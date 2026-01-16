Где жить в Ташкенте в 2026 году: лучшие районы для покупки квартиры, аренды и инвестиций

Ташкент продолжает расти и меняться, и в 2026 году правильный выбор района напрямую влияет на качество жизни и доходность недвижимости. Рассказываем, где сегодня комфортно жить, какие районы востребованы у арендаторов, и в каких локациях стоит рассматривать покупку квартиры с прицелом на будущее.









Мирзо-Улугбекский район





Один из самых комфортных районов Ташкента для жизни. Много зелени, спокойная атмосфера, университеты и развитая инфраструктура. Ценится за баланс тишины, удобства и стабильный спрос на жилье.

Топ-микрорайоны: Академгородок, Ц1, Карасу, Ц2

Что рядом

Школы:

— Oxbridge International school

— Diplomat International school

— Президентская школа.





Парки и отдых:

— Центральный парк имени Мирзо-Улугбека

— Ecopark

— локомотив.





ТРЦ и сервисы:

— ТРЦ Atlas Chimgan

— MEDIAPARK

— экобазар.





Транспорт:

— станции метро «Буюк Ипак Йули», «Мирзо Улугбек».





Инфраструктура:

Сеть кафе, госуслуг, медицинских учреждений, ресторанов, магазинов и развлечений.





Почему стоит выбрать

Развитая инфраструктура, близость к центру, удобный транспорт, а также много зелени и парков.

Подходит для: бизнеса, семьям с детьми, студентам и научным работникам.

Шайхантахурский район





Историческое сердце города. Здесь сочетаются старый Ташкент, культурные объекты и деловая активность. Район выбирают за атмосферу, центральное расположение и туристический потенциал.

Топ-микрорайоны: Кукча-Дарвоза, Бешагач, Катта Октепа

Что рядом

Школы:

— Ziyo Zukko

— Al-Beruniy International school

— Invento

— школы №13, №180, №157.





Парки и отдых:

— Navruz park

— Tashkent city park

— Anhor Lokomotiv.





ТРЦ и сервисы:

— Tashkent City Mall

— Samarqand Darvoza

— Chorsu bazar

— Chig'atoy ТРЦ.





Транспорт:

— станции метро «Халклар Дустлиги», «Чорсу», «Тинчлик», «Гафур Гулом».





Инфраструктура:

Множество театров, вузов, музеев, парков, а также центральных административных объектов.





Почему стоит выбрать

Исторический центр, легкий доступ к культурным объектам, развитая инфраструктура, доступность метро.

Подходит для: любителей шопинга и развлечений, предпринимателям и людям с ограниченным бюджетом.

Мирабадский район





Динамичный и престижный район рядом с центром. Бизнес-центры, рестораны, новые жилые комплексы и удобная транспортная развязка. Востребован для жизни, аренды и инвестиций.

Топ-микрорайоны: проспект Амира Темура, Айбек, Буюк Турон, Истикбол

Что рядом

Школы:

— Tashkent International School

— Smart school

— школы №110, №60, №218.





Парки и отдых:

— Парк культуры и отдыха имени Фурката

— сквер имени Амира Темура

— Lago park.





ТРЦ и сервисы:

— ТРЦ Riviera

— «Пойтахт»

— Mirabad Plaza

— ТРЦ Alfraganus.





Транспорт:

— станции метро: «Ташкент», «Айбек», «Космонавтов», «сквер Амира Темура».





Инфраструктура:

— ЖК Mirabad Avenue

— Мирабадский РУВД

— рынок «Госпитальный».





Почему стоит выбрать

Один из престижных районов города с сочетанием культурного наследия, развитой инфраструктуры и удобного расположения.

Подходит для: любителей насыщенной жизни, тех, кто ищет хорошее жилье, туристов, студентов.

Чиланзарский район





Один из самых популярных и развитых районов города. Удобен для повседневной жизни: школы, рынки, метро и зеленые зоны. Практичный выбор с высоким спросом на аренду.

Что рядом

Школы:

— Artel Thechnical School

— Genesis Education

— Thompson School

— школы №101, №126, №168.





Парки и отдых:

— Dream park

— Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма

— Millig bog'

— Magic city.





ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Чиланзар»

— Magic City

— Atlas

— ТРЦ Parus.





Транспорт:

— станции метро: «Чиланзар», «Новза», «Алмазар», «Мирзо Улугбек»





Инфраструктура:

Удобен для жизни, рядом школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения.





Почему стоит выбрать

Из-за развитой инфраструктуры, включающей метро, магазины, школы, детские сады, доступности жилья, сочетания городской динамики и удобного транспорта.

Подходит для: для семей, специалистов и инвесторов.