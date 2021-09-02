Бауржан Баялинов о работе в Linde Engineering и в чем жизнь в Казахстане комфортнее, чем в Германии

Бауыржан Баялинов, город — Мюнхен, Process Engineer вLinde Engineering, Linkedin

О переезде

Германия — это не первая зарубежная страна, где я живу и работаю. Я окончил КБТУ по специальности «Инженер-проектировщик в нефтегазовой отрасли». Некоторое время работал в Казахстане, затем переехал в Англию, где два года трудился как process engineer. После этого я вернулся в Атырау, но меня направили в США для помощи американским коллегам.

В 2019 году я получил предложение поработать в Германии, в Мюнхене. Компании требовался специалист, который знает английский и русский языки и обладает определенным опытом. Теперь я инженер-проектировщик в Linde Engineering — это немецкая транснациональная химическая компания со штаб-квартирой в Мюнхене.

Об адаптации и сложностях

Когда я первый раз приехал в Великобританию, столкнулся с западной системой аренды квартир. Это сложный процесс, который может занять месяцы. Поэтому, когда я переехал в Германию, мне снова пришлось пройти через это. Квартиры здесь дорогие. Распространена практика сдачи квартир пустыми, без мебели и техники. Перед заселением нужно пройти собеседование с хозяином квартиры, понравиться ему. Иногда необходимо составить небольшое резюме-рассказ о себе и своей семье. Потому что владелец квартиры несет ответственность перед своими соседями. Помимо этого, нужно подтвердить финансовую состоятельность. Нужно быть к этому готовым.

В Германии, как и во многих западных странах, развита бюрократия. В стране нет таких систем, как ЦОН или egov, которые упрощают людям жизнь. Поэтому многие процессы могут затянуться на месяцы. Например, чтобы получить немецкую ID-карту, мне понадобилось полгода.

В Мюнхене сложно получить место в детском саду, стоять в очереди можно годами. Мои знакомые получили место в детском саду в течение пары месяцев. А мы искали место около полутора лет.

Медицинская система тоже отличается. Чтобы попасть на прием к доктору, нужно ждать несколько недель или месяцев. В этом плане в Казахстане система здравоохранения гораздо лучше.

Чтобы попасть на прием к доктору, нужно ждать несколько недель или месяцев. В Казахстане система здравоохранения гораздо лучше





Меня удивило, что в Мюнхене люди предпочитают расплачиваться наличными, а не картами. Во многих местах нет терминалов и альтернатив. Еще меня удивил бумагооборот. Здесь люди реально пользуются бумажной почтой.

Понравилось, что в городе развит общественный транспорт: есть метро, трамваи, городские автобусы и электрички. Транспортная сеть широкая, охватывает все районы города и пригород. Можно добраться практически куда угодно, минуя пробки и не переживая за наличие парковочных мест.

Еще мне понравилась природа Баварии. Здесь красивые озера, леса, горы, Альпийские луга, горные реки. Я увлекся хайкингом и часто забираюсь куда-нибудь в горы. Для семей, здесь хорошие парки с классными детскими площадками. В городе много велосипедных дорожек. Поэтому я часто передвигаюсь по городу на велосипеде.

Если вы собираетесь переезжать за рубеж, нужно изучать особенности страны и конкретного города. Также важно знать местный язык. Или хотя бы выучить английский. Рекомендую общаться с местными, вступать в тематические группы в Facebook или в Telegram. Будьте готовы адаптироваться к другой культуре, менталитету.

О развитии и карьере

Во время работы в Великобритании, я получил хороший опыт, узнал тонкости работы западных проектировочных компаний, прошел много профильных курсов, подтянул английский язык, много путешествовал. Это все помогло мне расширить кругозор.

Когда поехал в США, также познакомился с интересными людьми, получил представление об американской культуре работы.

И теперь, за два года жизни в Германии я успел поработать на двух крупных международных проектах. А со следующего месяца планирую перейти на новый проект, в другой департамент в рамках компании.

В Германии особенная рабочая культура: все четко, строго, без лишних слов. Атмосфера более официальная. В Linde Engineering, где я сейчас работаю, сотрудники стараются поддерживать work-life balance. Мы хорошо трудимся в офисе, а дома занимаемся семьей и своими делами. Люди умеют расставлять приоритеты. Мне нравится подобная культура.

В Linde Engineering сотрудники стараются поддерживать work-life balance. Люди умеют расставлять приоритеты







Я уже был трудоустроен, когда приехал в Мюнхен. Но могу сказать, что, если вы планируете найти работу в Германии, вам будет нужно подтвердить свой диплом и профессиональные навыки, а также знание языка. Также важны такие навыки, как коммуникабельность, умение работать в команде и договариваться. Помимо этого, есть такие западные термины, как problem-solving skills и critical analyses — умение решать проблемы и анализировать ситуации.

В любой стране, нужно уметь правильно преподнести себя потенциальному работодателю. Для этого надо составить правильный CV и cover letter под каждого конкретного работодателя. Можно зайти на сайт компании и подчеркнуть ценности и основные проекты компании. Почему они вам близки? Также надо иметь рекомендации от ваших руководителей или коллег.

Как повлиял переезд

У меня поменялось мировоззрение, расширился кругозор. Я переосмысливаю ценности, которые были у меня в Казахстане. Научился многим вещам у коллег из разных стран.

Я осознаю, что свои ресурсы и время нужно использовать рационально. Например, в Казахстане я ездил на дорогой машине, а здесь катаюсь на велосипеде или пользуюсь общественным транспортом. Это классно.

Еще я научился разделять работу и дом, стараюсь не приносить работу домой, а оставлять ее в офисе.