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10 ресурсов для тех, кто хочет разрабатывать игры, делать их красивыми и зарабатывать на этом
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Сегодня в 11:45

10 ресурсов для тех, кто хочет разрабатывать игры, делать их красивыми и зарабатывать на этом

Создание компьютерных и мобильных игр — непростое дело. Мы собрали список сайтов и приложений, которые помогут в этом занятии.


Unity — среда разработки компьютерных игр. Позволяет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах — персональных компьютерах, игровых консолях, мобильных устройствах. Есть библиотека бесплатных шаблонов, с помощью которой легко создавать проекты с нуля.

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Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Подойдет как для профессионалов, так и для новичков. Есть возможность вносить изменения и модификации без умения программировать.

Cocos2d — программное обеспечение, которое используется для разработки интерактивных приложений и мобильных игр. Проекты создаются с помощью графических объектов — спрайтов, которые разработчик выстраивает в определенную сцену. Есть шаблоны анимаций, звуковых эффектов, скриптов.

GameMaker — игровой движок, позволяющий разрабатывать приложения под множество платформ. Отлично подходит для создания пиксельных 2D-игр. С его помощью были придуманы и сделаны такие проекты как: Undertale, Hotline Miami и Hyper Light Drifter. Можно покупать модули, которые расширяют возможности платформы.

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Phaser — фреймворк для 2D-игр, используемый для создания игр HTML5 для компьютеров и мобильных устройств. Есть функции для создания рендеров, анимации картинок, игровой статистики и так далее. Для работы стоит знать основы JavaScript.

Open Game Art — медиа-архив, который можно использовать для создания программ и игр бесплатно. Здесь можно найти 3D-модели, звуковые эффекты, музыку, иконки и многое другое.

Game-icons.net — веб-сайт, на котором можно скачать и использовать самые разные иконки для игровых функций и предметов. На данный момент доступно более 4000 бесплатных изображений.

Reiner’s Tilesets — ресурс с бесплатными графическими объектами, которые можно использовать для создания собственных игр. Отлично подойдет для RPG-проектов с изометрической графикой.

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Workflowy — сервис, который помогает создавать заметки, планировать дела, организовывать проекты. Благодаря минималистичному дизайну ничего не отвлекает от работы.

Gliffy — программа для построения диаграмм с помощью облачного приложения HTML5. Понадобится для совместной работы над проектом, продумывания ключевых моментов игры, сюжета и геймплея.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.