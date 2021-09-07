Айганым Сейтказина о работе в Amazon и жизни в немецкоговорящей среде

Айганым Сейтказина, город — Мюнхен, working student in project management в Amazon

О переезде

Я живу в Германии, в городе Мюнхен. Здесь друзья называют меня Айга, и я привыкла к этому. Я студентка технического университета Мюнхена, но параллельно с учебой работаю в Amazon.

Я училась в КИМЭП-е. В 2015 году поехала в Австрию по программе обмена. Проучилась там семестр и вернулась в Казахстан. После этого в 2017 году улетела в Германию, потому что нашла себе практику в Мюнхене. Компания, где я проходила вторую практику, пригласила меня на full-time работу. С тех пор я живу здесь.

После года жизни в Австрии, я поняла, что мне близка немецкоговорящая культура. Я выбирала между Австрией, Швейцарией и Германией. Но Австрия была для меня маленькой, я не видела там возможностей для развития. Поэтому выбрала Германию.

Об адаптации и сложностях

Как только я прилетела, почувствовала себя на своем месте. У меня не было сложностей с адаптацией ни в Австрии, ни в Германии. Единственное, с чем столкнулась, это бюрократия. Но я отнеслась к этому, как к челленджу. В Германии все четко прописано в законе, поэтому тебе лишь нужно понять, какие документы нужны и сделать все по инструкции.

Адаптация прошла легко. Друзья говорят, что я больше немка, чем другие немцы. Люблю, когда все четко и по графику.

Друзья говорят, что я больше немка, чем другие немцы





Мне нравится гулять по городу. В первые дни меня поразила красота зданий. Они старые, но ухоженные. Поэтому я наслаждаюсь эстетикой улиц и зданий.



Меня удивили местные люди. Родители могут возить детей в детский сад и школу на велосипеде. Даже если они являются CEO или топ-менеджером какой-нибудь компании. Сейчас я и сама передвигаюсь на велосипеде.

Еще местные занимаются спортом, стараются иметь healthy lifestyle. Они бегают на улицах, в парках. Мой коллега ходил в тренажерный зал во время ланча. Меня это удивляло, но я поняла, что спортом надо заниматься для поддержки физического и ментального состояния.

У многих уважающих себя баварцев, в том числе и детей, есть снаряжение для хайкинга, специальная одежда, обувь. Для них нормально встретиться с друзьями и отдохнуть на природе.

Я переехала в 20 лет и с тех пор начала развиваться здесь как личность. Была открыта ко всему. И это мой первый лайфхак. Конечно, нужно анализировать и делать выводы, но иногда можно довериться течению жизни и быть открытым новому: городу, опыту, культуре и людям. Принимать людей такими, какие они есть, и постараться понять их. Тогда ты замечаешь схожести и отличия, тебе легче адаптироваться.

Иногда можно довериться течению жизни и быть открытым новому: городу, опыту, культуре и людям





Одновременно нужно оставаться собой и открывать окружающим свою культуру. Моих друзей и коллег удивляет то, что я угощаю их традиционной едой. Это то, что я привезла с собой — гостеприимство, стремление поделиться своей культурой.

Об учебе в университете

После семестра в Австрии я поняла, что мне нравится жизнь в Европе. Я проходила первую практику в сфере public relations. После этого у меня был опыт работы в маркетинге. Затем я перешла в product management.Так как у меня был диплом по другой специальности, я захотела получить немецкий диплом в той области, где работаю.

Я подала документы в Мюнхенский технический университет, прошла интервью. У меня был опыт работы, причины, по которым я хотела учиться. Думаю, это зацепило комиссию.

В начале было немного сложно, но сейчас все нормализовалось. У меня последний год обучения по специальности «Менеджмент и технологии». Мне нравится, что можно брать разные курсы по разным специальностям. Здесь многому можно научиться. Объемы информации большие.

Теоретическое образование и немецкий диплом дадут мне возможность и дальше работать в направлении product management.

О карьере и развитии

Раньше я работала в стартапе. Но думала, что сейчас подходящее время, чтобы поработать в большой корпорации, как Google или Amazon. Я подавала заявку в Amazon на позицию working student in project management. На этой позиции предлагалось работать 20 часов в неделю, параллельно с учебой. Я отправила заявку через Linkedin, прошла пару интервью и меня приняли. Процесс занял меньше трех недель.

Во время работы в стартапе нас было 50 человек, и я знала почти всех. Мне повезло с первой работой, я чувствовала себя частью семьи и знала, к кому могу обратиться. В корпорации же ты даже не знаешь, с кем познакомиться, если нет общего проекта. В основном, общаешься с коллегами внутри своего департамента. Из-за того, что сотрудников много иногда не знаешь, к кому лучше обратиться с вопросом.

Но во всем можно найти хорошее и плохое. В Amazon классно то, что здесь много специалистов, знающих свою профессию. У них можно многому научиться, если захотеть. Начиная от ведения документации, заканчивая разными скиллами. Это меня мотивирует.

В Amazon важно понимать, как справиться с информационным потоком, чтобы не потерять себя и свои приоритеты. Нужно спокойно подходить к вещам и сфокусироваться на своей работе.

Amazon дает сотрудникам огромные возможности. Например, если ты захочешь развиваться в другой сфере, не нужно будет менять компанию. Достаточно перейти в другой департамент внутри бренда.

Советы

В каждом из уровней карьерного развития есть навыки, которые помогут трудоустроиться. Для junior, могу сказать, что нужно быть мотивированным и показывать это. Людям нравится, когда кандидаты показывают себя настоящих. Если ты мотивирован, покажи это, не нужно скрывать. По голосу человека легко можно услышать, какой у него энтузиазм и сколько у него энергии. Также важны soft skills, навыки коммуникации и умение показать себя. А если ты middle и senior, нужны hard skills и профессиональный опыт.

Здесь принято открыто выражать свое мнение. Это ценится вне зависимости от уровня профессионального развития





Еще здесь принято открыто выражать свое мнение. Говорить прямо, но профессионально. Это ценится вне зависимости от уровня профессионального развития.

Местные люди серьезные, любят детали, чтобы каждый аспект проекта был обдуман. Баварцы открыты в том, что касается выражения своего мнения. Если им что-то нравится, ты точно узнаешь об этом.

Как повлиял переезд

Я стала самостоятельной и осознанной. Когда ты один в другой стране, это классное время, чтобы побыть с собой и понять себя. Я научилась решать проблемы по мере их поступления, относиться к ним спокойно.

Научилась быть осознанной, смотреть на то, кем и чем себя окружаю. Сейчас я на пути к минимализму, потому что осознаю, что человеку не нужно много вещей, чтобы быть счастливым.

Я поняла, что нужно инвестировать в свой опыт, знания, здоровье, заниматься спортом. Инвестировать в свои путешествия и эмоции.