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Как поступить в зарубежный университет и жить на территории кампуса. Опыт студентов из Центральной Азии
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/
Образование

Вчера в 11:45

Как поступить в зарубежный университет и жить на территории кампуса. Опыт студентов из Центральной Азии

Студентки из Центральной Азии о том, как поступить в зарубежный вуз, получить место в общежитии и жить на территории кампуса.​


Ырысгул Рустемовна, 18 лет, город — Измир, студентка, @rustemovna.g

Ырысгул Р

О поступлении

Я учусь в Измире в университете Dokuz Eylul по специальности Public Finance.

Будучи школьницей, я посещала разные краткосрочные курсы, в том числе бухгалтерские. Благодаря этому поняла, что мне близка финансовая сфера.

Выбрала для учебы Турцию, так как местный диплом признается в странах Европейского Союза и в Казахстане. В стране легко получить вид на жительство, благодаря чему можно не переживать по поводу виз и прочей документации.

Поступить в Турцию можно после 11 класса, но есть несколько особенностей. Во-первых — вступительные экзамены. Большинство турецких вузов принимают международные SAT, GRE. Но некоторые требуют сдать собственные аналоги стандартизированных тестов — YÖS для бакалавров. Некоторые принимают по ЕНТ, а в других достаточно просто иметь аттестат. При этом стоимость обучения в государственных университетах составляет около 200-600$ в год.​

Во-вторых — язык. Здесь есть англоязычные программы, но на турецком их больше. Поступить на бакалавриат можно и без знания языка. В таком случае вам дадут год академического отпуска с сохранением места в вузе.

О жизни на территории кампуса

Так как я иностранка, меня заселили в общежитие. Оно находится в двух шагах от университета, что удобно и безопасно. У меня дружелюбные и общительные соседи, но есть и те, кто устраивает вечеринки по ночам.

Чтобы студенты могли позволить себе проживание в общежитиях, вузы берут за них низкую плату. Общежитие у нас блочного типа. В одном блоке живет пять человек: по двое и трое в комнате. Я живу в уютной комнате, где две кровати, у каждого своя полка для книг и тумбочка, общий большой шкаф и вешалка для уличной одежды, стол для еды и занятий, два стула. На блок предоставляется общая ванна с душем и туалетом. Также в общежитии есть приятные бонусы: спортзал, комнаты для самостоятельных занятий, прачечная и гладильная.

Если вы живете на кампусе, активная студенческая жизнь вам обеспечена. Когда вас окружают люди с вашего курса или направления, это мотивирует больше заниматься. Более того, вы будете жить в непосредственной близости от библиотек и специальных классов университета. Это поможет легче адаптироваться к незнакомой системе образования.

Учиться за границей — это одновременно и сложно, и интересно. За рубежом ты погружаешься в совершенно другую культуру. Для меня единственный минус обучения за рубежом — жизнь вдали от семьи.

Рекомендации

Основной совет — не бояться пробовать и не опускать руки. Берите от учебы все, что можно.

Аружан Какибай, 22 года, город — Рим, студентка, @kairatovna_aru

Аружан К

О поступлении

Я студент магистратуры Римского университета Sapienza, учусь по специальности Data Science.

Мой университет — один из самых больших в Италии. При подаче документов я также рассматривала для учебы США и Германию.

Я собирала базовый пакет документов: это языковой сертификат IELTS, рекомендательные письма, мотивационное письмо, резюме, транскрипт и справка с места учебы. Самым сложным было написание мотивационного письма. После получения приглашения от университета я подалась на стипендию DSU, для чего нужно было подготовить еще пару документов. В этом году стипендию подняли до 8300€ для девушек в науке.

О жизни на территории кампуса

Первокурсникам сложно выбить место в общежитии, так как в приоритете старшекурсники. Университет предоставляет хорошие условия, но расположение общежития может отличаться. Иногда они даже находятся за городом.

Я живу в shared room. Комнаты разделены, как в квартире, есть общая кухня. В самом общежитии в доступе прачечная и комната для учебы, также есть столовая для студентов. Территория хорошо охраняется, а администрация довольно дружелюбная.

Наши профессора высококвалифицированные. В университете часто​ устраивают ярмарки вакансий, что идеально подходит для выпускников. Система сдачи экзаменов устроена удобно, можно пересдавать предмет до желаемого результата.

Рекомендации

Учеба за границей — это шикарная возможность пожить в другой стране, получить качественное образование и путешествовать. Так что всем рекомендую поступать за рубеж.

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#образованиезарубежом #образование #италия #турция #учебазаграницей
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