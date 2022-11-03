10 полезных приложений, сервисов и сайтов, которые помогут в работе тимлида





Teamlead Roadmap — карта навыков и компетенций тимлидов, которую можно адаптировать для любой компании и команды. Много полезной информации, которая поможет понять, как сделать работу лучше.





Power BI — комплексное программное обеспечение для бизнес-анализа от компании Microsoft. Оно помогает генерировать из потока данных удобную визуализацию — таблицы, графики, чарты. Это помогает при создании отчетов по итогам работы команды.



Planfix — система управления командной работой. Позволяет отслеживать ход выполнения задач по нескольким проектам одновременно, ставить задачи для команды, создавать отчеты и настраивать собственные рабочие пространства. — система управления командной работой. Позволяет отслеживать ход выполнения задач по нескольким проектам одновременно, ставить задачи для команды, создавать отчеты и настраивать собственные рабочие пространства.





Airtable — сервис позволяет создавать базы данных для удобной работы по любым направлениям. Интерфейс простой и понятный — это позволяет работать с программой даже тем, кто раньше не имел опыта.



— сервис позволяет создавать базы данных для удобной работы по любым направлениям. Интерфейс простой и понятный — это позволяет работать с программой даже тем, кто раньше не имел опыта.







Serpstat — многофункциональная SEO-платформа, которая состоит из пяти модулей: мониторинг позиций, анализ обратных ссылок, SEO-аудит сайта, анализ семантики и аналитика конкурентов. Сервис пригодится для работы с задачами, связанными с маркетингом. — многофункциональная SEO-платформа, которая состоит из пяти модулей: мониторинг позиций, анализ обратных ссылок, SEO-аудит сайта, анализ семантики и аналитика конкурентов. Сервис пригодится для работы с задачами, связанными с маркетингом.





Hootsuite — инструмент для комплексного управления социальными сетями. Если вы работаете с Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube или TikTok, сервис вам пригодится. Он позволяет объединить уведомления из всех аккаунтов в одном месте, упорядочить и создать систему, благодаря которой вы не будете пропускать сообщения. — инструмент для комплексного управления социальными сетями. Если вы работаете с Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, YouTube или TikTok, сервис вам пригодится. Он позволяет объединить уведомления из всех аккаунтов в одном месте, упорядочить и создать систему, благодаря которой вы не будете пропускать сообщения.





Monday — платформа, которая помогает тимлиду внести задачи из всех сфер в одно окно: разработку ПО, маркетинг, управление проектами и задачами, рекрутинг, операционную деятельность.



— платформа, которая помогает тимлиду внести задачи из всех сфер в одно окно: разработку ПО, маркетинг, управление проектами и задачами, рекрутинг, операционную деятельность.





Meistertask — рабочая доска для повседневной работы команды. Она поможет управлять задачами в красивой настраиваемой среде, которую можно адаптировать к собственным потребностям. — рабочая доска для повседневной работы команды. Она поможет управлять задачами в красивой настраиваемой среде, которую можно адаптировать к собственным потребностям.





Worksection — платформа помогает бизнесам цифровизироваться, а командам — управлять проектами, эффективно общаться и контролировать задачи в онлайн-формате. В управлении пользователей: дашборд проектов, учет ресурсов, диаграмма Ганта, Канбан-доски. — платформа помогает бизнесам цифровизироваться, а командам — управлять проектами, эффективно общаться и контролировать задачи в онлайн-формате. В управлении пользователей: дашборд проектов, учет ресурсов, диаграмма Ганта, Канбан-доски.



