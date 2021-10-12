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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 советов, которые помогут быстрее найти работу за рубежом
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Наши в мире

10.10.2021

7 советов, которые помогут быстрее найти работу за рубежом

Камила Дауренова, город — Нью-Йорк, монтажер, @kamila_daurenova


Камила о работе.jpg

Чтобы достичь успеха в киноиндустрии, нужно иметь желание много работать. Здесь двенадцатичасовой рабочий день считается минимумом. Поэтому важно трудолюбие, желание поставить работу на первое место.

Важно находить вдохновение в разных источниках. Много смотреть, следить за искусством и проектами других людей. Тенденции постоянно меняются, и нужно за ними успевать.

Подробнее здесь.


Бауыржан Баялинов, город — Мюнхен, Process Engineer в Linde Engineering, Linkedin


Бауржан Баялинов.jpg

В любой стране нужно уметь правильно преподнести себя потенциальному работодателю. Для этого надо составить правильный CV и cover letter под каждого конкретного работодателя. Можно зайти на сайт компании и подчеркнуть ценности и основные проекты компании. Почему они вам близки? Также надо иметь рекомендации от ваших руководителей или коллег.

Подробнее здесь.


Айганым Сейтказина, город — Мюнхен, working student in project management в Amazon


Айганым Сейтказина.jpeg

В каждом из уровней карьерного развития есть навыки, которые помогут трудоустроиться. Для junior, могу сказать, что нужно быть мотивированным и показывать это. Людям нравится, когда кандидаты показывают себя настоящих. Если ты мотивирован, покажи это, не нужно скрывать.

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Айжан Ибраева, город — Стэнфорд, научный сотрудник Stanford University, @aizhanibrayeva


Айжан Ибраева .JPG

Найти работу не сложно. Главное знать, кем ты хочешь работать и разбираться в этой сфере.

Во время интервью могут проверить знание формул, теорий, попросить решить задачу. Но главное — показать, что ты осознанно выбрал эту позицию. Классно, если у тебя есть опыт работы, исследования или практика в разных сферах.

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Аяна Адылова, 23 года, Кремниевая Долина, США, Software Engineer в Google, @ayana_adylova


Аяна Адылова.jpg

Часто интернациональные студенты испытывают сложности при поиске работы, так как работодатель должен спонсировать их визу. Поэтому важно доказать свою высокую компетентность.

Советую вовремя начать работать над своим резюме. Подумать, чем ты можешь отличиться, какие проекты реализовать. Например, я работала на кампусе, преподавала математику и физику.

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Асхат Сейтенов, 28 лет, город — Нью-Йорк, Senior QA Engineer в PepsiCo


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Набор навыков, который необходим при поиске работы, зависит от выбранной специальности. Но грамотный английский язык нужен везде. Для IT индустрии стоит знать один из популярных языков программирования: Python, Java или Javascript.

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Жасан Байпакбаев, 28 лет, Кремниевая долина, Software Engineer, Google, phyforces.com


Байпакбаев Жассан.jpg

Если вы собираетесь жить в Кремниевой долине, рекомендую быть открытым к новому, задавать много вопросов. Для лучшего понимания языка смотрите местные ситкомы и общайтесь с носителями. Изучайте stock market, криптовалюты и учитесь инвестировать эффективнее.

Для успешного прохождения интервью в IT-компании, нужна систематическая подготовка с решением задач на тему алгоритмов и структур данных. Также важно оттачивать навыки коммуникации.

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