Как живут успешные предприниматели Узбекистана, во что вкладывают деньги и какие сферы считают перспективными

Музаффар Касымов, 39 лет, город — Ташкент, предприниматель, @muzikus
О себе и бизнесе
Я люблю перемены, развитие. С детства любил читать, был заточен на обучение, образование и постижение нового. В бизнес пришел не сразу. Сначала работал на государственной службе, потом в структуре международных организаций. Более 15 лет назад мы с другом решили организовать бизнес. Мы были достаточно образованы, толерантны и могли находить язык с представителями разных национальностей, поэтому решили, что поможем нашим предпринимателям создавать свои производства.
Мы открыли офис в Китае. Посещали выставки, помогали предпринимателям организовывать поездки на заводы, приобретать оборудование. В дальнейшем этот бизнес стал обрастать ветвями. Параллельно нашли другую нишу — стали первыми в стране, кто на системном уровне создал бизнес-туризм. Сейчас это направление international business travel ibt.uz.
Создали лизинговую компанию clg.uz, первую сеть коворкингов в Узбекистане — GroundZero groundzero.uz, проекты по оказанию консалтинговых услуг в области бизнеса, менеджмента, HR, маркетинга и финансов для малого и среднего бизнеса, объединив все это под общем брендом HM Partners hmpartners.uz. Одно из молодых направлений — поставка медицинского оборудования или открытие медицинских клиник под ключ meditech.uz. Есть некоммерческие направления — участвовали в создании Ассоциации международного бизнеса и технологий. Являемся представителями Global Entreprenership Network в Узбекистане.
Новый проект, к которому мы с партнерами шли много лет — первый частный предпринимательский вуз в Узбекистане Team University teamuni.uz. Вуз будет выдавать дипломы London South Bank University, который входит в топ вузов Великобритании. В 2017 и 2018 годах он был признан лучшим предпринимательским вузом Европы.
Если объединить все направления, мы создали one window for B2B. Малый и средний бизнес может прийти в нашу компанию и получить весь спектр услуг в области модернизации существующего или создания нового бизнеса, позиционирования. Может обучить сотрудников различным навыкам в сети GroundZero, а с осени воспользоваться услугами предпринимательского вуза TEAM.
О деньгах
Деньги — это инструмент достижения целей, обеспечения комфорта для себя и семьи. На деньги также можно посмотреть как на KPI результата своей работы. Моя компания создает ценность для клиентов. Они пользуются этим и платят определенными средствами. Чем больше средств, тем больше клиентов удовлетворено деятельностью нашей компании.
Вкладываю в своих детей, их образование, обучаюсь сам. За последние несколько лет одно из самых крупных вложений в образование — обучение в бизнес-школе Сколково, Практикум-13. Вкладываю в новые эмоции, путешествия. Основные средства инвестирую в бизнес.
О будущем
Лучшее, что можно передать детям — это тяга к саморазвитию, самообразованию. Тогда, как бы ни поменялась жизнь, они будут востребованы. Кроме того, нужно передать детям доброту и любовь. Мы видим, что позитивно настроенные люди более счастливы.
Мы живем во времена большой трансформации. Идет четвертая промышленная революция. И никто не может представить, какие профессии будут востребованы через десять лет. Единственное, что точно будет необходимо — уметь работать с информацией, анализировать, знать языки, уметь учиться и переучиваться.
О трендах в предпринимательстве
В Узбекистане растет спрос на квалифицированные кадры в инженерии, сельском хозяйстве и менеджменте. Доходы специалистов этих сфер увеличиваются. Это хорошо, значит экономика развивается. С другой точки зрения, увеличивается разрыв между skilled workers и unskilled workers. Поэтому перспективны сферы, которые смогут уменьшить разрывы в доходах, знаниях между различными группами людей. Это образовательный сектор.
Есть перспективы в IT-сфере. Будет развиваться рынок финансов, банковских услуг, финтех. Узбекистан в этой сфере отстал. Это большая ниша, и предприниматели, которые будут строить бизнес в этом направлении, смогут развиться быстро.
Фируз Аллаев, 30 лет, город — Ташкент, предприниматель, Facebook
О себе и бизнесе
Я родился в Бухаре, учился в Ташкенте, потом во Франции. Вернулся в Узбекистан в 2013 году, работал в туризме, а 6 лет назад занялся бизнесом.
Наш главный проект — интернет-магазин Asaxiy.uz. Доставляем товары клиентам по всему Узбекистану. Это модель Amazon или Ozon в России. Начали с продажи бытовой техники, гаджетов, далее создали Asaxiy Books. Чтобы переводить книги на узбекский язык, открыли издательство Asaxiy Books. Впервые в Узбекистане открыли продажу электронных книг. Начали продажу аудиокниг.
Далее запустили Asaxiy Мебель. Это проект, где мы собрали всех производителей мебели в Узбекистане. Не так давно запустили еще одно направление — Asaxiy Kitchen, где можно купить посуду не только импортных, но и местных производителей.
Моей главной целью и идеей было запустить инновационный проект в Узбекистане.
Все идеи появлялись по мере того, как мы видели какие-то проблемы и думали над их решением. На сегодняшний день мы собрали хорошие кадры, у нас работает 150 человек, и мы продолжаем развиваться.
О деньгах
Деньги — это возможность реализовать свои идеи. Все, что зарабатываю, вкладываю в бизнес, проекты под брендом Asaxiy.
