Жасан Байпакбаев о переезде в США и работе в офисе Google в Кремниевой долине

Жасан Байпакбаев, 28 лет, Кремниевая долина, Software Engineer, Google, physforces.com





О переезде

Мы с женой переехали в США в 2017 году. Я хотел получить новый профессиональный опыт и увеличить доход. Подавал заявки в разные компании в США и в Европе. И когда получил предложение о работе от компаний, которые находятся в Кремниевой Долине, выбор страны для переезда стал очевиден.

Об адаптации и сложностях

Для жизни в США нужен высокий уровень самостоятельности и ответственности. Каждый должен разбираться в системе налогообложения, чтобы вовремя и правильно выплачивать налоги. Также нужно самостоятельно решать, куда и как вы будете инвестировать свои пенсионные накопления. В стране нет бесплатной медицины. Так что нужно выбирать подходящую страховку при каждой смене работы. Это отдельная тема, которую нужно изучить.

Еще одна сложность — научиться понимать речь местных жителей. В первый раз мы прилетели за два дня до выхода на работу. Мой уровень знания английского языка на тот момент уже был неплохой, но первое время мне все равно было трудно понимать обсуждения на собраниях.

В Кремниевой Долине есть свои сложности обустройства. Чтобы найти жилье, приходилось отпрашиваться с работы. Здесь слабо развита система общественного транспорта и без собственного автомобиля и водительских прав неудобно. Мне повезло, что мне помог друг.

Именно в Кремниевой Долине локально запускаются многие передовые инновации





При этом, в Долине много плюсов:

— здесь много возможностей. Можно постучаться в дверь многих стартапов и больших компаний

— высокие компенсации, работая простым программистом, вполне реально стать миллионером

— есть возможность привлечь инвестиции для своих идей

— повсюду IT-атмосфера. Можно увидеть билборды с рекламой случайных AI-стартапов вдоль дорог, людей с лэптопом, увлеченно пишущих код, сидя в кафе, или парня с книжкой по Java в кинотеатре. В любом другом месте это было бы редкостью, а здесь обыденность

— климат и чистый воздух.

Именно в Кремниевой Долине локально запускаются многие передовые инновации. Например, по тротуарам нашего города катаются роботы-доставщики, ездят автономные машины, есть автоматизированные кафе с роботом-бариста и пиццерии, где пицца готовится сама.

Если вы собираетесь жить в Кремниевой долине, рекомендую быть открытым к новому, задавать много вопросов. Для лучшего понимания языка смотрите местные ситкомы и общайтесь с носителями. Изучайте stock market, криптовалюты и учитесь инвестировать эффективнее. Больше путешествуйте по местности. И показывайте себя с лучшей стороны, потому что через вас люди познают Казахстан.

О развитии и карьере

До получения приглашения на работу, я, примерно три года, работал в казахстанской IT-компании Alem Research.

Я готовился к собеседованиям в зарубежные компании около двух лет. Не скажу, что это было легко. Я подавал резюме во множество компаний и получал отказы. Те, кто откликались, проводили интервью по три-четыре этапа. В среднем требовалось провести суммарно пять-шесть часов с каждой из компаний. И это в разных часовых поясах. Как-то раз пришлось полететь за границу ради собеседования.

Для успешного прохождения интервью в IT-компании, нужна систематическая подготовка с решением задач на тему алгоритмов и структур данных. Также важно оттачивать навыки коммуникации. Это то, что нужно освежить в голове при каждой смене работы.

В сфере IT на собеседованиях делают упор на знания теории и решение задач. Без специальной подготовки пройти такое интервью почти невозможно. Опыт и навыки, приобретенные на работе или учебе, не сильно помогут. К счастью, в интернете есть много ресурсов, предназначенных для подготовки.

Уже два года я работаю в Google как инженер-программист в команде поисковика. Работая в такой компании, важно быть самостоятельным и креативным. Здесь высокий уровень доверия к сотрудникам. Компания предоставляет все возможности для того, чтобы человек беспрепятственно работал и занимался саморазвитием.

Атмосфера в офисах Google напоминает развлекательные центры. В нашем офисе есть игровые автоматы, кафе с разной кухней, теннисные столы, спальные уголки, волейбольные сетки, душевые, тренажерные залы, бассейны и даже SPA и массажные кабинеты.

Атмосфера в офисах Google напоминает развлекательные центры.







Еще одна особенность — в Штатах нельзя проявлять неуважение к работе человека. Это считается грубым. Даже если вам не понравился результат, стоит поблагодарить за усилия и потраченное время.

В этом году мы с друзьями запустили проект Physforces. Это первая в мире платформа с автоматизированной проверкой математических выражений. Идея в цифровизации физики. Сайт бесплатный и открыт для всех. Он особенно полезен для подготовки к олимпиадам. Платформа работает на английском и ее посещают люди с разных точек мира: США, Канады, России, Казахстана, Южной Америки и Индии.

Как повлиял переезд

Опыт общения с представителями разных культур и путешествия изменили мои взгляды. Я научился перепроверять свои предрассудки и установки. Уважать труд и время других людей.