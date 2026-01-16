Где жить в Ташкенте в 2026 году: лучшие районы для покупки квартиры, аренды и инвестиций

Ташкент продолжает расти и меняться, и в 2026 году правильный выбор района напрямую влияет на качество жизни и доходность недвижимости. Рассказываем, где сегодня комфортно жить, какие районы востребованы у арендаторов, и в каких локациях стоит рассматривать покупку квартиры с прицелом на будущее.
Мирзо-Улугбекский район
Один из самых комфортных районов Ташкента для жизни. Много зелени, спокойная атмосфера, университеты и развитая инфраструктура. Ценится за баланс тишины, удобства и стабильный спрос на жилье.
Топ-микрорайоны: Академгородок, Ц1, Карасу, Ц2
Что рядом
Школы:
— Oxbridge International school
— Diplomat International school
— Президентская школа.
Парки и отдых:
— Центральный парк имени Мирзо-Улугбека
— Ecopark
— локомотив.
ТРЦ и сервисы:
— ТРЦ Atlas Chimgan
— MEDIAPARK
— экобазар.
Транспорт:
— станции метро «Буюк Ипак Йули», «Мирзо Улугбек».
Инфраструктура:
Сеть кафе, госуслуг, медицинских учреждений, ресторанов, магазинов и развлечений.
Почему стоит выбрать
Развитая инфраструктура, близость к центру, удобный транспорт, а также много зелени и парков.
Подходит для: бизнеса, семьям с детьми, студентам и научным работникам.
Шайхантахурский район
Историческое сердце города. Здесь сочетаются старый Ташкент, культурные объекты и деловая активность. Район выбирают за атмосферу, центральное расположение и туристический потенциал.
Топ-микрорайоны: Кукча-Дарвоза, Бешагач, Катта Октепа
Что рядом
Школы:
— Ziyo Zukko
— Al-Beruniy International school
— Invento
— школы №13, №180, №157.
Парки и отдых:
— Navruz park
— Tashkent city park
— Anhor Lokomotiv.
ТРЦ и сервисы:
— Tashkent City Mall
— Samarqand Darvoza
— Chorsu bazar
— Chig'atoy ТРЦ.
Транспорт:
— станции метро «Халклар Дустлиги», «Чорсу», «Тинчлик», «Гафур Гулом».
Инфраструктура:
Множество театров, вузов, музеев, парков, а также центральных административных объектов.
Почему стоит выбрать
Исторический центр, легкий доступ к культурным объектам, развитая инфраструктура, доступность метро.
Подходит для: любителей шопинга и развлечений, предпринимателям и людям с ограниченным бюджетом.
Мирабадский район
Динамичный и престижный район рядом с центром. Бизнес-центры, рестораны, новые жилые комплексы и удобная транспортная развязка. Востребован для жизни, аренды и инвестиций.
Топ-микрорайоны: проспект Амира Темура, Айбек, Буюк Турон, Истикбол
Что рядом
Школы:
— Tashkent International School
— Smart school
— школы №110, №60, №218.
Парки и отдых:
— Парк культуры и отдыха имени Фурката
— сквер имени Амира Темура
— Lago park.
ТРЦ и сервисы:
— ТРЦ Riviera
— «Пойтахт»
— Mirabad Plaza
— ТРЦ Alfraganus.
Транспорт:
— станции метро: «Ташкент», «Айбек», «Космонавтов», «сквер Амира Темура».
Инфраструктура:
— ЖК Mirabad Avenue
— Мирабадский РУВД
— рынок «Госпитальный».
Почему стоит выбрать
Один из престижных районов города с сочетанием культурного наследия, развитой инфраструктуры и удобного расположения.
Подходит для: любителей насыщенной жизни, тех, кто ищет хорошее жилье, туристов, студентов.
Чиланзарский район
Один из самых популярных и развитых районов города. Удобен для повседневной жизни: школы, рынки, метро и зеленые зоны. Практичный выбор с высоким спросом на аренду.
Что рядом
Школы:
— Artel Thechnical School
— Genesis Education
— Thompson School
— школы №101, №126, №168.
Парки и отдых:
— Dream park
— Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма
— Millig bog'
— Magic city.
ТРЦ и сервисы:
— ТЦ «Чиланзар»
— Magic City
— Atlas
— ТРЦ Parus.
Транспорт:
— станции метро: «Чиланзар», «Новза», «Алмазар», «Мирзо Улугбек»
Инфраструктура:
Удобен для жизни, рядом школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения.
Почему стоит выбрать
Из-за развитой инфраструктуры, включающей метро, магазины, школы, детские сады, доступности жилья, сочетания городской динамики и удобного транспорта.
Подходит для: для семей, специалистов и инвесторов.