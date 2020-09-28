Корай Кочак о том, как с нуля создал инжиниринговую компанию и работал над проектами EXPO и Назарбаев Центр

О себе





Я семейный человек, отец. У меня есть жена и дочь. Также я директор компании Infoline.

Люблю свою работу. Моя сфера деятельности — технологии, а это именно то, чем я «болел», еще начиная со школьных лет.

Коммуникабельный, постоянно нахожусь в движении. Мой рабочий день состоит из встреч и общения, я редко появляюсь в офисе.

Любознательный. С малых лет меня интересовало все, что окружает. Я был гиперактивным ребенком, от этого больше всего страдали моя семья и учителя в школе. К примеру, когда учитель говорил что-то, я уже знал, что он хочет сказать, и предугадывал его слова. Активность и любознательность привела к тому, что я постоянно стремился узнавать новое. А сейчас иногда доходит до того, что я читаю, как управлять самолетом, как работает панель управления поездом, и меня интересуют функции даже самой маленькой кнопки.

С малых лет меня интересовало все, что окружает



Мне нравится путешествовать. Если есть возможность, посещаю в год минимум 3-4 страны. В путешествиях я также ценю возможность увидеть новые ландшафты, познакомиться с новыми людьми.

Люблю адреналин, езжу на мотоцикле, велосипеде. А если есть время, могу прыгнуть с парашютом.





Я трудоголик и провожу на работе много времени. На личном опыте знаю, что у любого успеха есть другая сторона — я не могу быть со своей дочерью столько времени, сколько хотел бы. Когда ухожу утром на работу, она еще спит, когда возвращаюсь вечером домой, она уже спит. Я пропустил то золотое время, когда она была совсем маленькой. Поэтому сейчас для меня очень ценны моменты, когда я могу побыть с ней.

О жизненных принципах

Достигая какого-то результата, я никогда не думаю: «Все, этого достаточно». Я постоянно в поиске, постоянно тружусь. Каждый выполненный проект должен быть лучше предыдущего.





Долгосрочность отношений. Нашей компании шесть лет, самый новый сотрудник работает четыре года, остальные с нами с самого начала. Это важно для меня, постоянная текучесть кадров в компании — показатель ее неуспешности.

У Роберта Боша есть хорошая фраза: «Лучше потерять деньги, чем потерять доверие». В работе я всегда придерживаюсь данного принципа, и было много случаев, когда я терял деньги, но зато не терял заказчика и его доверие.

Достигая какого-то результата, я никогда не думаю: «Все, этого достаточно»



Для меня важно, чтобы выполненная работа приносила мне удовольствие. Я технарь, и, когда смотрю на проект, для меня важна не прибыльность, на первое место я ставлю качество работы. Мной движет желание претворить в жизнь самый лучший проект, и только тогда я получаю истинное удовлетворение от работы.

Если вы лучше всех выполняете свою работу, оценка со стороны людей не заставит себя ждать.

О людях в жизни

На мое становление оказал большое влияние руководитель компании, в которой я работал. Он был профессионалом, узнаваемым человеком. Мы занимались акустическими системами. Первое время я не понимал, что это за оборудование, и постоянно спрашивал, но директор не помогал мне, вместо этого говорил: «В интернете все есть, открой инструкцию, прочитай». Я сердился на него, но это был хороший урок. Я много изучал, смотрел и в конце шестого месяца работы любой человек мог спросить меня о функционале того или иного оборудования, и у меня был развернутый ответ.





Я достаточно автономный человек и не завишу от мнения окружающих. Конечно, если люди предупреждают меня о чем-то, я прислушиваюсь, но в конце всегда принимаю самостоятельное решение.

О деятельности

Окончив университет, я устроился на работу в компанию моего отца. Но когда ты сын собственника, есть много ограничений. Я решил уйти, на что отец сказал: «Хорошо, иди, но оставь машину и все кредитные карточки. Через полгода ты вернешься». Этот момент стал отправной точкой в моей жизни.





Я устроился в другую компанию монтажником технической группы. Через три месяца стал директором технического отдела, после — директором по продажам. Я проработал там три с половиной года и последние два года был управляющим директором. За это время оборот компании увеличился в 10 раз. Но я целился на большие проекты, а владелец боялся расти дальше. Поэтому я ушел. Чтобы участвовать в больших и знаковых проектах устроился в крупный холдинг. Одним из проектов, где мы выполняли подрядные работы в технологической части, был Олимпийский городок в Сочи стоимостью 110 млн долларов. После этого я понял, что должен создать свою компанию.



Я руководитель, но благодаря опыту работы на разных позициях знаю все «кухню» изнутри



В Infoline нет собственника. Я руководитель, но благодаря опыту работы на разных позициях знаю все «кухню» изнутри. С утра и до вечера наряду с сотрудниками провожу время на строительном объекте, работая как единая команда. У нас крупная компания, но я сам контролирую все процессы и слежу за качеством. Многие клиенты удивляются, увидев меня на стройке, но потом, когда они видят результат работы, все их вопросы отпадают.





Сейчас мы достигли того уровня, когда крупные компании, как BI Group, сталкиваясь с многофункциональным, сложным проектом, сразу говорят: «Это должен сделать Корай». Мы установили в Назарбаев Центре самый большой LED-экран в СНГ, проводили все системы электронного оборудования во Дворце единоборств и работали над другими большими и интересными объектами.

Мое дело жизни и миссия не в том, чтобы быть хорошим руководителем или собственником, а, в первую очередь, лидером для своей команды. Руководители сидят в кабинетах и смотрят на финансовые отчеты. Но я вижу свою задачу в том, чтобы быть вместе с моей командой на всех этапах работы и быть для них настоящим лидером.