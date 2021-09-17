Айжан Ибраева о научных исследованиях в Стэнфорде и работе с Нобелевскими лауреатами

Айжан Ибраева, город — Стэнфорд, научный сотрудник Stanford University, @aizhanibrayeva

О переезде

Я переехала в Штаты в 2015 году, когда поступила в магистратуру по специальности Aerospace engineering в Purdue University. Выбрала это учебное заведение, потому что оно входило в топ-5 вузов по моей специальности. Также там находятся известные научно-исследовательские лаборатории, которые сотрудничают с NASA, SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и другими компаниями. Еще одна причина — там учились Нил Армстронг и еще 26 космонавтов.

Сейчас я живу в городе Стэнфорд, штат Калифорния, и работаю научным сотрудником в Stanford University.

Об адаптации и сложностях

Я приехала в США как студент. И первое время мне было сложно, так как в университетах США, в отличие от Казахстана, уделяют больше времени практике, а не теории.

Например, я брала класс по Computational Aerodynamics. И во время одного из промежуточных тестов мою работу оценили в ноль баллов. Я была возмущена, так как считала, что решила задачу на все 100%. Методы решения и вычисления были правильные, кроме допущенной в спешке маленькой механической ошибки. Профессор на это сказал мне, что я сожгла космический корабль вместе с экипажем. Недочеты в выборе метода или решения задачи легче заметить во время проверки и обсуждения, но механические ошибки и невнимательность наиболее опасны, так как они невидимы.





Если вы приедете в США, чтобы учиться, лучше сделать это во время осеннего семестра. Так у вас будет больше курсов на выбор.





Моя учеба начиналась весной и это тоже усложнило процесс обучения. Многие курсы, которые я выбирала, были продолжением тех занятий, которые начались во время осеннего семестра. По этой же причине я в первый год упустила шанс стажировки. Поэтому, если вы приедете в США, чтобы учиться, лучше сделать это во время осеннего семестра. Так у вас будет больше курсов на выбор и времени для поиска летней стажировки.

В целом, у меня не было времени привыкать. Я была занята учебой и занималась исследованиями в лаборатории.

О развитии и карьере

После окончания учебы я работала в стартапе в Кремниевой долине в качестве simulation engineer. Найти работу не сложно. Главное знать, кем ты хочешь работать и разбираться в этой сфере.





Во время интервью могут проверить знание формул, теорий, попросить решить задачу. Но главное — показать, что ты осознанно выбрал эту позицию. Классно, если у тебя есть опыт работы, исследования или практика в разных сферах.

Также важно внимательно выбирать специальность. Например, вы не сможете работать в сфере Aerospace в компаниях, если не являетесь гражданином США. Green Card и рабочая виза тоже не помогут. Так как я знала об этих ограничениях, получила дополнительную академическую степень minor по информатике. В 21 веке междисциплинарное сотрудничество становится все более популярным. К примеру, это происходит, когда медицина и биология нуждаются в инженерах-механиках или программистах. Поэтому вы можете получить степень major в одной сфере и minor в другой.

После работы в нескольких стартапах я поняла, что хочу вернуться в сферу науки и исследований. В данное время работаю в лаборатории Стэнфорда, в школе медицины. Занимаюсь несколькими проектами. Один из них — симуляция и моделирование внутритканевого течения жидкости в опухоли мозга пациентов с глиобластомой. Глиобластома — самый опасный вид рака. Мы работает с данными реальных пациентов, и наши вычисления помогают докторам выработать индивидуальную технику и метод лечения каждого пациента.





Здесь работает 32 лауреата Нобелевской премии. Это вдохновляет и мотивирует







Stanford University — центр инноваций. Здесь работает 32 лауреата Нобелевской премии. Это вдохновляет и мотивирует. Ты начинаешь ценить возможности, которые у тебя есть, и любить науку еще больше.

В университете учатся самые умные и трудолюбивые студенты со всего мира. Стэнфорд всегда наполнен духом предпринимательства. Также здесь уделяют много внимания практическим применениям исследований. У большинства профессоров есть свои стартап-компании.

Как повлиял переезд

Я благодарна этой стране за многое. Здесь я занимаюсь научными исследованиями, получила образование, познакомилась с мужем и родила двоих сыновей.