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10 платформ, сервисов и приложений, которые помогут в работе системного администратора
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Сегодня в 12:45

10 платформ, сервисов и приложений, которые помогут в работе системного администратора

В своей работе системные администраторы нередко пользуются специальным программным обеспечением. Рассказываем о полезных и удобных инструментах, которые понадобятся специалистам.


Wireshark — инструмент для мониторинга сетевого трафика. Он работает с большинством известных протоколов, имеет понятный и логичный графический интерфейс и мощную систему фильтров.

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Clonezilla — бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, предназначенный для клонирования отдельных разделов жесткого диска, что облегчает резервное копирование и аварийное восстановления системы.

Windows PowerShell — интерактивная среда, построенная на платформе .NET Framework. Она позволяет автоматизировать большинство рутинных задач: изменение настроек, остановка и запуск сервисов, обслуживание большинства установленных приложений.

Sysinternals Suite — большой набор инструментов для системных администраторов. Здесь можно найти полезные программы в таких категориях, как: файлы и диски, сети, безопасность, информация.

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7-Zip — файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных и скоростью. Инструмент с открытым исходным кодом, написанный на C и C++. Есть несколько алгоритмов работы и почти все распространенные форматы данных: zip, rar, Gzip, bzip2, xz, tar, WIM.

Notepad++ — текстовый редактор, который отлично подходит для работы с кодом. Имеет настраиваемый интерфейс, благодаря чему можно убрать все ненужные элементы с экрана. Позволяет работать с несколькими открытыми файлами в одном окне.

Process Hacker — бесплатная утилита с открытым исходным кодом для мониторинга системных процессов и служб, запущенных под управлением операционных систем Windows.

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Zenmap — приложение, которое позволяет проводить сканирование сети для того, чтобы увидеть все подключенные хосты и сервисы. Можно визуализировать данные, создав сетевую «карту». Есть возможность подключения дополнительных сценариев для расширения функций.

Kubernetes — портативная платформа от Google с открытым исходным кодом для управления контейнеризованными рабочими нагрузками и сервисами. Облегчает как декларативную настройку, так и автоматизацию.

Docker — программное обеспечение, которое позволяет «упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, который может быть развернут на любой Linux-системе с поддержкой контрольных групп в ядре, а также предоставляет набор команд для управления этими контейнерами.

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