Студенты из Центральной Азии о том, как учиться в топовых зарубежных вузах и параллельно работать

Студенты из Центральной Азии поделились своим опытом обучения в зарубежных вузах, а также рассказали, как совмещать учебу и работу.





Абылайхан Нұрланұлы, 26 лет, город — Ланкастер, юрист, предприниматель, @nurlanuly.a





О поступлении

Я посвятил свой академический и профессиональный путь изучению права. Получил степени бакалавра и магистра в университете имени Сулеймана Демиреля. После окончания университета несколько лет работал юристом-консультантом в одной из компаний Big 4, а также в ведущей юридической фирме.

Для дальнейшего развития навыков и расширения кругозора принял решение поступить в зарубежный вуз и теперь получаю степень магистра в Ланкастерском университете.

Ланкастерский университет — это государственное научно-исследовательское учреждение, которое находится в городе Ланкастер в северо-западной части Англии. Входит в топ-15 из 100 университетов Англии. Я обучаюсь в Law School по специальности LLM International Business and Corporate Law.

Для меня было важно выбрать университет, который отвечал бы следующим требованиям: отличный рейтинг, высококлассные преподаватели, оживленный город и хорошо оснащенная инфраструктура кампуса. В этом отношении Ланкастерский университет стал идеальным выбором.

О работе во время учебы

Законодательство Англии позволяет студентам работать во время учебы. Но есть определенные правила, гарантирующие, что студенты не навредят этим своей учебе. Можно работать не более 20 часов в неделю. Для этого студенты должны предоставить в учебное заведение документ от работодателя, подтверждающий, что количество часов не превышает норму. Это гарантирует, что студенты смогут уделять все внимание учебе, а также смогут приобрести ценный опыт работы и получить доход.

Я совмещаю работу и учебу, потому что хочу наладить нетворкинг, получить практический опыт и улучшить языковые навыки. Еще мне было интересно узнать, как происходит процесс трудоустройства за рубежом. Также мне нравится возможность получать дополнительный доход.

В настоящее время я работаю в качестве International Student Ambassador и Law School Ambassador в университете. Представляю университет на мировой площадке, осуществляю коммуникацию с будущими студентами из Центральной Азии, СНГ, Турции и других стран. Я также презентую университет в разных английских школах, организую учебные мероприятия.

Чтобы подать заявку на работу, я предоставил подробное мотивационное письмо и резюме, описал свою квалификацию, опыт и интерес к должности. После первичного отбора мне предложили пройти серию тематических исследований. Наконец, меня пригласили принять участие в углубленном интервью с командой по подбору персонала.

Преимущества

Мне платят около 10 фунтов стерлингов за час работы. Помимо зарплаты, я получаю стипендию по программе «Болашак». Моей зарплаты и стипендии достаточно для покрытия всех расходов, включая проживание, питание и путешествия.

В работе я вижу только преимущества, несмотря на то, что приходится много учиться. Работодатель лояльно относится к занятости студента во время важных экзаменов, уроков и других мероприятий и не тревожит работника, если это необходимо. К тому же график работы я выстраиваю, учитывая личные дела.

Работа студентов во время учебы становится все более распространенным явлением во многих странах мира, в том числе и в Англии. На самом деле часто студентам приходится работать, чтобы покрыть свои расходы на жизнь. Поэтому многие работают и учатся одновременно.

Рекомендации

Тем, кто рассматривает возможность работы во время учебы, я советую расставить приоритеты и выбрать работу, которая впишется в ваше расписание. Кроме того, важно выбрать работу, которая соответствует вашим интересам и будущим карьерным устремлениям.

Важно поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью, заботиться о своем здоровье.

Рамина Фарит, 23 года, город — Париж, маркетолог, @raminafarit





О поступлении

Я учусь в магистратуре по маркетингу и менеджменту услуг и работаю во французской компании в отделе маркетинга.

Мой университет называется IAE Paris-Est. Это государственная бизнес-школа, где все специальности связаны с управлением.

Также я окончила бакалавриат во Франции, в городе Гренобль.

