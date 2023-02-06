Учеба за рубежом: как выбрать страну и получить финансовую помощь или скидку на обучение

Международные студенты поделились опытом поступления в университет за рубежом и рассказали, какие страны лучше рассматривать для обучения и как получить финансовую помощь.









Айнур Турлыбекова, 21 год, город — Рим, студентка, @ainurturlybekova

О себе

Я учусь в Sapienza University of Rome. Также я ментор по поступлению в США и Европу: сопровождаю студентов от начала процесса поступления до зачисления в университет.

Как выбрать страну и университет

Самый главный критерий при выборе университета — наличие полного финансирования. Для меня было важно, чтобы обучение было бесплатным.

При выборе вуза советую смотреть на:

— рейтинг университета. Чем выше рейтинг, тем качественнее образование. Лучше выбирать вузы, которые входят в различные топы

— локация. Я рассматривала только Германию, Италию, Нидерланды, потому что мне близка их культура и ценности.

Советую обучение в США, так как там предоставляют качественное образование и щедрые гранты. Также можно поступить в Финляндию, Германию и Нидерланды. Мне нравятся система обучения в этих странах, организованность университетов и качество образования.

Скидку на обучение могут получить студенты из Казахстана, которые поступают в Польшу, Венгрию и Литву. У страны есть соглашение на определенное количество грантов с этими государствами. В Германии, Франции и Чехии образование бесплатное, если обучаться на местном языке.

Сегодня многие поступают в Италию, потому что страна предоставляет бесплатное обучение и стипендию.

Как получить скидку

Получение скидки на обучение зависит от того, на какую стипендию вы подаетесь. В основном это Мerit based and Need based.

Merit based scholarships выдают за академические и другие достижения. Все зависит от того, какой у вас GPA, выигрывали ли вы олимпиады, Еxam scores.

Получение Need-based scholarships зависит от финансового положения семьи.

Если подаетесь на Мerit based, то у вас должны быть хорошие оценки и высокий балл по IELTS и SAT, сертификаты за участие олимпиадах. Для Need based scholarship нужно предоставить справки о заработке родителей, выписку из банка и другие документы. Учитывая, что зарплаты в Казахстане невысокие, в таких странах, как США или Италия, наши студенты автоматически подходят под условия таких программ.

Рекомендации

Тем, кто готовится к поступлению, советую помнить о том, что олимпиады и другие достижения — не самый главный фактор для приемной комиссии.

Не подавайтесь сразу в 20-30 вузов. Лучше тщательно отобрать университеты, которые подходят вам и которым подходите вы, и подать грамотную заявку.

Есть и другие простые советы:

— улучшайте свои оценки

— тщательно готовьтесь к экзаменам: SAT, IELTS, GMAT, GRE

— стройте личный бренд.

Айсулу Шайкулова, 23 года, город — Пусан, эксперт по образованию за рубежом, @aisulu.sh

О себе

Я окончила бакалавриат в КазНУ по специальности «Политология» по государственному гранту. Училась шесть месяцев по обмену в Radboud University, Нидерланды.

Теперь живу в Пусане и учусь на курсах корейского языка. С сентября 2023 года начинаю обучение в магистратуре в городе Сеул. Три года буду учиться и проводить исследования благодаря стипендиальной программе Global Korea Scholarship. Я также выиграла такие международные стипендии, как Erasmus Mundus Joint Master’s Degree Program, Stefan Banach NAWA Scholarship Program, Turkiye Burslari. Sohei Nakayama Memorial Scholarship выделили мне в общей сложности $260 000 на обучение.

Как выбрать страну и университет

Университеты я выбирала по следующим критериям: страна, город, рейтинг, профессорско-преподавательский состав, сотрудничество и договоренности между разными организациями и институтами для прохождения стажировок и проведения исследований, инновации и возможности для активной жизнедеятельности студентов.

В абсолютно любой точке мира можно получить хорошие скидки на обучение и качественное образование. Все зависит от ваших предпочтений. Если вам ближе западная культура и идеология, рассматривайте США, Канаду, Великобританию и страны Евросоюза. Могу назвать пару полностью покрываемых стипендиальных программ из этого региона: Венгрия — Stipendium Hungaricum, Турция — Turkiye Burslari, Польша — Stefan Banach Nawa, Румыния — Romania Government Scholarship, Италия — Italy Government Scholarship, США — Fulbright Scholarship, Великобритания — Chevening Scholarship. Если вы предпочитаете жить и учиться в азиатских странах, есть также отличные гранты, как MEXT — Япония, GKS — Южная Корея, SINGA — Сингапур, Chinese Government Scholarship — Китай.

Как получить скидку

Предоставят вам скидку или нет, зависит от академического резюме и вашего личного бренда. Помогут такие факты, как место учебы, виды деятельности, участие в научных конференциях, членство в организациях или кружках, волонтерство, социальная активность внутри и за пределами университета, ваши личные проекты и стартапы, профессиональный опыт работы, стажировки в международных организациях, публикации и ваша исследовательская деятельность.

Значительное внимание следует уделить документам для подачи заявки: мотивационному письму, рекомендательным письмам и плану исследования. При виде вашей заявки комиссия должна понимать, что вы достойны инвестиций и вложений. Поскольку при отборе даются баллы по всем факторам, которые я указала, начинайте работать над своим портфолио уже сейчас.

Рекомендации

Изучайте языки. Языки — ключ к познанию мира. Начните с английского и сдайте международные экзамены IELTS и TOEFL. Выбирая конкретную страну, желательно изучить государственный язык, чтобы повысить шансы на поступление. В Корею, например, требуются хорошие результаты экзамена TOPIK, в Японию — JLPT, в Турцию — TYS, во Францию — DELF, в Германию — DSH, в Китай — HSK.

Улучшайте резюме, при необходимости берите Gap Year.

Самое главное — не переставайте верить в себя. Составьте структурный план развития и двигайтесь с уверенностью вместе со здоровой дисциплиной.

Мирас Сейлхан, 18 лет, город — Нью-Йорк, студент, @mirasbil

О себе

Я окончил лицей «Білім-Инновация». По окончанию поступил в 35 университетов мира. Выиграл грант на сумму четыре с половиной миллионов долларов. На данный момент учусь в штате Нью-Йорк.

Как выбрать страну и университет

При выборе университета главным критерием для меня был рейтинг университета и его расположение. Также было важно наличие финансовой скидки.

Во всех странах есть свои плюсы и минусы, но мне нравится образование в США. Для студента здесь есть все условия. Также здесь хорошие скидки для международных студентов.

Как получить скидку

Есть два типа финансовой помощи: Need based и Need blind.

Need based получают в зависимости от финансового состояния студента или его семьи, а Need blind в зависимости от академических достижений.

Рекомендации

Советую начать писать мотивационное письмо заранее. Это главный критерий при поступлении.