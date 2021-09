Асхат Сейтенов о возможностях для студентов в Нью-Йорке и работе в PepsiCo

Асхат Сейтенов, 28 лет, город — Нью-Йорк, Senior QA Engineer в PepsiCo

О переезде

Я работаю Senior QA Engineer/Test Lead в компании PepsiCo и живу в Нью-Йорке. В свободное от работы время учусь онлайн в магистратуре Wester Governors University по специальности Cybersecurity and Information Assurance. Работаю над дипломным проектом на тему From DevSecOpsto SecDevOps. Security first mindset in developing CI/CDpipelines.

В Нью-Йорк я приехал в 2016 году по студенческой визе, так как поступал на MBA в King Graduate School при Monroe College. Перед поездкой подавал заявки в несколько вузов Австралии и США. В итоге выбрал Штаты, так как обучение здесь дешевле. К тому же, внезапно большая часть моих накоплений обесценилась из-за девальвации. И когда я узнал о возможности подработки для студентов в Нью-Йорке, выбор стал очевиден.

Об адаптации и сложностях

Для тех, кто приехал не по green card или рабочей визе, основная сложность — это отсутствие разрешения на работу. Работодатели не хотят нарушать закон и принимать на работу «нелегалов». Из-за этого круг поиска сужается до низкопрофильных профессий, таких как грузчик, помощник на стройке, посудомойщик и другие.

Студентам разрешено работать на кампусе с первого семестра, а в других местах со второго семестра до 20 часов в неделю. Оклад обычно минимальный, в Нью-Йорке — $15 в час, а с учетом всех выплат получается около $10 в час или $200 в неделю. По американским меркам это ничтожно мало. Например, аренда комнаты в месяц обойдется вам $800-1000.

Отложенных мною денег хватило только на оплату обучения. Я учился с понедельника по четверг, поэтому искал работу на три дня в неделю. Выбор был невелик, так как в выходные работают только рестораны и развлекательные заведения, и я стал помощником официанта. В будни в рамках программы MBA я вычислял доходы компании Apple за предыдущие годы, а в выходные по 12-14 часов в день выполнял поручения в ресторанах за $10.

США — страна контрастов. Здесь в одном вагоне метро можно встретить бездомного танцора, мать с пятью детьми, полицейского, миллионера, опаздывающего на встречу, и Киану Ривза. При этом все они будут мило беседовать. Для всех это самый обычной день. А удивление сразу выдаст в вас иммигранта.

Также мне понравилось, что здесь никого не волнует, чем ты занимаешься, как одеваешься и какой у тебя статус. Пока ты не вторгся в чье-то личное пространство, ты — невидимка.

Главное — ничего не бояться и больше общаться с людьми. Ответы и решения всегда найдутся, при правильных вопросах.

Рекомендую как можно раньше открыть кредитную карту, оформить медицинскую страховку, получить водительские права и начать платить налоги. Цены на лечение здесь неподъемные, поэтому страховка обязательна. А если вы планируете остаться, в будущем без хорошей кредитной истории вам будет сложно приобрести автомобиль и жилье.

Важно оставаться законопослушным гражданином. Здесь чтят законы. И фразы из разряда: «Қазақпыз ғой», — не работают.

О развитии и карьере

Пока я учился, параллельно из помощника официанта дорос до бармена. Это престижная позиция в ресторанной сфере в США. Также иногда подрабатывал в местных клубах диджеем. За это время получил разрешение на работу. Интересно, что выпускники американских вузов получают разрешение на работу в США на год, но выпускники IT-факультетов могут работать здесь в течение трех лет.

Во время карантина я составил резюме, прошел дополнительные курсы и начал поиск работы в IT-сфере. Карьеру в этой сфере можно начать с должности QA engineer — тестировщика. Набор навыков и время обучения на эту позицию меньше, в сравнении с другими профильными специальностями. Мое резюме понравилось нескольким компаниям, одной из которых была PepsiCo. После нескольких серий интервью меня приняли на работу. Со временем я получил повышение до Senior Test Lead и мне доверили команду из пяти человек на новый проект.

Как и во многих американских компаниях, у нас приветствуется уважение к сексуальным меньшинствам, гендерное равенство, равноправие во всех аспектах. Главное шутливое правило — не пить и не упоминать CocaCola.

Набор навыков, который необходим при поиске работы, зависит от выбранной специальности. Но грамотный английский язык нужен везде. Для IT индустрии стоит знать один из популярных языков программирования: Python, Java или Javascript.

Для работы в качестве QA engineer или Test Automationengineer, джентльменский набор скиллов следующий: Python/Java, Selenium, Jira, TestNG/JUnit, SQL, CucumberBDD, Appium, JMeter и Cypress. Также важно быть знакомым с различными видами тестирования: Unit, Integration, System, UAT, Black/Grey/White Box и Regression.

Как повлиял переезд

В другой стране нужно добиваться всего с нуля. Понимаешь, что помощи ждать не от кого и все зависит от тебя.

Я научился больше ценить чужой труд и уважать представителей любых профессий. Деньги часто даются нелегко, но это ведь не самое важное. Главное в жизни — оставаться собой, быть верным принципам. И тогда все получится.