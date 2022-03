Студенты из Казахстана об учебе в топовых вузах: Manchester, British Columbia, Hong Kong

Учеба за рубежом может быть веселым и одновременно непростым делом. Узнайте как построен образовательный процесс в лучших университетах Великобритании, Китая и США от казахстанцев.





University of Manchester

Алпамыс Асабаев, 26 лет, город — Алматы, Consultant, консультант, межправительственная организация, linkedin





Со страной я определился сразу. Мне нравится Великобритания и ее традиции. Моей целью был Oxford University. Хотел поступить в Blavatnik School of Government — это одна из лучших школ в мире. На позицию PhD было пять свободных мест и 800 аппликантов. Я поступить не смог.

Поэтому принял решение пройти магистратуру в Великобритании, а затем повторно подать документы на докторантуру в Oxford University. Составляя список вузов, понял, что University of Manchester станет хорошим выбором. Он входит в топ мировых рейтингов, а среди профессорско-преподавательского состава много Нобелевских лауреатов. К тому же Манчестер — крупный, промышленно развитый город с большим количеством международных студентов. Цены здесь ниже, чем в Лондоне, а равноудаленное от севера и юга местоположение, позволяет удобно путешествовать, при необходимости.

Для поступления нужно сдать предыдущие аттестаты об образовании, стандартизированные тесты — IELTS, GMAT, GRE, мотивационное письмо и CV. После первого скрининга могут попросить написать эссе или пройти дополнительные тесты, чтобы знать насколько абитуриент разбирается в профессии.

Продолжение по ссылке.

University of British Columbia

Альмира Жантуякова, 23 года, город — Ванкувер, студент магистратуры, linkedin





Во время бакалавриата в Назарбаев Университете я поняла, что исследовательская сфера в биомедицине у нас не так хорошо развита. Поэтому подавала на программы и стипендии, где могла бы получить опыт исследований. Проходила стажировки в Японии, Германии, Нью-Йорке. Имея такой опыт, приняла решение обучаться за рубежом.

Выбрала для себя магистратуру с исследовательским компонентом, так как хотелось больше узнать свою сферу. Мне нужна была сильная научная база, и я нашла то, что хотела в Канаде. Здесь research-based программа, что-то вроде мини-докторантуры. Выбрала University of British Columbia, так как мне понравилась программа — MSc in Reproductive and Developmental Sciences.

Продолжение по ссылке.

University of Hong Kong

Айя Жаналиева, 23 года, город — Гонконг, Product Owner & Project Manager, linkedin





Я подавала заявку на поступление во многие вузы, получила несколько приглашений, но выбрала University of Hong Kong. На это повлияли два фактора. Во-первых, после учебы в Гонконге студенты могут остаться и работать в течение года. А во-вторых, я получила безвозмездную стипендию, которая покрывала обучение, проживание и другие расходы.

В University of Hong Kong уделяется равное внимание профильным предметам и элективам — курсам о языках, науке и культуре. Это здорово, так как узнаешь много нового, а если дисциплина понравилась, можно взять ее в качестве minor.

В университете большое exchange-сообщество, много иностранных студентов. Вуз поощряет поездки по обмену. По этой программе я полгода обучалась в University of Pittsburgh.

Продолжение по ссылке.

Tsinghua University

Данияр Батыров, 28 лет, Schwarzman Scholar, @daniyarbatyr





Впервые о программе Schwarzman Scholars, которая проводится на базе Tsinghua University, я услышал в 2015 году, когда заканчивал Назарбаев Университет. Она меня заинтересовала. Уже позже, во время работы в Дубае, один из руководителей сказал, что я подхожу под требования и согласился написать рекомендательное письмо. В то время у меня стало больше связей с Китаем, и я подал документы.

Schwarzman Scholars была создана по инициативе американского миллиардера Стивена Шварцмана, чтобы наладить контакт и улучшить отношения между Китаем и другими странами. Состав студентов примерно такой: 40% из США, 20% из Китая и 40% из других стран.

Продолжение по ссылке.

University of Pennsylvania

Шырын Оспанова, 19 лет, город — Филадельфия, студент, linkedin





Я искала вуз в городе. Хотела, чтобы он был многопрофильный, среднего размера. По этим критериям выбрала University of Pennsylvania. Преподаватели и студенты здесь имеют бэкграунд в разных областях науки, и мне хотелось быть среди этих людей.

Процесс обучения индивидуален, но нужно уметь работать в команде. Бывает такое, что даже в группе люди сдают задания самостоятельно. Все зависит от человека.

Профессора разные, у каждого свое мнение, и к каждому нужен свой подход. Например, есть ситуация, когда студент опаздывает со сдачей домашнего задания. В силлабусе каждой дисциплины прописано, как поступить в таком случае. Иногда можно договориться и перенести сроки сдачи.

В University of Pennsylvania около 400 клубов, которые могут заинтересовать каждого: от бизнес-кружков до инженерных организаций. Я состою в сообществе, которое ищет стартапы, приглашает женщин-спикеров, занимающихся венчурным капиталом. Мы пишем аналитические заметки про разные инвестиции, акции.

Продолжение по ссылке.

Indiana University

Молдир Оразбаева, 28 лет, город — Блумингтон, фулбрайтер, преподаватель казахского языка, @mollchik





Программу Fulbright Foreign Language Teaching Assistant я нашла на платформе посольства США в Казахстане. Также в Карагандинском университете имени Букетова был классный преподаватель английского и китайского языков — фулбрайтер, Валери Сартор. Она вдохновила меня подать документы.

FLTA — одна из самых престижных стипендий в мире, которая выдается одному-двум претендентам в год. Я рада, что прошла на эту программу. Сейчас преподаю казахский язык в Indiana University, параллельно слушаю курсы.

Как фулбрайтер, я могу брать любые курсы в качестве слушателя. Меня интересуют лингвистика и психолингвистика.

Занятия проходят не только в традиционном формате in person, но и на специализированной платформе Canvas. После пар мы делаем задания и проводим дискуссии в этой системе. Так мы всегда вовлечены в дисциплину.

Продолжение по ссылке.