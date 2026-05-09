Кафе и рестораны Ташкента, которые помнят советский Ташкент

В Ташкенте сохранилось несколько кафе и ресторанов, которые работают с советских времен — некоторые открылись в конце 50-х, другие в 60-х и 70-х. Где-то осталась оригинальная архитектура, где-то рецепты и атмосфера. Собрали заведения, которые ташкентцы знают по нескольку поколений, куда ходили их родители и куда продолжают ходить жители столицы.

«Голубые купола», @golubiekupola

Адрес: пр. Шарафа Рашидова, 77

Ресторан работает с 1970 года. Архитектор — Виль Муратов, здание входит в список объектов культурного наследия Узбекистана. Бирюзовые купола над одноэтажным павильоном на бульваре у ЦУМа — один из символов позднесоветского Ташкента. Кухня узбекская и европейская, лапшу для лагмана делают вручную в прозрачном куполе в центре зала. Чек около 500 000 сумов, до 120 мест, есть летняя веранда. Работает ежедневно с 11:00 до 23:00.

«Уголок», @ugolok.tashkent

Адрес: ул. Мустакиллик, 10

Кафе на Ташкентском Бродвее работает с 1964 года. Архитектор — Нузет Заидов, автор Дворца пионеров на Хадре. По публикации в энциклопедии «Ташкент» 1984 года, заведение было задумано с двумя залами на 100 мест и коктейль-баром. Главное блюдо за 60 лет не поменялось — цыплята «Табака» по фирменному рецепту. На первом этаже здесь кафе буфетного типа, на втором — ресторан со входом с улицы. Кухня европейская, в меню больше 15 видов салатов, мясные стейки, блюда из баранины и рыбы.

«Бахор», @bahor_restaurant_uz

Адрес: ул. Истикбол, 8

Один из первых банкетных залов Ташкента, открыт в 1958 году. Расположен в самом центре, ориентир — Куранты. По данным самого ресторана, многие сотрудники работают здесь больше 60 лет. Зал на 250 мест, кухня узбекская и европейская, шоу-программа на большой сцене. Подходит для свадеб, юбилеев и крупных мероприятий. Работает ежедневно с 10:00 до 23:00.

«Пельменная», @chuchvaraxona

Адрес: ул. Якуба Коласа, 2

Единственная пельменная советского формата, дожившая до сегодняшнего дня. Работает с 1969 года, бессменный владелец — Нигматулла Абдуллаев, у которого с тех пор стаж 56 лет. Расположена рядом со станцией метро «Космонавтов» и ЦУМом. Пельмени маленькие, с тонким тестом и сочной начинкой. В определенные дни готовят машхурду. По выходным к пельменям подают зеленую начинку. Простое заведение без интерьерных решений, но с очередью в обеденное время.

«Зарафшан», @zarafshan.rest

Адрес: ул. Матбуотчилар, 17

Ресторан расположен на территории советского кинотеатра-концертного зала «Зарафшан» в Юнусабадском районе. Само здание ТРЦ «Зарафшан» — позднесоветская постройка, ориентир — ДК «Ширин». Кухня классическая узбекская и европейская, формат подходит для семейных ужинов и встреч с родственниками, для которых важна узнаваемая атмосфера и неспешный сервис.

«Огни Ташкента», @ognitashkenta

Адрес: ул. Бухара, 24

Концептуальный ретро-ресторан проекта Truffo Group, открыт в 2018 году. Интерьер с элементами футуризма 60-х, официанты в форме того времени, фоновая музыка из золотых лет советской эстрады. Меню собрано по старым рецептурным книгам и приготовлено по ГОСТу — салат «Оливье», «Селедка под шубой», блюда из ресторанной классики советского периода.

Заведения такого формата редко перекраивают под тренды. Меню десятилетиями держится на одних и тех же позициях, а сервис на тех же сотрудниках. Для нескольких поколений ташкентцев это часть личной истории: сюда водили родители, сюда возвращаются после отъезда, сюда приводят гостей города, чтобы показать настоящий Ташкент. Удержать качество на дистанции в 50-60 лет сложнее, чем построить новое модное заведение, и именно за это горожане ценят такие места.