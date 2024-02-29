Студенты из Кыргызстана о том, как учились в Казахстане, Италии и Испании по программам обмена.

Молодые люди из Кыргызстана поделились своим опытом учебы в зарубежных университетах по программам обмена. Подробнее о том, как все организовать, в материале.





Сыргак Идрисов, 24 года, город — Бишкек, менеджер ресторана, @syrgak__3

О себе

Я выпускник Международного Университета Кыргызстана по специальности «Дипломатическая и консульская служба».

О программе обмена

Во время учебы я принял участие в программе обмена студентами. Это был пилотный проект для нашего университета. Основными требованиями стали высокий средний балл успеваемости и активное участие в студенческой жизни.

Я был лидером международной организации Enactus. Занимался волонтерством, участвовал в разных конференциях. Подходил по требованиям, поэтому меня отправили в Казахстан.

Особенности обучения

Я провел один незабываемый семестр в Казахской Академии Труда и Социальных Отношений. Здесь я почувствовал всю прелесть студенческой жизни и осознал, что значить быть студентом по-настоящему. Новые знакомства, общежитие, автобусы и обеды по талонам стали неотъемлемой частью моей жизни.





В КАЗАТиСО учится немного студентов, поэтому преподаватели могут уделить достаточно внимания каждому. Благодаря этому материал отлично усваивается.

Чему научила программа обмена

Учеба в КАЗАТиСО — приятный опыт. Так как я находился в соседней стране, то трудности были минимальными. Основные преимущества для меня — самостоятельность, знакомства с новыми людьми, выход из зоны комфорта, красивые места и возможность поработать в ООН.

Также, благодаря участию в местных университетских клубах, я продолжил активную студенческую жизнь.

Назарбек Джунусалиев, 23 года, город — Бишкек, магистрант, @nazarbek_zhunusaliev

О себe

Я магистрант Кыргызского государственного технического университета. Принял участие в программе обмена, потому что хотел погрузиться в образовательную среду зарубежного вуза.

Для меня программа обмена — это возможность углубить знания в моей области и познакомиться с новыми культурными контекстами.

О программе обмена

Мое знакомство с программой началось с официального сайта университета. От участников требуется поддерживать высокий академический статус. Также особое внимание уделяется культурным и языковым навыкам, ведь цель программы — обмен опытом и знаниями между студентами из разных стран.

Я отправился в Университет Камерино в Италии по программе Erasmus+ Mobility. Выбор был согласован с моим учебным заведением в рамках соглашения.

Особенности обучения

Обучение прошло отлично. Университет предоставил хорошие условия, обеспечил академическую свободу и гибкость в выборе предметов. Мне понравилась организация учебного процесса и поддержка со стороны преподавателей.





Среди положительных моментов выделю возможность общения с местными студентами, погружение в итальянскую культуру и участие в разных мероприятиях.

В начале были небольшие трудности с адаптацией к новой жизни и системе образования, но я быстро их преодолел, благодаря поддержке университета и позитивному окружению.

Чему научила программа обмена

Программа обмена — уникальный и насыщенный опыт, который положительно повлиял на мое профессиональное и личное развитие.

Учеба за рубежом научила меня гибкости, толерантности и самостоятельности. Я развил навыки межкультурного взаимодействия и обогатил академический опыт. Программа обмена изменила мой взгляд на образование и культуру, сделала более открытым и адаптивным.

Я рекомендую участвовать в таких программах. Они не только обогащают ваши знания и навыки, но и открывают новые горизонты для роста.

Катерина Рыбалкина, 20 лет, город — Ош, студентка, @katty.rybka03

О себе

Я с 11 класса знала, что хочу заниматься гуманитарными науками и языками. Мечтала о поступлении в зарубежный вуз и жизни в Европе, но семья настояла на том, чтобы я получила степень бакалавра в родной стране. Поэтому я выбрала Ошский государственный университет, специальность «Европоведение».

У меня программа с языковым наклоном. Поэтому я изучала испанский язык с преподавательницей из Испании. На втором курсе нашла программу Erasmus+, которая стала для меня отличной возможностью улучшить язык и изучить новую культуру. Благодаря ей я проучилась один семестр в город Кадиз на юге Испании.

О программе обмена

Erasmus+ — известная программа обмена, которую поддерживают многие университеты Европы и Центральной Азии. Для каждого вуза доступно лимитированное количество мест. Так, для ОшГУ выдают лишь три гранта на семестр, а заявки подают более 200 студентов.

Процесс прохождения на программу состоит из нескольких этапов.

1. Подача документов: транскрипт с GPA выше 3.0 баллов, мотивационное письмо, резюме, где волонтерская деятельность будет преимуществом, сертификат о владении английским языком на уровне B1 и испанским на уровне А2.

2. Интервью на английском и испанском языках.

Процесс отбора участников занимает около месяца. Если вы успешно прошли, то нужно подготовить программу обучения, подобрать предметы, которые будут совпадать в вашем и зарубежном вузе.

Стипендия покрывает все расходы. Студенты получают €850 в месяц. Этих денег хватает на питание, транспорт и аренду комнаты, так как общежитие не предоставляется. Я снимала квартиру с девушками из Германии и Франции. Мы стали близкими подругами, часто проводили вечеринки, путешествовали по ближайшим городам, узнавали об особенностях наших стран.

Особенности обучения

У каждого университета свой список стран-партнеров. ОшГУ отправляет студентов в Германию и Испанию. Я выбрала второй вариант, так как уже владела языком на базовом уровне. Также, еще со времен просмотра сериалов на Netflix, меня привлекали культурные особенности страны.

Большим плюсом стало географическое расположение страны. Кадиз находится на берегу Атлантического океана. После занятий студенты ходят на пляж, играют в волейбол или занимаются серфингом. Город небольшой, поэтому цены относительно невысокие. Можно погрузиться в традиционную культуру испанского народа: увидеть фламенко и знаменитые белые деревни, научиться бачате, пробовать разные морепродукты, путешествовать по региону.





Система обучения в Испании отличается от Кыргызстана. На студентов возлагают больше ответственности — мы сами проводили индивидуальные и групповые исследования, научные работы. Вместе с этим преподаватели отлично разбираются в своих предметах, любят свое дело и готовы поддержать обменных студентов.

В Кадизе живут люди среднего и пенсионного возраста, большинство из которых не владеют английским. Поэтому для похода в магазин и передвижения по городу нужен хотя бы базовый уровень испанского. Проблемой может стать южный акцент — он сильно отличается от испанского, который можно услышать в Мадриде или Барселоне. Но постепенно можно привыкнуть, особенно если посещать дополнительные языковые курсы.

Чему научила программа обмена

Я считаю, что в программах обмена стоит участвовать. За один-два семестра у вас может измениться характер. Появятся новые привычки и убеждения.

Мне хватило полугода, чтобы стать более самостоятельной в быту, научиться решению конфликтов с соседями по квартире, развить финансовую грамотность.

Путешествия помогли мне забыть о домашних ограничениях и начать поиск нового в жизни. Я стала свободнее общаться с незнакомыми людьми, слушать их истории.

Поменялось отношение к учебе. В Кыргызстане многие студенты поступают в университет ради диплома, не получая практических знаний. А за рубежом студенты горят желанием учиться, овладеть своей профессией, с энтузиазмом выполняют любые проекты. Эта разница мотивирует меня развиваться для продвижения будущей карьеры.

Я фокусируюсь на себе. На том, что мне действительно важно и интересно. Получаю удовольствие от нового опыта и знаний. Ради этого стоит перебороть страх неизвестности и погрузиться в новую атмосферу.