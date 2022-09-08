10 ресурсов для тех, кто хочет делать крутые фотографии, собирать их в портфолио и продавать

Собрали обзор на платформы, которые помогут как начинающим, так и опытным фотографам.





Flickr — фотохостинг, который можно использовать для хранения фотографий и видеороликов. Первые 100 гигабайт доступны бесплатно. Кроме того, здесь можно общаться с другими фотографами, просматривать их работы, создавать портфолио.

Pinterest — позволяет добавлять свои работы, искать вдохновение в изображениях других фотографов, составлять из них коллекции — специальные «доски» по темам. Отличное место для поиска новых идей.

Inspiration Grid — еще один ресурс, на котором можно найти вдохновение для работы. На сайте публикуется большое количество снимков от фотографов из разных уголков мира. Удобная особенность — большое количество категорий, которые помогают найти нужные изображения.

Pixlr — набор инструментов, которые позволяют редактировать изображения в онлайн-режиме. Есть возможность создания шаблонов и дизайнов. Сервис мультиплатформенный — его можно использовать на компьютере, планшете, смартфоне.

Photopea — веб-редактор фотографий и графики. Используется для редактирования изображений, создания иллюстраций, дизайна и преобразования между различными форматами.

Pablo.Buffer — сервис позволяет создавать иллюстрации для социальных сетей. Большое количество шаблонов и фильтров, возможность добавлять текст и надписи разных шрифтов.

PhotoShelter — популярная платформа для создания цифрового портфолио. Сотрудничает с крупными брендами, которые ищут подходящих фотографов для своих проектов. Позволяет продавать свои работы. Поддерживает интеграцию с WordPress, Slack, Adobe CC и другими сервисами.

PhotoPills — сервис, который поможет фотографу планировать работу. Есть встроенный календарь задач, информация о расположении Солнца и Луны, которая поможет сделать хорошие фотографии. Искусственный интеллект позволяет вычислять необходимые параметры и покажет, как может выглядеть изображение в разное время суток.

Pocket Light Meter — приложение для смартфона, которое позволяет измерить уровень освещенности и настроить экспозицию будущей фотографии.

Fragment — приложение-редактор, которое позволяет накладывать на фотографии разные геометрические эффекты. Будет интересно тем, кто хочет создавать необычные изображения.