Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
gde-zhit-v-tashkente-v-2026-godu-luchshie-rayony-dlya-pokupki-kvartiry-arendy-i-investiciy
logo
Где жить в Ташкенте в 2026 году: лучшие районы для покупки квартиры, аренды и инвестиций
Ташкент

14.01.2026

Где жить в Ташкенте в 2026 году: лучшие районы для покупки квартиры, аренды и инвестиций

Ташкент продолжает расти и меняться, и в 2026 году правильный выбор района напрямую влияет на качество жизни и доходность недвижимости. Рассказываем, где сегодня комфортно жить, какие районы востребованы у арендаторов, и в каких локациях стоит рассматривать покупку квартиры с прицелом на будущее.



Мирзо-Улугбекский район

Один из самых комфортных районов Ташкента для жизни. Много зелени, спокойная атмосфера, университеты и развитая инфраструктура. Ценится за баланс тишины, удобства и стабильный спрос на жилье.

Топ-микрорайоны: Академгородок, Ц1, Карасу, Ц2

Что рядом

Школы:

— Oxbridge International school

— Diplomat International school

— Президентская школа.


Парки и отдых:

— Центральный парк имени Мирзо-Улугбека

— Ecopark

— локомотив.


ТРЦ и сервисы:

— ТРЦ Atlas Chimgan

— MEDIAPARK

— экобазар.


Транспорт:

— станции метро «Буюк Ипак Йули», «Мирзо Улугбек».


Инфраструктура:

Сеть кафе, госуслуг, медицинских учреждений, ресторанов, магазинов и развлечений.


Почему стоит выбрать

Развитая инфраструктура, близость к центру, удобный транспорт, а также много зелени и парков.

Подходит для: бизнеса, семьям с детьми, студентам и научным работникам.

Шайхантахурский район

Историческое сердце города. Здесь сочетаются старый Ташкент, культурные объекты и деловая активность. Район выбирают за атмосферу, центральное расположение и туристический потенциал.

Топ-микрорайоны: Кукча-Дарвоза, Бешагач, Катта Октепа

Что рядом

Школы:

— Ziyo Zukko

— Al-Beruniy International school

— Invento

— школы №13, №180, №157.


Парки и отдых:

— Navruz park

— Tashkent city park

— Anhor Lokomotiv.


ТРЦ и сервисы:

— Tashkent City Mall

— Samarqand Darvoza

— Chorsu bazar

— Chig'atoy ТРЦ.


Транспорт:

— станции метро «Халклар Дустлиги», «Чорсу», «Тинчлик», «Гафур Гулом».


Инфраструктура:

Множество театров, вузов, музеев, парков, а также центральных административных объектов.


Почему стоит выбрать

Исторический центр, легкий доступ к культурным объектам, развитая инфраструктура, доступность метро.

Подходит для: любителей шопинга и развлечений, предпринимателям и людям с ограниченным бюджетом.

Мирабадский район

Динамичный и престижный район рядом с центром. Бизнес-центры, рестораны, новые жилые комплексы и удобная транспортная развязка. Востребован для жизни, аренды и инвестиций.

Топ-микрорайоны: проспект Амира Темура, Айбек, Буюк Турон, Истикбол

Что рядом

Школы:

— Tashkent International School

— Smart school

— школы №110, №60, №218.


Парки и отдых:

— Парк культуры и отдыха имени Фурката

— сквер имени Амира Темура

— Lago park.


ТРЦ и сервисы:

— ТРЦ Riviera

— «Пойтахт»

— Mirabad Plaza

— ТРЦ Alfraganus.


Транспорт:

— станции метро: «Ташкент», «Айбек», «Космонавтов», «сквер Амира Темура».


Инфраструктура:

— ЖК Mirabad Avenue

— Мирабадский РУВД

— рынок «Госпитальный».


Почему стоит выбрать

Один из престижных районов города с сочетанием культурного наследия, развитой инфраструктуры и удобного расположения.

Подходит для: любителей насыщенной жизни, тех, кто ищет хорошее жилье, туристов, студентов.

Чиланзарский район

Один из самых популярных и развитых районов города. Удобен для повседневной жизни: школы, рынки, метро и зеленые зоны. Практичный выбор с высоким спросом на аренду.

Что рядом

Школы:

— Artel Thechnical School

— Genesis Education

— Thompson School

— школы №101, №126, №168.


Парки и отдых:

— Dream park

— Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма

— Millig bog'

— Magic city.


ТРЦ и сервисы:

— ТЦ «Чиланзар»

— Magic City

— Atlas

— ТРЦ Parus.


Транспорт:

— станции метро: «Чиланзар», «Новза», «Алмазар», «Мирзо Улугбек»


Инфраструктура:

Удобен для жизни, рядом школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения.


Почему стоит выбрать

Из-за развитой инфраструктуры, включающей метро, магазины, школы, детские сады, доступности жилья, сочетания городской динамики и удобного транспорта.

Подходит для: для семей, специалистов и инвесторов.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#квартира #аренда #ташкент #инвестиции #недвижимость
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Ифтар в Ташкенте: 10 заведений с вкусной едой и стильным интерьером
Ифтар в Ташкенте: 10 заведений с вкусной едой и стильным интерьером
10 сервисов доставки рационов правильного питания в Ташкенте
10 сервисов доставки рационов правильного питания в Ташкенте
Гастрономический гид по Ташкенту: 100 заведений столицы на любой вкус
Гастрономический гид по Ташкенту: 100 заведений столицы на любой вкус
6 автошкол в Ташкенте для тех, кто хочет сдать экзамен с первого раза
6 автошкол в Ташкенте для тех, кто хочет сдать экзамен с первого раза
Куда сходить вдвоем в Ташкенте: 21 идея для романтического свидания
Куда сходить вдвоем в Ташкенте: 21 идея для романтического свидания