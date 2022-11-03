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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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10 полезных приложений, сервисов и сайтов, которые помогут в работе тимлида
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Сегодня в 11:45

10 полезных приложений, сервисов и сайтов, которые помогут в работе тимлида

Работа тимлида заключается в управлении деятельностью команды разработчиков. В этом им могут помочь онлайн-инструменты для решения задач. Рассказываем о самых полезных вариантах.
Teamlead Roadmap — карта навыков и компетенций тимлидов, которую можно адаптировать для любой компании и команды. Много полезной информации, которая поможет понять, как сделать работу лучше.

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Power BI— комплексное программное обеспечение для бизнес-анализа от компании Microsoft. Оно помогает генерировать из потока данных удобную визуализацию — таблицы, графики, чарты. Это помогает при создании отчетов по итогам работы команды.

Planfix — система управления командной работой. Позволяет отслеживать ход выполнения задач по нескольким проектам одновременно, ставить задачи для команды, создавать отчеты и настраивать собственные рабочие пространства.

Airtable — сервис позволяет создавать базы данных для удобной работы по любым направлениям. Интерфейс простой и понятный — это позволяет работать с программой даже тем, кто раньше не имел опыта.

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Serpstat — многофункциональная SEO-платформа, которая состоит из пяти модулей: мониторинг позиций, анализ обратных ссылок, SEO-аудит сайта, анализ семантики и аналитика конкурентов. Сервис пригодится для работы с задачами, связанными с маркетингом.

Hootsuite — инструмент для комплексного управления социальными сетями. Если вы работаете с Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube или TikTok, сервис вам пригодится. Он позволяет объединить уведомления из всех аккаунтов в одном месте, упорядочить и создать систему, благодаря которой вы не будете пропускать сообщения.

Monday — платформа, которая помогает тимлиду внести задачи из всех сфер в одно окно: разработку ПО, маркетинг, управление проектами и задачами, рекрутинг, операционную деятельность.

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Meistertask — рабочая доска для повседневной работы команды. Она поможет управлять задачами в красивой настраиваемой среде, которую можно адаптировать к собственным потребностям.

Worksection — платформа помогает бизнесам цифровизироваться, а командам — управлять проектами, эффективно общаться и контролировать задачи в онлайн-формате. В управлении пользователей: дашборд проектов, учет ресурсов, диаграмма Ганта, Канбан-доски.

YouTrack — инструмент для управления задачами, проектами и Agile-процессами в команде. Есть возможность организовать спринты и релизы, вести базу знаний, панель мониторинга и другие функции, необходимые для работы тимлида.

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#работа #приложение #технологии #сервисы #тимлид
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