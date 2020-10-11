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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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7 компаний из Центральной Азии, которые влияют на развитие рынков и региона
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Сегодня в 15:50

7 компаний из Центральной Азии, которые влияют на развитие рынков и региона

Корай Кочак, 36 лет, город — Нур-Султан, генеральный директор Infoline


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Сейчас мы достигли того уровня, когда крупные компании, как BI Group, сталкиваясь с многофункциональным, сложным проектом, сразу говорят: «Это должен сделать Корай». Мы установили в Назарбаев Центре самый большой LED-экран в СНГ, проводили все системы электронного оборудования во Дворце единоборств и работали над другими большими и интересными объектами.

Подробнее здесь.

Азиза Умарова, город — Ташкент, общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, Facebook


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С 2017 года после возвращения из Сингапура, где работала, я руковожу своей бутиковой консалтинговой компанией, с фокусом на реформирование госуправления. Наш клиент — государственные организации либо международные финансовые институты. Наша работа — сделать их работу эффективней, так называемые институциональные реформы, которые позволяют привнести стратегическое планирование в работу госорганов, модернизировать оказание госуслуг для граждан, регуляторная реформа и цифровизация госсектора.

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Ардак Абижанов, 35 лет, город — Алматы, предприниматель, Facebook, @ardak1


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Проект «ZipСклад» — склады индивидуального хранения мы с партнером запустили в 2017 году. Эта индустрия в мире не нова, она зародилась в Европе и США в 50-60-х годах, но в Казахстане до 2017 года ее не было. Начинали с одного, большого склада, на днях анонсируем открытие шестого: четыре в Алматы и два в Астане. Есть планы расширения на весь Казахстан и идеи по выходу за рубеж.

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Анна Яковлева, город — Алматы, совладелица и генеральный директор Actual Optic, основатель Optical Academy и центра профилактики и восстановления зрения Pro-Vision, @anna_v_yakovleva


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У нас 25 салонов в 10 городах Казахстана. Мы лидеры рынка и за 20 лет не изменили своей философии и миссии: работать только с лучшими мировыми производителями, качественной продукцией, не уходить в масс-маркет и оставаться на уровне экспертной оптики. Мы обеспечиваем людей 100% зрением, используя инновации в области оптики с лучшими мировыми производителями.

Мы строим экосистему в бизнесе хорошего зрения:

— открыли школу для восстановления зрения у подростков

— занимаемся аппаратным лечением, профилактикой, восстановлением

— создали площадку для взрослых iFitness, когда через определенные упражнения и работы на аппаратах снижается напряжение зрения.

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Максим Барышев, город — Алматы, основатель группы компаний «Учет», Facebook


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Uchet.kz — портал для бухгалтеров, где можно получить информацию, проконсультироваться, прочитать про изменения в законодательстве. Учебный центр, который предполагает онлайн- и офлайн-обучение. Есть филиалы в России, и с открытием границы будет и в Узбекистане. IT-компания, которая создает продукты для бухгалтеров и предпринимателей. Некоммерческая профессиональная организация бухгалтеров, самое крупное сообщество в Центральной Азии, в команде около 6000 человек. Аудиторская деятельность и аутсорсинг-бухгалтерия.

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Хикмат Абдурахманов, 39 лет, город — Ташкент, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, Facebook


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У нас группа компаний HM Partners. В нее входят различные виды деятельности: сервисные направления, сеть коворкинг-центров, деловой туризм. Также мы поставляем медицинское, строительное, производственное оборудование, спецтехнику, работаем с В2В-сектором, у нас есть лизинговая компания. В этом году запускаем первый частный предпринимательский университет Team University. Главный фактор развития экономики Узбекистана, страны в целом — образование. И если мы, как новые игроки в этой сфере, сможем создать сильный университет, который принесет пользу и сформирует класс предпринимателей, наша главная миссия будет выполнена.

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Эльдар Галиев, 33 года, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin


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Сначала проект шел тяжело. Чтобы поставить компанию на рельсы, мы черпали информацию отовсюду, общались с предпринимателями, заимствовали успешный опыт. С 2017 года компания стала прибыльной, начался быстрый рост, который идет по сей день.

Наш продукт — маркетинговая платформа для бизнеса в сфере e-commerce. Бренды тратят много денег на привлечение клиентов и на основе этого строят продажи. Мы же верим, что важна не только реклама, но и формирование долгих отношений с конечными покупателями. Новые клиенты — это хорошо, но лояльные клиенты помогают сформировать успешный бренд.

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