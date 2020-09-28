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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Корай Кочак о том, как с нуля создал инжиниринговую компанию и работал над проектами EXPO и Назарбаев Центр
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Корай Кочак

36 лет, город — Нур-Султан, генеральный директор Infoline


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Сегодня в 13:50

Корай Кочак о том, как с нуля создал инжиниринговую компанию и работал над проектами EXPO и Назарбаев Центр

О себе

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Я семейный человек, отец. У меня есть жена и дочь. Также я директор компании Infoline.

Люблю свою работу. Моя сфера деятельности — технологии, а это именно то, чем я «болел», еще начиная со школьных лет.

Коммуникабельный, постоянно нахожусь в движении. Мой рабочий день состоит из встреч и общения, я редко появляюсь в офисе.

Любознательный. С малых лет меня интересовало все, что окружает. Я был гиперактивным ребенком, от этого больше всего страдали моя семья и учителя в школе. К примеру, когда учитель говорил что-то, я уже знал, что он хочет сказать, и предугадывал его слова. Активность и любознательность привела к тому, что я постоянно стремился узнавать новое. А сейчас иногда доходит до того, что я читаю, как управлять самолетом, как работает панель управления поездом, и меня интересуют функции даже самой маленькой кнопки.

С малых лет меня интересовало все, что окружает


Мне нравится путешествовать. Если есть возможность, посещаю в год минимум 3-4 страны. В путешествиях я также ценю возможность увидеть новые ландшафты, познакомиться с новыми людьми.

Люблю адреналин, езжу на мотоцикле, велосипеде. А если есть время, могу прыгнуть с парашютом.

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Я трудоголик и провожу на работе много времени. На личном опыте знаю, что у любого успеха есть другая сторона — я не могу быть со своей дочерью столько времени, сколько хотел бы. Когда ухожу утром на работу, она еще спит, когда возвращаюсь вечером домой, она уже спит. Я пропустил то золотое время, когда она была совсем маленькой. Поэтому сейчас для меня очень ценны моменты, когда я могу побыть с ней.

О жизненных принципах

Достигая какого-то результата, я никогда не думаю: «Все, этого достаточно». Я постоянно в поиске, постоянно тружусь. Каждый выполненный проект должен быть лучше предыдущего.

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Долгосрочность отношений. Нашей компании шесть лет, самый новый сотрудник работает четыре года, остальные с нами с самого начала. Это важно для меня, постоянная текучесть кадров в компании — показатель ее неуспешности.

У Роберта Боша есть хорошая фраза: «Лучше потерять деньги, чем потерять доверие». В работе я всегда придерживаюсь данного принципа, и было много случаев, когда я терял деньги, но зато не терял заказчика и его доверие.

Достигая какого-то результата, я никогда не думаю: «Все, этого достаточно»


Для меня важно, чтобы выполненная работа приносила мне удовольствие. Я технарь, и, когда смотрю на проект, для меня важна не прибыльность, на первое место я ставлю качество работы. Мной движет желание претворить в жизнь самый лучший проект, и только тогда я получаю истинное удовлетворение от работы.

Если вы лучше всех выполняете свою работу, оценка со стороны людей не заставит себя ждать.

О людях в жизни

На мое становление оказал большое влияние руководитель компании, в которой я работал. Он был профессионалом, узнаваемым человеком. Мы занимались акустическими системами. Первое время я не понимал, что это за оборудование, и постоянно спрашивал, но директор не помогал мне, вместо этого говорил: «В интернете все есть, открой инструкцию, прочитай». Я сердился на него, но это был хороший урок. Я много изучал, смотрел и в конце шестого месяца работы любой человек мог спросить меня о функционале того или иного оборудования, и у меня был развернутый ответ.

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Я достаточно автономный человек и не завишу от мнения окружающих. Конечно, если люди предупреждают меня о чем-то, я прислушиваюсь, но в конце всегда принимаю самостоятельное решение.

О деятельности

Окончив университет, я устроился на работу в компанию моего отца. Но когда ты сын собственника, есть много ограничений. Я решил уйти, на что отец сказал: «Хорошо, иди, но оставь машину и все кредитные карточки. Через полгода ты вернешься». Этот момент стал отправной точкой в моей жизни.

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Я устроился в другую компанию монтажником технической группы. Через три месяца стал директором технического отдела, после — директором по продажам. Я проработал там три с половиной года и последние два года был управляющим директором. За это время оборот компании увеличился в 10 раз. Но я целился на большие проекты, а владелец боялся расти дальше. Поэтому я ушел. Чтобы участвовать в больших и знаковых проектах устроился в крупный холдинг. Одним из проектов, где мы выполняли подрядные работы в технологической части, был Олимпийский городок в Сочи стоимостью 110 млн долларов. После этого я понял, что должен создать свою компанию.

Я руководитель, но благодаря опыту работы на разных позициях знаю все «кухню» изнутри

В Infoline нет собственника. Я руководитель, но благодаря опыту работы на разных позициях знаю все «кухню» изнутри. С утра и до вечера наряду с сотрудниками провожу время на строительном объекте, работая как единая команда. У нас крупная компания, но я сам контролирую все процессы и слежу за качеством. Многие клиенты удивляются, увидев меня на стройке, но потом, когда они видят результат работы, все их вопросы отпадают.

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Сейчас мы достигли того уровня, когда крупные компании, как BI Group, сталкиваясь с многофункциональным, сложным проектом, сразу говорят: «Это должен сделать Корай». Мы установили в Назарбаев Центре самый большой LED-экран в СНГ, проводили все системы электронного оборудования во Дворце единоборств и работали над другими большими и интересными объектами.

Мое дело жизни и миссия не в том, чтобы быть хорошим руководителем или собственником, а, в первую очередь, лидером для своей команды. Руководители сидят в кабинетах и смотрят на финансовые отчеты. Но я вижу свою задачу в том, чтобы быть вместе с моей командой на всех этапах работы и быть для них настоящим лидером.

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