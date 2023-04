Все, что нужно знать об учебе за рубежом: как найти финансирование, устроиться в общежитие и найти подработку

Делимся полезными интервью со студентами из Центральной Азии, которые поделились собственным опытом учебы и жизни за рубежом.





Как адаптироваться к учебе за рубежом: первокурсники о своем опыте переезда, обучения и поиске друзей





Газиза Садуова, 18 лет, город — Измир, студентка, @saduoovaa





Впервые прилетев в Турцию, я столкнулась с языковым барьером. Как оказалось, здесь мало кто говорит на английском языке. В первое время было тяжело ориентироваться в городе. Поездка в общественном транспорте превращалась в квест, где я жестами спрашивала у прохожих расположение того или иного здания.

Тоска по дому и семье тоже присутствовала. Но я понимала, что началась новая глава жизни, где мне предстоит многому научиться. Помогло то, что первые две недели я жила у друзей семьи. Они помогли мне найти жилье и привыкнуть к городу. За что я им благодарна.

Было тяжело найти друзей, которые разделяли бы мои интересы и увлечения. Но по истечению какого-то времени я начала знакомиться с ребятами и расширять круг общения. Поэтому рекомендую выходить из зоны комфорта и ходить на различные мероприятия.

Студенты из Центральной Азии о том, как учиться в топовых зарубежных вузах и параллельно работать





Абылайхан Нұрланұлы, 26 лет, город — Ланкастер, юрист, предприниматель, @nurlanuly.a





Законодательство Англии позволяет студентам работать во время учебы. Но есть определенные правила, гарантирующие, что студенты не навредят этим своей учебе. Можно работать не более 20 часов в неделю. Для этого студенты должны предоставить в учебное заведение документ от работодателя, подтверждающий, что количество часов не превышает норму. Это гарантирует, что студенты смогут уделять все внимание учебе, а также смогут приобрести ценный опыт работы и получить доход.

Я совмещаю работу и учебу, потому что хочу наладить нетворкинг, получить практический опыт и улучшить языковые навыки. Еще мне было интересно узнать, как происходит процесс трудоустройства за рубежом. Также мне нравится возможность получать дополнительный доход.

В настоящее время я работаю в качестве International Student Ambassador и Law School Ambassador в университете. Представляю университет на мировой площадке, осуществляю коммуникацию с будущими студентами из Центральной Азии, СНГ, Турции и других стран.

Как поступить в зарубежный университет и жить на территории кампуса. Опыт студентов из Центральной Азии

Аружан Какибай, 22 года, город — Рим, студентка, @kairatovna_aru





Первокурсникам сложно выбить место в общежитии, так как в приоритете старшекурсники. Университет предоставляет хорошие условия, но расположение общежития может отличаться. Иногда они даже находятся за городом.

Я живу в shared room. Комнаты разделены, как в квартире, есть общая кухня. В самом общежитии в доступе прачечная и комната для учебы, также есть столовая для студентов. Территория хорошо охраняется, а администрация довольно дружелюбная.

Наши профессора высококвалифицированные. В университете часто​ устраивают ярмарки вакансий, что идеально подходит для выпускников. Система сдачи экзаменов устроена удобно, можно пересдавать предмет до желаемого результата.

Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в зарубежный вуз и кардинально поменять специальность

Индира Валиева, 24 года, город — Рим, блогер, @indira.valiyeva





Я учусь в магистратуре в университете La Sapienza, Италия. Моя специальность: Economics and Communication for Management and Innovation.

Бакалавриат я получала в AlmaU по специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».

За четыре года учебы я поняла, что работа в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса — не совсем мое. Поэтому уже во время учебы я проходила разные стажировки, открыла для себя мир маркетинга, SMM и коммуникаций. Когда передо мной встал выбор специальности в магистратуре, я фокусировалась на этом направлении. В итоге нашла подходящую программу в Риме.

Учеба за рубежом: как выбрать страну и получить финансовую помощь или скидку на обучение

Айнур Турлыбекова, 21 год, город — Рим, студентка, @ainurturlybekova





Я учусь в Sapienza University of Rome. Также я ментор по поступлению в США и Европу: сопровождаю студентов от начала процесса поступления до зачисления в университет.

Самый главный критерий при выборе университета — наличие полного финансирования. Для меня было важно, чтобы обучение было бесплатным.

При выборе вуза советую смотреть на:

— рейтинг университета. Чем выше рейтинг, тем качественнее образование. Лучше выбирать вузы, которые входят в различные топы

— локация. Я рассматривала только Германию, Италию, Нидерланды, потому что мне близка их культура и ценности.

