7 историй людей, которые решились сменить сферу деятельности и нашли свое призвание

Анна Савоськина, город — Алматы, фильммейкер, @anyasavoskina





С детства любила путешествовать. С 12 лет начала ходить в горы, кататься на сноуборде, потом на лыжах. Работала горным гидом. Когда поступала в университет, у меня был выбор между тремя специальностями: туризм, маркетинг и журналистика. Я выбрала туризм, но, когда оканчивала университет, у нас в стране въездной туризм был в зачаточном состоянии. А мне было интересно именно встречать иностранных гостей и показывать им наши красоты. Поэтому я ушла работать в маркетинг.

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Амирхан Чиканаев, 38 лет, город — Нур-Султан, управляющий директор «Сбербанк Казахстан», facebook





Моя первая специальность очень узкая — я иранист, специалист-международник. Обучался в Иране, пять лет учил иранский язык и тот регион, планировал работать в МИДе. Но спустя время понял, что это не то, чем хотел бы заниматься. Решил учиться на финансиста, специализация — «проектный менеджмент». По сути, я перешел в ту область, где у меня не было никакого опыта. Но от природы я склонен к цифрам, и сфера финансов увлекла меня.

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Жамиля Иманкулова, 49 лет, город — Бишкек, основатель и управляющий партнер компании El Group Consulting, соучредитель КФХ «ЭкоФерма», ТМ Ecomade, facebook





Я из поколения людей, которое выросло в Советском Союзе. А когда наступило время находить финальную стезю, Союз уже распался. Мои родители — преподаватели, профессора, и я не видела перед собой другой модели. После окончания университета, по возвращении в страну, я преподавала в нескольких вузах одновременно, затем около семи лет работала на различные международные организации и получила там колоссальный опыт.

Я достаточно независимый человек, у меня есть собственное мнение, которое не всегда можно было выразить в рамках международной организации. И в один момент пришло понимание — есть то, о чем я могу сказать сама. Я взяла перерыв, ушла с работы и примерно полгода вообще ничего не делала. Мне нужно было найти свою точку «А».

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Мирхан Сагитов, 33 года, город — Ташкент, куратор Samarkand Half Marathon, основатель Tashkent Runners, @sagitov.mirkhan





Я не был спортивным ребенком, в детстве был даже освобожден от физкультуры. Если бы тогда мне кто-то сказал, что моя деятельность будет связана со спортом и я сам буду им заниматься, я бы посчитал это хорошей шуткой.

В 2013 году я сильно поправился и понял, что нужно что-то делать. Решил бегать, начал с того, что на регулярной основе бегал вокруг дома пару километров. После я уехал из Узбекистана в Сочи, нашел там беговое сообщество, стал проходить все большие дистанции, сбросил 20 килограмм. Сначала пробежал полумарафон, потом марафон, прошел олимпийскую дистанцию триатлона, потом половину Ironman, и это стало образом моей жизни.

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Лейла Кайназарова, 47 лет, город — Алматы, основатель сообщества VQ Business Club, facebook





Я начинала свой путь с координатора программ МВА и дошла до директора инновационных программ по маркетингу. Но меня всегда тянуло к предпринимательству, и мы создали проект в beauty-индустрии. У нас были салоны красоты, обучающая академия, проводили международные чемпионаты и занимались дистрибьюторством. Параллельно я вела проекты по обучению предпринимателей — была президентом сообщества «Бизнес-молодость» в Казахстане. За несколько лет мы довели количество приверженцев этого проекта с 16 человек до 12 000.

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Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, facebook





Для меня важно, чтобы все, что я делаю, создаю, было по любви. Не могу творить, если не получаю от этого удовольствие. Поэтому 14 лет назад я кардинально поменяла профессию. Несмотря на то, что окончила с красным дипломом Архитектурную академию и у меня хорошо получалось, я поняла, что это не мое. В течение двух лет искала себя. И когда меня совершенно случайно пригласили в один из крупнейших фитнес-клубов попробовать себя в роли тренера и пройти кастинг, я прошла его с легкостью. А через месяц уже руководила одним из департаментов в этом клубе. Спустя этот месяц я поняла, спорт — это то, что мне нравится, близко по духу, и тогда уже началось развитие. Если делаешь что-то от души — это стопроцентный успех.

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Зарина Самигуллина, 43 года, город — Алматы, собственник садового центра-питомника «Лукоморье», советник по развитию бизнеса MegaCenterManagement, @zarinakazretail





Порядка 20 лет моя деятельность была связана с рынком ретейла и созданием торгово-развлекательных центров. Моя карьера началась с консалтинговой компании Colliers International, затем я была приглашена на должность директора департамента по аренде сети торгово-развлекательных центров MEGA, где проработала 15 лет и получила колоссальный опыт в сфере управления, создания масштабных проектов, привлечения международных брендов и управления продажами. За время моей работы в компании построено, сдано и запущено семь торгово-развлекательных центров MEGA по Казахстану, это порядка 600 000 квадратных метров недвижимости.

Если бы десять лет назад мне сказали, что я буду заниматься питомниководством и растениеводством, я бы не поверила. Порой жизнь преподносит интересные сюрпризы и ставит перед нами нестандартные задачи. Я прислушалась к посылам судьбы, не стала отвергать то, что мне дается, попробовала новое и поняла, что тем самым выполняю свое предназначение. И мне это нравится.

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