, бьющие через край. Как показывает опыт, это очень плохой признак. Люди, подверженные их влиянию, неадекватно ассоциируют себя с действительностью»

voxpopuli.kz







«Я являюсь фаундером и председателем совета директоров компании «Технодом», но на двери моего кабинета висит табличка «Футуролог». Потому что я человек, который видит будущее, и могу рассказать своей команде, что нас ожидает. Для этого очень важно иметь стратегическое видение»

hommes.kz