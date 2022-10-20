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10 сервисов и приложений, которые помогут создавать музыку, редактировать и продавать ее
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Сегодня в 15:45

10 сервисов и приложений, которые помогут создавать музыку, редактировать и продавать ее

С каждым годом в музыкальной индустрии появляется много технологических новшеств, которые делают запись музыки и ее обработку легче. В материале рассказываем о полезных сайтах, приложениях и платформах.


Songsterr — сайт с табулатурами — записями, которые упрощают чтение нот. Здесь можно найти более 800 000 песен всех жанров, которые можно сыграть на разных музыкальных инструментах.

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Audacity — бесплатный многоплатформенный аудиоредактор звуковых файлов. Ориентирован на работу с несколькими дорожками. Есть возможность записи с микрофона, изменения тона, темпа и других характеристик аудио.

MuseScore — профессиональный нотный редактор, который можно скачать бесплатно. Здесь можно экспортировать и импортировать файлы разных форматов, вводить данные с помощью MIDI клавиатуры. У программы открытый код — это значит, что ее можно модифицировать под свои задачи.

WavePad — программное обеспечение, которое позволяет записывать музыку, голос и другие аудиозаписи, а затем редактировать их: проводить обработку файлов, добавлять разные эффекты, вырезать и вставлять фрагменты, редактировать помехи.

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Avid Cloud Collaboration — сервис, который позволяет музыкантам приглашать других пользователей для совместной работы над проектом. Функции позволяют делиться дорожками, редактировать и микшировать изменения других участников. Все это происходит на «облачной» платформе.

Pibox Music — еще одна «облачная» платформа, которая позволяет специалистам, работающим с музыкой хранить большие аудиофайлы, отправлять их другим без потери качества и приглашать других пользователей к редактированию треков.

Soundtrap — совместная онлайн-студия записи музыки и подкастов, которую несколько лет назад приобрел Spotify. Позволяет создавать музыку с помощью нескольких десятков программных инструментов для решения разных задач и даже записывать подкасты.

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SoundBetter — платформа-социальная сеть, на которой можно искать музыкантов, продюсеров, битмейкеров и других специалистов из индустрии. Для этого нужно создать заказ и указать вид работы. Среди объявлений от других пользователей можно искать для себя подработку.

Tuner — gStrings — приложение для хроматического тюнера, измеряющее высоту и интенсивность звука. Позволяет настроить любой музыкальный инструмент: от скрипки до фортепиано.

SoundCloud — онлайн-платформа и сайт для распространения оцифрованной звуковой информации: от музыкальных треков до подкастов. Позволяет рассказать о своем произведении широкой аудитории.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.