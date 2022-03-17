PhD-студент и фулбрайтер. Как казахстанцы обучаются в топовом вузе США

Indiana University — один из самых крупных исследовательских университетов не только в США, но и во всем мире. Мы поговорили с казахстанцами о процессе поступления и особенностях обучения в нем.





Даляпраз Манатова, 29 лет, PhD Student and Associate Instructor at Indiana University , linkedin

О выборе вуза

Я подавала в несколько университетов, искала мультидисциплинарную программу в области Computer Science. Таких не много, поэтому я отправила заявки во все топовые вузы.

В Indiana University был дружелюбный эдвайзер. У нас с ним сразу случился «клик» — мы хорошо понимали друг друга. Так что когда пришло время выбирать, я уже знала, что поеду в Индиану.

О поступлении

Подготовку к подаче документов на PhD стоит начинать за год. Это важное решение и большой commitment — следующие пять или больше лет вам придется работать с одним человеком, вашим руководителем. Так что к его выбору нужно подходить осознанно.

Здорово помогает форум Grad Cafe. Там можно узнать об опыте других людей, набраться инсайтов и советов. Опираться на стандартные рейтинги, при выборе PhD-программы не стоит, они слишком общие.

В области Computer Science есть специальный рейтинг CSRankings. Он собирает информацию о разных преподавателях и программах, университетах и научных публикациях и создает списки лучших в разных сферах. При выборе можно воспользоваться им.

В пакете документов нужно иметь результаты тестов GRE, IELTS или TOEFL. Желательно иметь опыт исследований в той области, куда вы подаете заявку. Рекомендательных писем обычно просят три. Лучше всего, если их напишут люди, которые могут рассказать о вас с разных сторон.

Statement of Purpose — важный документ, который отличается от мотивационного письма. Здесь основной акцент делается на то, чем именно вы хотите заниматься, что вы уже знаете об этом и почему вам это интересно?

В зависимости от программы, могут проводиться интервью. Со мной созванивался потенциальный эдвайзер, спрашивал об интересах и о том, кем я вижу себя в будущем. Иногда бывает еще одно интервью. Оно нужно для того, чтобы потенциальный студент познакомился с университетом. Для этого вас приглашают на кампус, оплачивают проживание, знакомят с преподавательским составом. Это классная возможность, на которую всегда стоит соглашаться.

Об особенностях обучения

В университете высокий ratio — отношение профессоров к PhD-студентам. Это классно, так как дает возможность работать с разными учеными над несколькими проектами.

В США PhD бесплатны. Обычно вам дают пакет на четыре или пять лет. Но таймлайн свободный — если вы продолжаете свои исследования, вас будут спонсировать и платить стипендию, ее хватает на жизнь одного человека.

В университете высокий ratio — отношение профессоров к PhD-студентам

При этом всегда нужно писать профессорам, с которыми хочется поработать. Бывают ситуации, когда знаменитый профессор с большим количеством публикаций уже сменил сферу деятельности или ушел в администрацию. Тогда вам, скорее всего, откажут, так как у него не будет хватать времени.

Об атмосфере

Indiana University находится в небольшом городке, так называемом college town. Здесь вся инфраструктура построена вокруг вуза. Благодаря этому царит особенный vibe — вокруг много студентов из разных стран. Бакалавры часто устраивают вечеринки, а магистранты и докторанты проводят совместные исследования.

В университете большое количество PhD-студентов. Многие из них стали мне друзьями, с ними я могу обсудить все что угодно. Атмосфера дружеская, а люди всегда готовы помочь.

Чему научил вуз

Во время учебы на PhD лучше себя узнаешь. Понимаешь свои лимиты. Я научилась принимать обратную связь. Раньше плохо относилась к критике, но сейчас знаю — если ее нет, значит, ты не развиваешься. Фидбэк позволяет стать лучше.

Я бы рекомендовала поступать в Indiana University. Это отличный вуз с классной атмосферой.

Молдир Оразбаева, 28 лет, город — Блумингтон, фулбрайтер, преподаватель казахского языка, @mollchik

О выборе вуза

Программу Fulbright Foreign Language Teaching Assistant я нашла на платформе посольства США в Казахстане. Также в Карагандинском университете имени Букетова был классный преподаватель английского и китайского языков — фулбрайтер, Валери Сартор. Она вдохновила меня подать документы.

FLTA — одна из самых престижных стипендий в мире, которая выдается одному-двум претендентам в год. Я рада, что прошла на эту программу. Сейчас преподаю казахский язык в Indiana University, параллельно слушаю курсы.

О поступлении

Процесс поступления и подачи документов занимает большое количество времени. У меня на это ушло около года.

Могу выделить несколько этапов. Для начала подаешь документы. В пакет документов входят три эссе на разные темы. При успешном прохождении приходит приглашение на интервью. Далее проходит тест на знание казахского языка. Его проводят профессора топовых университетов мира. Следующий тест на знание английского языка. В моем случае это был TOEFL.

Об особенностях

Система американского обучения индивидуальна. Тут нет учебных групп, как в Казахстане, каждый сам за себя. Самостоятельно выбираешь дисциплину и профессора, составляешь собственное расписание, а на парах сидишь с разными людьми.

Профессора с удовольствием работают с фулбрайтерами

Как фулбрайтер, я могу брать любые курсы в качестве слушателя. Меня интересуют лингвистика и психолингвистика.

Занятия проходят не только в традиционном формате in person, но и на специализированной платформе Canvas. После пар мы делаем задания и проводим дискуссии в этой системе. Так мы всегда вовлечены в дисциплину.

Профессора с удовольствием работают с фулбрайтерами. Лекции и практические занятия проходят насыщенно, а преподаватели готовы ответить на любые вопросы.

Об атмосфере

В Indiana University царит благоприятная атмосфера как для учебы, так и для веселья. Коллеги по департаменту приветливые и всегда готовы помочь. Часто они проводят мини-лекции и воркшопы на разные темы. Основными качествами моих коллег могу назвать пунктуальность, вежливость и тактичность.





Люблю посещать футбольные и баскетбольные чемпионаты среди университетов. Быть в гуще событий и болеть за своих — непередаваемое ощущение.

При вузе много разных традиций и обычаев. К примеру, в начале, середине и конце семестра устраиваются пиры для профессорского состава. Так преподавателей благодарят за усердную работу и мотивируют на достижения.

Чему научил вуз

Университет научил меня быть полностью самостоятельной и отрытой ко всему. Так что могу с уверенность рекомендовать его будущим абитуриентам.