Не люблю материализм, мне никогда не были интересны недвижимость, большой дом и машины люкс-класса. Чтобы быть счастливым, мне нужно ужинать с семьей, путешествовать по миру и раз в год менять смартфон или лаптоп. Помимо этого у меня почти нет расходов.
Сегодня существует множество направлений, куда можно вкладывать деньги. Наша реальность меняется каждый день, появляются новые проекты, и для вкладчиков появляются новые возможности.
О будущем
Самый важный навык для наших детей — постоянно учиться и быстро адаптироваться. Мир меняется, и профессии, которые актуальны сегодня, не будут актуальны через десять лет.
В Узбекистане к вопросу о будущем детей относятся так: нужно купить детям дом, машину, создать условия. Я думаю, что самое главное — создать идеальные условия для учебы, инвестировать в образование. А все остальное ребенок заработает сам.
Подрастающему поколению рекомендую много читать, изучать иностранные языки. Сегодня только 1% материала, который появляется в мире, переводится на узбекский язык. Чтобы быть конкурентоспособным, надо изучать иностранные языки.
Мы живем в мире глобализации. Через 10-15 лет наши дети будут конкурировать на рынке труда с кадрами из других стран: Индии, Малайзии, Кореи. Поэтому нужно постоянно учиться.
О трендах в предпринимательстве
С карантином все начали переводить бизнес в онлайн, больше 50 человек пришли ко мне и спросили, как открыть интернет-магазин. Думаю, этот тренд останется в ближайшие годы, будут развиваться не только интернет-магазины, но и кинотеатры, библиотеки. Стоит обращать внимание на бизнес, который будет одинаково развиваться онлайн и офлайн.
В последнее время в Узбекистане развивалась туристическая отрасль, и, думаю, после карантина наша страна станет хорошим направлением для туризма. Также сейчас большой спрос на качественную медицину. Эти два направления будут активно развиваться в Узбекистане в ближайшие годы.
Санжар Максудов, город — Ташкент, предприниматель, @m_sanjar
О себе и бизнесе
Я ресторатор, IT-предприниматель, человек-путешествие и человек-идея. Я создал и развиваю группу компаний Smart Group — это команда креативных людей, которые драйвятся безумными идеями. Мы далеко не классическая сеть ресторанов и не совсем обычная IT-компания. В этом моя суть — люблю нестандартные решения в самых обычных ситуациях. Например, мне было лень управлять рестораном, вникать в операционку. Я придумал, как сделать так, чтобы ресторан управлял сам собой и развивался без моего участия. И мы зашили это в IT-систему.
Меня называют самым эпатажным ресторатором города. Это связано с тем, что каждый наш проект — это своя атмосфера, микс идей, которые я собирал по свету. При этом моего безумства достаточно, чтобы продолжать делать рестораны, закрыв 17 заведений. У меня были пожары, сносы и факапные проекты. «Нас бьют — мы летаем», — это про меня и моих безумцев в команде.
Многие думают, что мы ресторанный холдинг, но это не так. Мы строим экосистему, в которую будут вшиты решения для разных сфер бизнеса.
В компании я занимаюсь визионерством. Мне неинтересно строить просто бизнес, не верю в традиционные подходы, постоянно ставлю под сомнение привычные для всех вещи. Считаю, что современный менеджмент безнадежно устарел. Поэтому большая мечта — изменить его структуру в разных отраслях и странах. Мы готовимся предложить глобальному рынку то, что до нас делать не решались. Для этого мне приходится ежедневно ломать шаблоны в своем бизнесе.
О деньгах
Деньги — это энергия, ресурс. Вкладывать предпочитаю в людей и новые идеи.
Мой самый большой чек — путешествия. Даже сейчас, когда небо закрыто, я планирую объехать страну. Уверен, эмоции — единственное, во что стоит вкладывать по-настоящему много ресурсов.
Чтобы не потерять деньги, нужно инвестировать туда, где ты эксперт и чем тебе нравится заниматься. Поэтому я отказываюсь открывать парикмахерские, магазины, ТРЦ. Мы экспертны в ресторанном сегменте, лично я эксперт еще в менеджменте и IT. На пересечении этих направлений и концентрируется мой бизнес.
А чтобы увеличивать свой капитал, нужно верить в себя.
О будущем
Главное — привить детям правильные ценности. Они должны быть свободны от страхов и комплексов, верить в себя и свои таланты. Развитие их талантов и есть наша самая большая задача.
Будущее настолько быстро меняется, что сложно понять, какие академические знания понадобятся в ближайшее время. Все актуальнее становятся soft skills. Я бы порекомендовал больше внимания уделять развитию коммуникативных навыков и лидерских качеств. Меня всегда удивляло, почему у нас в школе не учат обращению с деньгами и коммуникациям с людьми. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
О трендах в предпринимательстве
Все, что связано с технологиями, роботами и большими данными. Как воздух нужны дата-архитекторы. Дорого стоят креативные кадры. Дальше мы все так или иначе пойдем в автоматизацию. Узбекистан, в частности, сфокусируется на туризме как новом направлении, у нас есть потенциал развить здесь феномен Турции и Грузии с точки зрения туризма. Мир глобально, думаю, пойдет еще в фарму. Будет сильно развиваться биоинженерия. А в долгосрочной перспективе мы начнем инвестировать в зеленые технологии и науку, здесь еще много нераскрытых единорогов.