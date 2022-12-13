70 онлайн-сервисов, которые помогут в работе фотографам, контент-мейкерам, дата-аналитикам и не только

Собрали большой список полезных приложений, которые помогут автоматизировать рабочие процессы.







10 ресурсов для тех, кто хочет делать крутые фотографии, собирать их в портфолио и продавать





Flickr — фотохостинг, который можно использовать для хранения фотографий и видеороликов. Первые 100 гигабайт доступны бесплатно. Кроме того, здесь можно общаться с другими фотографами, просматривать их работы, создавать портфолио.

Pinterest — позволяет добавлять свои работы, искать вдохновение в изображениях других фотографов, составлять из них коллекции — специальные «доски» по темам. Отличное место для поиска новых идей.

Inspiration Grid — еще один ресурс, на котором можно найти вдохновение для работы. На сайте публикуется большое количество снимков от фотографов из разных уголков мира. Удобная особенность — большое количество категорий, которые помогают найти нужные изображения.

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14 полезных сервисов и приложений для работы дата-аналитика





Excel — сервис для анализа информации и сведений электронных таблиц. Инструмент ориентирован на простые аналитические задачи и не предназначен для работы с большими объемами данных. Из преимуществ можно назвать простоту и доступность. Позволяет визуализировать данные с помощью диаграмм и графиков.

Google Sheets — бесплатный онлайн-редактор таблиц. Основное удобство сервиса состоит в возможности полноценной работы в таблицах с любого устройства при наличии интернета в браузере и мобильном приложении.

SQL— простой в изучении язык, который используется почти всеми реляционными базами данных. Позволяет без особых знаний кода работать с большими объемами: для сохранения данных, поиска их частей, обновления, извлечения из базы и удаления.

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10 ресурсов для тех, кто хочет разрабатывать игры, делать их красивыми и зарабатывать на этом





Unity — среда разработки компьютерных игр. Позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах — персональных компьютерах, игровых консолях, мобильных устройствах. Есть библиотека бесплатных шаблонов, с помощью которой легко создавать проекты с нуля.

Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Подойдет как для профессионалов, так и для новичков. Есть возможность вносить изменения и модификации без умения программировать.

Cocos2d — программное обеспечение, которое используется для разработки интерактивных приложений и мобильных игр. Проекты создаются с помощью графических объектов — спрайтов, которые разработчик выстраивает в определенную сцену. Есть шаблоны анимаций, звуковых эффектов, скриптов.

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10 сервисов и приложений, которые помогут создавать музыку, редактировать и продавать ее









Songsterr — сайт с табулатурами — записями, которые упрощают чтение нот. Здесь можно найти более 800 000 песен всех жанров, которые можно сыграть на разных музыкальных инструментах.

Audacity — бесплатный многоплатформенный аудиоредактор звуковых файлов. Ориентирован на работу с несколькими дорожками. Есть возможность записи с микрофона, изменения тона, темпа и других характеристик аудио.

MuseScore — профессиональный нотный редактор, который можно скачать бесплатно. Здесь можно экспортировать и импортировать файлы разных форматов, вводить данные с помощью MIDI клавиатуры. У программы открытый код — это значит, что ее можно модифицировать под свои задачи.

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10 полезных приложений, сервисов и сайтов, которые помогут в работе тимлида





Teamlead Roadmap — карта навыков и компетенций тимлидов, которую можно адаптировать для любой компании и команды. Много полезной информации, которая поможет понять, как сделать работу лучше.

Power BI— комплексное программное обеспечение для бизнес-анализа от компании Microsoft. Оно помогает генерировать из потока данных удобную визуализацию — таблицы, графики, чарты. Это помогает при создании отчетов по итогам работы команды.

Planfix — система управления командной работой. Позволяет отслеживать ход выполнения задач по нескольким проектам одновременно, ставить задачи для команды, создавать отчеты и настраивать собственные рабочие пространства.

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10 платформ, сервисов и приложений, которые помогут в работе системного администратора





Wireshark — инструмент для мониторинга сетевого трафика. Он работает с большинством известных протоколов, имеет понятный и логичный графический интерфейс и мощную систему фильтров.

Clonezilla — бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, предназначенный для клонирования отдельных разделов жесткого диска, что облегчает резервное копирование и аварийное восстановления системы.

Windows PowerShell — интерактивная среда, построенная на платформе .NET Framework. Она позволяет автоматизировать большинство рутинных задач: изменение настроек, остановка и запуск сервисов, обслуживание большинства установленных приложений.

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12 полезных сервисов и приложений для видеографов и контент-мейкеров





Adobe Premiere Pro — приложение от Adobe, которое подходит для монтажа коротких видеороликов и полноценных фильмов. В нем есть все необходимые инструменты: от эффектов до аудиодорожек.

Vegas Pro — подойдет для «продвинутых» специалистов в области монтажа. Используется в киноиндустрии и телевидении.

CapCut — удобное мобильное приложение, которое позволяет редактировать видео на телефоне. Отлично подходит для социальных сетей и профессионального монтажа.

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