О работе во время учебы

Работать во Франции во время учебы не только разрешено, но и рекомендуется. Есть программа Аlternance, в которой ты заранее выбираешь учебу и работу одновременно. В каждом заведении свой ритм учебы и работы. У меня это два на три: в понедельник и вторник у нас учеба в университете, а со среды по пятницу все работают.

Просто учиться в университете скучно. А в моем случае после выпуска из магистратуры у меня уже будет опыт работы. Ну и, конечно же, дополнительный источник дохода не будет лишним.

Я работаю ассистентом руководителя отдела по маркетингу в компании в сфере В2В. Компания предоставляет услуги в сфере устойчивого развития и разработала специальное приложение, которое помогает отслеживать такие показатели, как качество воздуха, потребление энергии внутри зданий. Я помогаю привлекать клиентов и участвую во внутренних процессах.

Я каждый день подавала заявки на специальных сайтах, проходила собеседования. В компании, где я работаю, было два этапа собеседования. Первый этап с руководителем отдела маркетинга, а второй — с директором. На следующий день после собеседования меня приняли на работу. После этого решали документы с визой, и спустя два с половиной месяца я приступила к деятельности.

О преимуществах

Зарплата покрывает основные расходы: жилье, электричество, счет за телефон и транспорт. Из недостатков: я трачу два часа в день на дорогу до офиса. Но преимуществ намного больше: я получаю новый опыт, знакомлюсь с людьми и изучаю новую сферу.

Рекомендации

Alternance — распространенная программа во Франции, особенно в Париже, где много вакансий. Советую обязательно проверить резюме после составления и спросить фидбек у нескольких людей.

Нураи Алишер, 24 года, город — Ланкастер, Business Development Manager, @nura.alisher





О поступлении

Я выросла в селе Шаян. После восьмого класса поступила в Республиканскую физико-математическую школу в Алматы. По окончании школы выиграла правительственную стипендию в Китае и прожила в стране более четырех лет.

Теперь я изучаю управление проектами как магистрант в Ланкастерском университете в Англии.

О работе во время учебы

Мой университет предоставляет возможность для совмещения работы и учебы. Согласно правилам, студенты могут работать не более 20 часов в неделю, а во время каникул — до 40 часов.

Существует служба по трудоустройству и подбору персонала. Я нашла открытую вакансию студенческого амбассадора для факультета науки управления. Процесс отбора был конкурентным. Более 500 студентов подали заявки и только около 20-30 были приняты на работу.

Я работаю как студент амбассадор в школе менеджмента. Для нас проводили обучение по использованию платформы, где я могу создавать свой календарь, табель учета рабочего времени и ознакомиться с правилами. Чтобы начать работу, мне потребовалось предоставить только биометрический вид на жительство и заявление на получение номера национального страхования. Ваш номер NI гарантирует, что взносы в NI и налог будут записаны на ваше имя. Так что, если вы работаете в университете, вам не понадобится куча документов.

Для меня работа здесь — это не только шанс погрузиться в систему рабочей среды, но и отличная возможность наладить хорошие связи со студентами разных факультетов и школ, спикерами, организаторами семинаров и преподавателями университета. В качестве амбассадора я отвечаю за организацию и мониторинг мероприятий, коммуникацию с заинтересованными сторонами, выступления с презентациями и перед аудиторией.

О преимуществах

У меня есть зарплата за рабочее время, а также стипендия от программы, которую я выиграла. Так что я работаю в основном для получения опыта.

Быть амбассадором — это удобно, поскольку работа предназначена для университета, и вы можете отказаться от нее в учебное время. Также у вас есть возможность выбирать время работы в соответствии со своим графиком и занятостью.

Иногда вы можете работать целые сутки. Некоторые люди могут страдать от языкового барьера, поэтому важно свободно говорить на английском языке.

Рекомендации

Такой опыт может стать полезным в будущем и помочь в карьерном росте. Работа во время учебы может быть сложной, но она также может быть обогащающей и полезной.

Я рекомендую:

— найти работу, которая соответствует вашим интересам и увлечениям

— подготовить хорошее резюме и письмо, которые станут вашим золотым ключиком к работе

— не расстраивайтесь, если вы получаете отказы

— не стесняйтесь показывать свои достоинства и ярко демонстрировать победы

— если вы хотите произвести впечатление на работодателя, не забудьте упомянуть свои лидерские качества.