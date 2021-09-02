Камила Дауренова о работе видеомонтажером в США и сотрудничестве с Nike и Dior

Камила Дауренова, город — Нью-Йорк, монтажер, @kamila_daurenova

О выборе профессии



Раньше я училась в Назарбаевском университете и собиралась стать хирургом. Но поняла, что боюсь крови и не люблю науку. Поэтому работала и по вечерам создавала мультфильмы. А потом подала документы в Нью-Йоркский университет, поступила на полный грант и переехала, чтобы учиться в киношколе. Два года назад я получила степень бакалавра кинематографа и с тех пор работаю в рекламной индустрии.

Мое направление пост-продакшн, а именно, монтаж. Раньше я думала, что хочу стать режиссером. Но реализоваться как режиссер сложно, поэтому я выбрала монтаж. Прошла практику в этой сфере, и мне было легче сразу устроиться на работу. Постепенно я влюбилась в это дело и с тех пор не хочу заниматься ничем другим. Сейчас я редактирую музыкальные видео и рекламу. За это время мне удалось поработать с такими брендами, как Nike, Puma, Dior и другими.

О сложностях и вызовах

В киноиндустрии, а особенно в видеомонтаже, доминирует мужской пол. Мне кажется, 90% всех монтажеров — мужчины. Особенно в Казахстане. Но интересно, что исторически монтаж всегда был женским делом. Когда люди работали на пленке, монтаж был как шитье — кропотливая женская работа, которую нужно делать руками. Поэтому радует, что в последнее время все больше женщин возвращается в эту сферу.

Когда ты практикант, и при этом молодая девушка, тебя не всегда воспринимают всерьез. Иногда кажется, что ты не заслуживаешь находиться здесь, в окружении всех этих влиятельных людей с опытом. Но со временем это проходит. Сейчас я понимаю, что мои идеи и мнение чего-то стоят. Было важно найти в себе эту уверенность, почувствовать себя художником, несмотря на собственную стеснительность.

Еще одна сложность — сумасшедшие дедлайны. Недавно я монтировала музыкальный клип, который мне доставили в пятницу, а нужно было закончить в воскресенье. Я не спала два дня подряд, работала. Но приятно, что не нужно ждать несколько месяцев, чтобы увидеть результат своих трудов.

Сейчас меня узнают, как монтажера и режиссеры приходят ко мне. Я понимаю, что начинаю создавать свое имя в Нью-Йорке

В США мне было гораздо легче, чем в Казахстане. Я всегда хотела создать свое имя, финансово не зависеть от родителей. А в нашей стране в киноиндустрию пробиться сложно, тем более, если ты из обычной семьи и без связей. В США все гораздо легче. Чем больше работаешь, тем скорее видишь результаты. И я благодарна, что сейчас меня узнают, как монтажера и режиссеры приходят ко мне. Я понимаю, что начинаю создавать свое имя в Нью-Йорке.

О развитии и карьере



Я всегда хотела заниматься чем-то творческим. Родители рекомендовали отучиться на врача или юриста, чтобы не беспокоиться о деньгах. Но они поддержали меня, когда я переехала в США. Важно найти то дело, которое не кажется вам работой. И для меня монтаж — это, прежде всего, творчество.

Я не сразу пришла в рекламу. Есть такой стереотип, что в эту сферу идут только из-за денег. Но на самом деле, реклама сильно изменилась за последние десять лет. Она тоже стала видом творчества, но в короткой форме. В этом направлении есть столько пространства и свободы, чтобы проявить себя. Здесь всегда ищут новое, каждый день рождается что-то интересное для всей остальной киноиндустрии. Поэтому мне нравится работать в этой сфере.

Так как у меня была неоплаченная ссуда на обучение в университете, я работала, еще будучи студенткой. Была практикантом на канале MTV, куда мне предложили вернуться на полную ставку после окончания учебы. Параллельно по ночам я выполняла заказы для агентства Nike, и они тоже предложили мне выйти на полную ставку. Сказали, что у меня есть потенциал.

Я начала с маленьких реклам, видео. Постепенно портфолио росло все больше и больше. Поэтому недавно я стала редактировать больше музыкальных клипов. У последнего клипа была премьера на билбордах, на Таймс-сквер и даже на канале MTV. Это приятно.

Об особенностях работы монтажера

У каждого монтажера свой стиль, определенные фишки, которые он добавляет в свои работы. Важно уметь передать эмоции. Мы с режиссером работаем так, чтобы наши мнения сошлись, и клиент был доволен.

Мне интересно пробовать новые форматы. Реклама — это короткие ролики в одну минуту. А клип может длиться пять минут. У рекламы быстрый темп работы, но музыкальные клипы гораздо быстрее. Например, на рекламный ролик обычно уходит месяц. Ты делаешь свою версию, работаешь с режиссером, потом перерабатываешь с клиентом, затем идет работа с цветом и звуком. Максимальный дедлайн музыкальных клипов — две недели.

Но, несмотря на то, что рекламный ролик длится меньше минуты, нужно проделать большую работу. Например, после съемок мне высылают арт-драйв со всем материалом. Обычно это пять-восемь часов материала. Нужно посмотреть все, выбрать из восьми часов интересный материал и сделать минутный ролик.

Когда-нибудь я хочу попробовать монтаж полнометражных фильмов. Я сотрудничаю с друзьями-режиссерами из киношколы и работаю с ними над низкобюджетными клипами, чтобы практиковаться. Надеюсь, что скоро они будут снимать полнометражные фильмы, и у меня тоже получится над ними поработать.

Советы

Чтобы достичь успеха в киноиндустрии, нужно иметь желание много работать. Здесь двенадцатичасовой рабочий день считается минимумом. Поэтому важно трудолюбие, желание поставить работу на первое место.

Также нужно терпение. Как правило, с режиссером, мнения насчет проекта сходятся, но с клиентом, чаще всего нет. Но именно за ними последнее слово, поэтому работу приходится менять. И если ты эмоционально вложился в проект, сделать изменения бывает сложно.

Тенденции постоянно меняются, и нужно за ними успевать

Важно находить вдохновение в разных источниках. Много смотреть, следить за искусством и проектами других людей. Тенденции постоянно меняются, и нужно за ними успевать.

Главное — не бояться. Я боялась идти в творческую сферу, потому что есть стереотип голодающего артиста. Но на самом деле, моим однокурсникам из другой сферы было даже сложнее найти работу с большой ставкой. Я благодарна, что занимаюсь творчеством и живу комфортно.