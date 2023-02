Студенты из Центральной Азии о том, как поступить в зарубежный вуз и кардинально поменять специальность

Делимся опытом студентов из Казахстана и Кыргызстана, которые решили сменить сферу деятельности и поступили в магистратуру на совершенно другую специальность.





Жибек Сатарова, 30 лет, город — Сеул, студентка, @jikusika

О поступлении

Я учусь в магистратуре в университете Chung Ang University в Южной Корее. Моя специальность — кинорежиссура.

Приехала в Корею по стипендиальной программе, поэтому вуз выбирала из списка, который в ней участвует. Остановилась на Chung Ang University, потому что этот университет — один из лучших в сфере кино.

О смене специальности

Я окончила бакалавриат по направлению «Экономика», но после окончания университета начала карьеру в сфере кино в Кыргызстане. Я проработала шесть лет, прежде чем приехать в Корею. Решила, что если буду поступать в магистратуру, то только по направлению кино или на смежную специальность.





Было тяжело переводиться с одной специальности на другую. Шестилетний опыт работы в сфере кино не дал мне теоретической основы и базы. Нужно изучать все с начала и с двойной скоростью. Незнание элементарных вещей может влиять на учебу, оценки и отношения с другими студентами.

Рекомендации

Желательно заранее подготовиться к смене специальности. Сегодня есть огромный выбор информации в свободном доступе.

Советую изучать языки. Кроме этого, надо знать и понимать культуру и законы страны, в которой вы собираетесь поступать.

Для меня учеба за рубежом — это большая возможность получить хороший опыт в жизни.





Индира Валиева, 24 года, город — Рим, блогер, @indira.valiyeva

О поступлении

Я учусь в магистратуре в университете La Sapienza, Италия. Моя специальность: Economics and Communication for Management and Innovation.

Бакалавриат я получала в AlmaU по специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес».

О смене специальности

За четыре года учебы я поняла, что работа в сфере гостеприимства и ресторанного бизнеса — не совсем мое. Поэтому уже во время учебы я проходила разные стажировки, открыла для себя мир маркетинга, SMM и коммуникаций. Когда передо мной встал выбор специальности в магистратуре, я фокусировалась на этом направлении. В итоге нашла подходящую программу в Риме.





Если вы планируете менять специальность, необходимо трезво оценивать свою базу. В случае кардинальной смены специальности лучше подаваться на второй бакалавриат. Но если ваши профессии перекликаются между собой, у вас есть все шансы для поступления.

Что может помочь:

— просмотрите свой транскрипт за бакалавриат и выберите предметы, которые связаны с выбранной вами специальностью

— сделайте на это акцент при написании мотивационного письма. Пропишите, что данные предметы вызвали у вас интерес, и вы бы хотели продолжить их изучение

— наличие релевантного опыта будет огромным плюсом.

Рекомендации

Если вы планируете поступать за рубеж, отнеситесь к этому процессу максимально ответственно. Будьте готовы к огромному потоку документов. Никогда не делайте ставку только на один университет или одну программу. Подавайтесь в максимальное количество вузов. Уделите внимание аккредитациям вуза, программам обмена, двудипломным программам, чтобы взять из вашей учебы максимум.

Будьте готовы и финансово: подготовка и перевод документов, апостилирование, покупка билетов, жилье и другие мелкие расходы по приезде. Советую заранее начать готовить капитал для поступления.