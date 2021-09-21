Аяна Адылова о том, как студентам найти стажировку в Кремниевой долине и работать в Google

Аяна Адылова, 23 года, Кремниевая Долина, США, Software Engineer в Google, @ayana_adylova

О переезде

Я родилась в Алматы, училась в школах с физико-математическим уклоном. Поэтому перед поступлением в университет передо мной стоял выбор между инженерией и computer science. В итоге, по наставлению родителей и исходя из представления о будущих перспективах, я выбрала программирование.

Для учебы я выбрала США, потому что в этой стране находятся головные офисы самых крупных tech-компаний. Именно в Штатах находится Кремниевая долина. Да и образование в сфере IT тут самое лучшее. Поэтому я поступила в Rochester Institute of Technology и переехала.

Сейчас я Software Engineer, работаю в Google и живу в Кремниевой долине.

Об адаптации и сложностях

Первая сложность — языковой барьер. Он возникает у многих, когда приезжаешь в страну в первый раз. Мои знания английского языка были недостаточно высокие, поэтому адаптироваться было сложно. Особенно трудно было понимать профессоров во время занятий.





Также я испытывала сложности с самим программированием. Тех знаний, которые я получила в школе в Казахстане, было мало, многие из них были устаревшими. В итоге, я не понимала ни предмет, ни объяснения преподавателя на английском. Поэтому мне пришлось изучать все самостоятельно, с нуля.

Еще одна распространенная проблема мигрантов — первое время ты один в чужой стране. Но мне повезло, потому что в США на тот момент уже училась моя сестра. Она даже перевелась в мой университет и помогла мне адаптироваться.

Калифорния — место, где живут люди самых разных культур. В Кремниевой долине находятся головные офисы больших корпораций, поэтому здесь много иммигрантов. Мне это нравится, потому что я люблю путешествовать, пробовать разную еду, узнавать новое.





Иммигрантам приходится намного сложнее, чем местным. Ты должен постоянно учиться, развиваться, чтобы быть конкурентоспособным.







Мне импонирует простота людей, которые здесь живут, их простое отношение к внешнему виду. Когда я приехала, была удивлена, что в университете можно увидеть студентов даже в пижаме. А в Кремниевой долине стандартная одежда любого программиста — спортивная. И никто не обращает на это внимания.

Два самых главных лайфхака, которые мне помогли — это тайм-менеджмент и правильная приоретизация целей. Иммигрантам приходится намного сложнее, чем местным. Просто потому, что у нас больше дел, над которыми надо заранее задумываться. Например, иммиграционные вопросы, документы, поиск работы. К тому же, в Калифорнию приезжают лучшие специалисты со всех стран. Поэтому ты должен постоянно учиться, развиваться, чтобы быть конкурентоспособным.

О развитии и карьере

Во время учебы в университете мне нужно было пройти как минимум год стажировок, чтобы получить диплом. Благодаря опыту своей сестры, я выбрала формат: три лета и еще один семестр. Уже с первого курса начала работать над своим резюме: участвовать в проектах, студенческих клубах, готовиться к интервью. А сразу после первого года обучения подавала заявки в разные компании.

Так как у меня не было опыта, я выбирала программы, ориентированные на студентов первых и вторых годов обучения. Такие вводные программы для новичков есть, например, в Google и Microsoft. От них я и получила приглашения. Выбрала Google, потому что они предлагали работу в Кремниевой долине, в головном офисе. Во время стажировки выиграла скидку на посещение самой крупной конференции для девушек-разработчиков — Грейс Хоппер. И на этом мероприятии прошла отбор на стажировку в Facebook. Проходила ее также в Кремниевой долине.





После этого у меня было еще две стажировки: в Microsoft и снова в Facebook, куда меня пригласили повторно. После ее успешного окончания, мне поступило предложение стать полноценным сотрудником компании. Я согласилась, потому что мне близка культура Facebook. Там работает много молодых специалистов моего возраста. Компания молодая, стремительная. И она идеально подходит для тех, у кого еще нет семьи и кто хочет развиваться как специалист.

Я проработала в Facebook полтора года. Но поняла, что из-за стремительного развития у сотрудников остается меньше времени на личный рост и интересы. Мне захотелось наладить баланс работы и жизни. Поэтому несколько месяцев назад я перешла в Google.





В Google редко встретишь людей, которые работают после шести вечера. Писать коллегам после окончания рабочего дня считается неправильным.





В Google коллектив другой. Сотрудники здесь более взрослые, часто семейные. Они уважают твое личное время. Здесь редко увидишь людей, которые работают после шести вечера. Писать коллегам после окончания рабочего дня считается неправильным и даже немного грубым. На данном этапе мне это подходит.

Когда в первый раз попадаешь в Google, многое удивляет. Тут есть много бонусов для сотрудников: бесплатная еда, кофе, спортивный зал. Это одна из лучших компаний, на которую можно работать. Как и Facebook, корпорация старается поддерживать определенный уровень, чтобы привлекать лучших сотрудников.

Советы

Часто интернациональные студенты испытывают сложности при поиске работы, так как работодатель должен спонсировать их визу. Поэтому важно доказать свою высокую компетентность.

Еще одна особенность — люди в США не всегда готовы воспринимать твой опыт вне этой страны. Например, если ты десять лет проработал в родной стране и хочешь устроиться в крупную корпорацию в Штатах, возможно, тебя примут только на низкую позицию.





Советую вовремя начать работать над своим резюме. Подумать, чем ты можешь отличиться, какие проекты реализовать. Например, я работала на кампусе, преподавала математику и физику.

Также нужно развивать технические знания. Решать много задач и тщательно готовиться к техническому интервью.

В некоторых компаниях, помимо технического, есть и разговорное интервью. К нему тоже лучше готовиться. Можно проходить импровизированное интервью с друзьями, коллегами и сокурсниками.

Как повлиял переезд

Я стала самостоятельной. Первое время за мою учебу платили родители. Но когда я начала работать, стала платить за обучение сама. Совмещала работу и учебу, решала бытовые вопросы. Во всем мне помогала сестра.

Также я научилась общаться с представителями разных культур. Нужно быть осторожным, понимать, какие темы ты поднимаешь. Знать, кто работает вместе с тобой, чтобы никого не оскорбить.