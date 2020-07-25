7 историй о том, как переехать в столицу Узбекистана

Philippa Hutchings, родной город — Брайтон, Великобритания, преподаватель













До приезда мы не слышали об Узбекистане. Наш работодатель оформил визы и условия для проживания, поэтому проблем с переездом не было. Супруг преподает химию, а я преподаю дошкольникам музыку и английский язык. Я музыкант, играю на скрипке, с радостью хожу на концерты в консерваторию, оперу. Здесь разумные цены на билеты. Это роскошь, которую не всегда можно позволить в Великобритании.

Подробнее здесь.

Фируз Аллаев, город — Ташкент, предприниматель













Я родился в Бухаре, учился в Ташкенте, потом во Франции. Вернулся в Узбекистан в 2013 году, работал в туризме, а 6 лет назад занялся бизнесом.



Наш главный проект — интернет-магазин Asaxiy.uz. Доставляем товары клиентам по всему Узбекистану. Это модель Amazon или Ozon в России. Начали с продажи бытовой техники, гаджетов, далее создали Asaxiy Books. Чтобы переводить книги на узбекский язык, открыли издательство Asaxiy Books. Впервые в Узбекистане открыли продажу электронных книг. Начали продажу аудиокниг.

Подробнее здесь.

Жахонгир Пулатов, родной город — Термез, руководитель/CEO, @jakhongir_pulatov









Я занимаюсь бизнесом с 20 лет. В 17 лет выучил английский язык и преподавал дома. Затем поступил в Международный Вестминстерский университет в Ташкенте, но мы не могли оплатить контракт. Поэтому я поставил перед собой цель: превратить деятельность в бизнес, чтобы заработать больше. У меня было 20-30 учеников, я арендовал помещение и открыл первый учебный центр английского языка.

Подробнее здесь.

Азизжон Гаппаров, родной город — Фергана, директор компании Business Navigator Consulting













После окончания вуза в Узбекистане я выиграл государственный грант по поддержке одаренной молодежи для обучения за рубежом. Поэтому продолжил обучение на магистратуре в Великобритании по направлению «менеджмент». Это было в 2002 году. Учеба в Англии повлияла на меня, поменяла мировоззрение. Но нас с супругой не устраивало постепенное привыкание к британской культуре и невозможность приобщения детей к узбекской. Кроме того, в Узбекистане у нас все родные и близкие, с которыми хотелось жить и встречаться чаще.

Подробнее здесь.

Tawney Kruger, родной город — Виндхук, Намибия, студент









Я работала в сфере образования, гостеприимства, фитнеса и ухаживала за животными. Сейчас учусь в Университете Вебстера в Ташкенте, изучаю медиа и коммуникации.

Приехала в Узбекистан из-за супруга — это его Родина. Я переехала в ноябре 2018 года и работала учителем английского языка. После рождения сына в прошлом году я решила продолжить учебу.

Жизнь в Узбекистане по большей части потрясающая. Мне нравится, что здесь свежие фрукты и овощи по доступной цене. Можно жить качественно даже при ограниченном доходе. Общественный транспорт, медицина легкодоступны.

Подробнее здесь.

Полина Милованова, родной город — Орск, специалист отдела снабжения в ООО «МетПромПроект», @polinabalabanova













В Узбекистан мы переехали в феврале 2019 года. Супруга пригласили работать на строительстве Ташкентского металлургического завода. Я тоже нашла работу в Узбекистане.

Работаю в крупной компании ООО «МетПромПроект» в отделе снабжения. Занимаюсь заключением договоров на строительно-монтажные работы. В этом году получаю диплом по специальности «экономист». Вне работы я мама двоих детей, активно занимаюсь спортом, увлекаюсь вязанием, люблю весело проводить время и посещать различные общественные мероприятия.

Подробнее здесь.

Елена Спаркс, город — Ташкент, консультант по персональному брендингу и маркетинговым коммуникациям, основатель сообщества Women’s Social networking , @y elenasparks













В Ташкент я переехала полтора года назад при необычных обстоятельствах. Мой близкий друг открывал здесь проект, в создании которого я принимала участие. Нужно было подготовиться к презентации за небольшой срок, что мне казалось нереальным.



На тот период я не знала никого в Ташкенте, и никто не знал меня. В январе я оказалась в новой для себя стране. Здесь я познакомилась с огромным количеством людей всего за пару недель.

Подробнее здесь.