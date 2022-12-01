12 полезных сервисов и приложений для видеографов и контент-мейкеров

Видеоролики давно стали трендом в социальных сетях. Собрали полезные и простые в использовании приложения и сервисы, которые облегчат работу видеографов.





Adobe Premiere Pro — приложение от Adobe, которое подходит для монтажа коротких видеороликов и полноценных фильмов. В нем есть все необходимые инструменты: от эффектов до аудиодорожек.

Vegas Pro — подойдет для «продвинутых» специалистов в области монтажа. Используется в киноиндустрии и телевидении.

CapCut — удобное мобильное приложение, которое позволяет редактировать видео на телефоне. Отлично подходит для социальных сетей и профессионального монтажа.

Movie Maker — приложение, позволяющее быстро отредактировать видеоролик или создать слайд шоу. Просто в использовании, а поэтому популярно среди новичков.





DaVinci Resolve — профессиональный редактор, который сочетает в себе все инструменты для создания полноценного фильма. Большой выбор возможностей для работы над разными направлениями видеографии.

ShotCut — среди достоинств приложения: работа с 4К, наложение эффектов и переходов, добавление титров, изменение скорости, захват видео с рабочего стола или другого источника, запись звука, аппаратное ускорение, работа с несколькими мониторами.

Splice — мобильный редактор с приятным интерфейсом и полным набором базовых функций. Легок для новичков, так как нет лишних инструментов.





VSDK — идеальный вариант для быстрого редактирования. Утилита имеет множество инструментов и легко экспортирует видео в социальные сети.

Filmora — приложение с большим набором привлекательных фильтров. Можно добавить свою музыку или из взять из онлайн-источников.

Magisto — в видеоредакторе нет платных функций или рекламы, отвлекающей от работы. При обработке и выборке кадров используется искусственный интеллект.





frame.io — сервис, который позволяет работать над видео в команде. Отличный вариант, когда проект большой и требует подключения нескольких людей. Также подходит для того, чтобы клиент вносил правки в работу.

Sun Surveyor — приложение для тех, кто снимает видео вне помещения. Позволяет отслеживать местоположение солнца, показывает, когда стоить начать запись и под каким углом лучше работать. Есть информация и о луне — для ночной съемки.