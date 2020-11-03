Кто есть кто: Раимбек Баталов

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Раимбеке Баталове, предпринимателе и общественном деятеле.





О карьере





Раимбек Баталов — основной владелец Raimbek Group. В холдинг входят компании Raimbek Agro, «Раимбек-Алко», «Раимбек групп плюс», City Fair Trade ltd — официальный импортер в Казахстан минеральной воды Borjomi, Raimbek-Grain&Co, Raimbek Milk, Raimbek ILM. Раимбек Анварович входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

Председатель комитета развития малого и среднего бизнеса президиума НПП «Атамекен», председатель совета ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана», член Совета по предпринимательству при президенте РК, председатель делового совета ШОС, член общественной палаты при Мажилисе РК, член попечительского совета Almaty Management University, председатель Федерации подводного спорта РК, вице-президент Казахстанской федерации велоспорта, председатель совета директоров Enactus Kazakhstan.





Раимбек Баталов родился 21 ноября 1970 года в городе Алматы. Окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель».

В 1992 году Раимбек Баталов основал небольшую торговую фирму «Раимбек», которая сегодня представляет собой крупный холдинг Raimbek Group. Главные направления деятельности холдинга — производство пищевых продуктов и розничная торговля.

В том же году в Алматы открылся специализированный магазин по продаже электроники «Достык». А еще через год появился современный ТД «Раимбек» с огромным для того времени ассортиментом электроники и оргтехники от мировых производителей. А в 1993 году компания начала поставлять и продавать европейскую мебель через собственный мебельный салон.

В 1996 году Раимбек Баталов создал компанию по переработке и экспорту казахстанского зерна Raimbek Grain. Постепенно создание и развитие предприятий пищевой индустрии стало стратегическим направлением холдинга Raimbek Group.

Раимбек Анварович входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана



В 1998 году была создана новая компания Raimbek Bottlers — производство соков и сокосодержащих напитков. Сегодня Raimbek Bottlers выпускает соки под пятью торговыми марками: Juicy, Junior, Frutta Mix, Palma и Fantan. Raimbek Bottlers экспортирует продукцию в Россию, страны Центральной Азии и на Кавказ.

В 2001 году в Алматинской области был запущен завод по производству молочной продукции Raimbek Agro c первой маркой UHT (ультрапастеризованного) молока «Айналайын». Производство молочных продуктов под торговыми марками «Айналайын» и «Милоко» осуществляется на современных линиях фирмы Тetra Pak.

В 2007 году создали компанию Alma Prodex, занимающуюся выращиванием фруктов в Уйгурском районе Алматинской области. Весной 2008 года вблизи поселка Бахар заложили первый яблоневый сад, а также плантацию персиков, абрикосов и слив.

Источник: forbes.kz, cyclowiki.org





Что изменил









Источник: atameken.kz





Одним из первых в 1992 году в Казахстане начал заниматься оптовой и розничной торговлей электроники из Сингапура, Японии, Италии, Швейцарии и Гонконга. И большинство контрактов заключались с производителями напрямую, что было абсолютно новым для страны.

Раимбек Анварович увлекается велоспортом, большим теннисом и горными лыжами и с 2009 года активно поддерживает спорт: является президентом Федерации подводного спорта Казахстана, первым вице-президентом Казахстанской федерации велоспорта

С 2015 года возглавляет совет директоров некоммерческой организации Enactus Kazakhstan. Enactus объединяет студентов, преподавателей и бизнес-лидеров. Cтуденты создают команды, которые участвуют в чемпионате внутри учебного заведения, потом победители встречаются с соперниками на республиканском уровне, а национальные чемпионы едут на первенство мира. Некоторые ребята впервые выезжают из своих городов и начинают иначе смотреть на мир.

Раимбек Баталов и другие бизнесмены занялись обустройством горных троп и образовали Kazakhstan Alpine Club. Цель клуба — развивать экотуризм на Кок-Жайляу, Мынжылкы, Бутаковке и в других популярных местах отдыха алматинцев.

Источник: raimbek.com





Цитаты





«Рынок формируют люди, компании, команды, лидеры»

www.inform.kz







«Цифра» — это требование времени. Я вообще глубоко убежден, что благодаря тем частным компаниям, которые развивают интернет-торговлю, делают кешбэки, накопительные системы, в обществе происходят системные сдвиги».

kursiv.kz