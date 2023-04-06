Как адаптироваться к учебе за рубежом: первокурсники о своем опыте переезда, обучения и поиске друзей

Студенты из Центральной Азии поделились опытом учебы за рубежом и рассказали, как проходил их адаптационный период в новой стране.









Газиза Садуова, 18 лет, город — Измир, студентка, @saduoovaa

О себе

В 11 классе я поняла, что хочу пожить за границей и «сепарироваться» от родителей. Изучала страны, где можно получить качественное и доступное образование. Выбор пал на Турцию. Во время выбора университета я ориентировалась на город, в котором он расположен, рейтинг вуза и условия для иностранных студентов.

Об учебе

Я учусь в Dokyz Eylul University по специальности English Interpretation and Translation. В этом году окончила Foundation.

В июне 2022 года я заранее сделала перевод всех документов на турецкий язык и отправила их в университет. После двухнедельного ожидания получила письмо о том, что зачислена на выбранный факультет.

Преимущества образования в Турции:

— международный диплом на иностранном языке

— практика английского с иностранными преподавателями

— возможность поступить без IELTS и ЕНТ

— доступная стоимость обучения

— теплый климат.

Турецкие университеты принимают иностранных студентов, ориентируясь на средний балл аттестата. Мой средний балл составлял 4,83 из 5.

Наш университет расположен в пригороде. Кампусы факультетов образуют мини городок, где есть все для комфортного обучения. На территории расположен спортивный комплекс, отдельное здание со столовой, огромная библиотека, Starbuck и поликлиника.

Администрация часто устраивает мероприятия, на которых иностранные студенты могут познакомиться, пообщаться и поделиться своим опытом.

Об адаптации

Впервые прилетев в Турцию, я столкнулась с языковым барьером. Как оказалось, здесь мало кто говорит на английском языке. В первое время было тяжело ориентироваться в городе. Поездка в общественном транспорте превращалась в квест, где я жестами спрашивала у прохожих расположение того или иного здания.

Тоска по дому и семье тоже присутствовала. Но я понимала, что началась новая глава жизни, где мне предстоит многому научиться. Помогло то, что первые две недели я жила у друзей семьи. Они помогли мне найти жилье и привыкнуть к городу. За что я им благодарна.

Было тяжело найти друзей, которые разделяли бы мои интересы и увлечения. Но по истечению какого-то времени я начала знакомиться с ребятами и расширять круг общения. Поэтому рекомендую выходить из зоны комфорта и ходить на различные мероприятия.

В новой стране нужно уметь быть самостоятельной, шустрой, ответственной. Ведь документы за вас никто не сделает.

Рекомендации

Из лайфхаков:

— подавайтесь в университеты как можно раньше, желательно в первых потоках

— вступайте в Telegram-чаты интересующих вас городов

— заранее детально продумайте маршрут, так как в первое время вы можете быть без Интернета

— покупайте SIM-карты в городе, в аэропорту они стоят дороже.

Айсулуу Байышова, 18 лет, город — Гирне, студентка, @justtaagirll





О себе

Я переехала на Кипр шесть месяцев назад и уже активно осваиваюсь. Самостоятельно обеспечиваю себя. Открыла свой интернет-магазин, продвигаю его. Работаю онлайн менеджером по продажам.

Об учебе

Я учусь по направлению Marketing and Digital Media на острове Кипр в Final International University.

Основными критериями выбора страны были:

— мечта детства

— дешевое образование. Получив 100% скидку, я плачу 790$ в год в качестве студенческого взноса

— доступность жизни. Здесь легко получить визу, переехать, поступить, найти работу.

— работа и учеба. Для меня было важно, чтобы по прилете я могла обеспечивать себя сама.

Об адаптации

Первые месяцы прошли легко и беззаботно. Я плавала, много ела, гуляла по острову, ходила на вечеринки. Наслаждалась молодостью. Но после начались проблемы: пришли счета за электричество, цены зимой поднялись, начались проблемы с соседями по комнате, скучала по родным, столкнулась с предательством. Было тяжело.

Тогда я придумала себе челлендж по самодисциплине. Каждый день выполняла 10 заданий по улучшению всех сфер жизни. Например, просыпаться в 7:00, 15 минут заниматься спортом, пять минут гулять на свежем воздухе без телефона, делать одно дело для поиска работы. Через месяц я нашла работу, вышла на хороший заработок, переехала на новую квартиру. С первыми трудностями я справилась благодаря самодисциплине.

Наиболее важные навыки и знания в другой стране — это гибкость и любознательность. Здесь нужно учиться жить по-новому, по местным правилам.

Важные качества, которые я хочу выделить: самодисциплина, независимость, умение ставить четкие цели.

Рекомендации

Нужно понимать, для чего ты приехал за границу, почему хочешь учиться именно за рубежом. Это поможет внести ясность в жизнь.