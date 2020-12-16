Режиссер Анна Савоськина о путешествии на Крайний Север и создании фильмов, которые способствуют развитию туризма

О себе





Я фильммейкер, пилот дрона, фотограф. Специализируюсь на съемке туризма, активных видов отдыха и спорта.

С детства любила путешествовать. С 12 лет начала ходить в горы, кататься на сноуборде, потом на лыжах. Работала горным гидом. Когда поступала в университет, у меня был выбор между тремя специальностями: туризм, маркетинг и журналистика. Я выбрала туризм, но, когда оканчивала университет, у нас в стране въездной туризм был в зачаточном состоянии. А мне было интересно именно встречать иностранных гостей и показывать им наши красоты. Поэтому я ушла работать в маркетинг. Сейчас в моей работе у меня получается комбинировать все три эти профессии, потому что я снимаю видео, путешествую и рассказываю, пишу об этом.

С детства любила путешествовать



Мои сильные стороны — упорство и ответственность. Это хорошо помогает в работе. В нашей сфере много людей, которым не хватает ответственности. Есть творческий запал, но упорства и ответственности для того, чтобы довести дело до конца, недостаточно. К примеру, съемка документального фильма — кропотливый процесс, который требует внедрения в мелочи и четкого тайминга.





Важные для меня ценности — искренность и любовь. Любовь во всех ее проявлениях: к близким, к своей деятельности. Без этого нет смысла что-либо делать.

В глобальном плане меня делает счастливее понимание того, что то, что я делаю, приносит пользу. А если говорить о счастье в моменте — это время, проведенное в горах, на природе.

О жизненных принципах

Приносить в мир нечто хорошее, доброе. Мы часто ругаем ситуацию и людей вокруг, но нужно начинать с себя и стремиться, чтобы твоя жизнь и деятельность не вредила, а приносила пользу.

Второй важный для меня принцип — честность. Это ценно в нашей сфере, потому что, когда работаешь с людьми, они доверяют тебе сокровенные и ответственные вещи. Именно честность позволяет сохранять это доверие.





Я оптимист, и мне всегда помогает вера в лучшее. Какая бы ситуация ни была, нужно продолжать верить, что все получится, и как можно дольше поддерживать позитивный настрой. Этому способствуют занятия спортом. Когда занимаешься активной деятельностью, уровень эндорфинов выше, соответственно, выше уровень мотивации, хочется жить и что-то делать. Когда я работаю над большим проектом и мне не хватает времени на физическую активность, я чувствую, как мотивация падает. Но стоит только позаниматься в зале, как уровень эндорфинов сразу подскакивает, хочется жить и творить дальше.



О людях в жизни

Одни из самых важных людей, с которых я беру пример, это родители. Они научили трудолюбию, честности и добропорядочности.

Любовь к активному отдыху, к горам привила тетя. Она с советских времен прошла не одну сотню километров, не один перевал. Первые мои походы в горы с ночевкой были в ее компании.





По видеосъемке и созданию фильмов я многому научилась у своего друга-фотографа, известного фильммейкера Джанпьеро. В свое время он снимал фильмы для National Geographic. Знакомство и общение с ним оказало на меня большое влияние.

В целом мне везет на порядочных, хороших, веселых людей рядом, с которыми мы вместе работаем, путешествуем, занимаемся спортом. Рядом всегда есть единомышленники, с которыми можно отправиться в совместную поездку. И практически со всеми своими заказчиками мы всегда становимся добрыми приятелями.

О деятельности

Любовь к съемкам началась с пленочной фотографии. Еще в детстве, когда мы ходили в походы, мне нравилось делать интересные кадры, а потом проявлять пленку в салоне. Многие говорили, что у меня хорошо получается. Сейчас я смотрю на эти снимки и понимаю, у меня есть врожденное чувство композиции. Даже не зная правил золотого сечения и других основ, я умудрялась делать верные кадры.

Позже это умение я воплощала в видеосъемке. Мы с друзьями много путешествовали, катались на лыжах, сноубордах. Я снимала все на видеокамеру и делала ролики. С этого началась моя профессиональная деятельность. После я работала в маркетинге, но, когда в офисе мне стало «тесно», я ушла. С тех пор видеосъемка — это моя работа.





Один из моих первых больших фильмов — «Ямал». Это уникальный проект о жизни ненцев, коренного народа полуострова Ямал, который находится на Крайнем Севере России. Мы жили в чуме вместе с местными десять дней, делили их быт, кочевали на дальние расстояния. В итоге получился фильм, который рассказывает о культуре кочевых народов через призму французского лыжника, моего друга, который пригласил меня в эту поездку.

Прошло четыре года, но я до сих пор получаю хорошие отзывы от людей, которые жили в тундре и уехали в большие города. Они благодарны за то, что мы запечатлели эту жизнь и культуру. Я всегда стараюсь показывать людей с любовью, по-доброму. Через музыку, монтаж, сюжетную линию транслирую глубокое уважение к традициям, человеку, к непростому образу жизни.





Второй знаковый для меня проект связан с озером Кель-Суу в Кыргызстане. В путешествии по Ямалу я познакомилась с Джанпьером, фильммейкером, у которого я многому научилась. У меня была одна фотография озера, которое выглядело волшебно, и мы решили отправиться туда. Об этом месте тогда еще мало кто знал, мы съездили, сняли материал, а когда фильм родился, он вызвал большой резонанс в Кыргызстане и Центральной Азии. Его показывали на многих телеканалах в Кыргызстане. К региону возник большой интерес, стали ездить туристы, и отрасль начала развиваться. За этот проект я получила премию от Министерства КР за вклад и развитие туризма в Кыргызстане.

Дело моей жизни — запечатлеть моменты, которые больше никогда не повторятся. Мы многое в жизни пропускаем, даже не задумываясь, что это больше не повторится. Я счастлива, что имею возможность задокументировать, остановить время.