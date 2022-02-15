Tsinghua University. Как казахстанцы поступают и учатся в лучшем вузе Китая

Tsinghua University — один из самых известных вузов Китая. Узнали подробнее о том, как туда поступить, чем отличается местный процесс обучения и какая атмосфера царит в аудиториях.

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Данияр Батыров, 28 лет, Schwarzman Scholar, @daniyarbatyr





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О выборе вуза

Впервые о программе Schwarzman Scholars, которая проводится на базе Tsinghua University, я услышал в 2015 году, когда заканчивал Назарбаев Университет. Она меня заинтересовала. Уже позже, во время работы в Дубае, один из руководителей сказал, что я подхожу под требования и согласился написать рекомендательное письмо. В то время у меня стало больше связей с Китаем, и я подал документы.

О поступлении

Отбор на программу проходит в два этапа. Первый из них — скрининг — в период с апреля по сентябрь. Нужно сдать application form — по три рекомендательных и мотивационных письма и снять минутное видео. Большое внимание приемная комиссия уделяет leadership potential — тому, как ты показываешь и доказываешь лидерские качества.

Далее кандидатов приглашают на собеседование. Обычно оно проводится офлайн, в четырех городах: Нью-Йорке, Пекине, Лондоне и Сингапуре. В связи с пандемией я проходил его в онлайн формате. Приемная комиссия состоит из людей, занимающих высокие должности. В моем случае присутствовали послы Австралии и Сингапура в Китае, ректор Tsinghua University — всего восемь человек.

В течение 20 минут нужно отвечать на общие вопросы: почему решил поступить именно сюда и как можешь помочь миру. Еще пять минут оставляют для спонтанного вопроса — выбирают любую последнюю новость и спрашивают о ней. Это может быть даже тема, о которой вы ничего не знаете.

Об особенностях обучения

Schwarzman Scholars была создана по инициативе американского миллиардера Стивена Шварцмана, чтобы наладить контакт и улучшить отношения между Китаем и другими странами. Состав студентов примерно такой: 40% из США, 20% из Китая и 40% из других стран.

В связи с пандемией обучение проходит в гибридной форме. Некоторые студенты находятся в аудитории, а кто-то присоединяется через Zoom. При этом используются технологии, которые позволяют быть вовлеченным в процесс даже в онлайне. К примеру, камеры автоматически наводятся на спикеров, всегда можно увидеть того, кто говорит. Параллельно располагается интерактивная доска, на которой профессор пишет заметки.

Учебный процесс состоит из трех частей. По курсу «лидерство» проводятся лекции приглашенных гостей, которые делятся опытом. Также существует mentorship program — к каждому из 150 студентов прикрепляется ментор. Моим наставником стал глава ассоциации водородной энергетики Китая. В случае необходимости я могу назначить звонок и спросить его совета.

Вторая часть посвящена углубленному изучению истории Китая, его языка и культуры.

Последний элемент — академическая программа Master of Global Affairs. Здесь 18 кредитов, в каждом модуле нужно закрывать по три предмета. Курсы бывают основными, — от которых нельзя отказаться, и элективными — те, что выбираешь по желанию. Я брал несколько предметов по энергетике и зеленой экономике.

Бэкграунд не так важен. У меня диплом по химической инженерии, при этом в группе есть ребята, которые заканчивали программы по ядерной физике или гуманитарным предметам, с опытом работы и без.

Об атмосфере

Атмосфера — дружеская. На курсе по лидерству нас разделили на группы по 20-25 человек. Раз в неделю мы собираемся и обсуждаем разные вопросы, от карьеры до путешествий. Между нами установился высокий уровень доверия. Для меня это было удивительно, что люди так спокойно делятся переживаниями. От студентов и преподавателей чувствуешь поддержку.

В плане нетворкинга создаются идеальные условия

Также у нас есть career advising office. Он помогает со всеми вопросами, которые связаны с деятельностью после обучения. Здесь помогут найти работу, написав рекомендацию или посоветовав нужного человека.

В плане нетворкинга создаются идеальные условия, чтобы студент знакомился с интересными людьми. Проводятся экскурсии в офисы компаний, например, Google или ByteDance.

Уровень организации программы невероятно крутой. Продумано практически все. Существует даже логистическая команда, которая помогает студентам попасть в Китай, купить билеты, заполнить документы, перевезти вещи, взять QR-коды.

Чему научил университет

Благодаря учебе я приобрел повышенный стандарт качества. Сдать плохую работу совесть не позволяет.

Когда общаешься с успешными людьми, границы расширяются, создается Growth Mindset — развиваешься, отпадают сомнения в себе. Ведь если твои одногруппники по программе достигли высот, то и ты сможешь.

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О выборе вуза

Я поехала на учебу в Китай в 15 лет. Сначала закончила языковые курсы, а потом поступила в старшую школу. В 12 классе учителя рассказывали об университетах, проводили специальные лекции и давали советы по поступлению. Так что я подходила к выбору вуза, осознанно. Подавала в три учебных заведения, поступила в два и выбрала Tsinghua University. Он знаменит в Китае, а его диплом открывает многие двери.

На тот момент вуз занимал высокое место в мировом рейтинге, а два последних премьер-министра Китая окончили именно Tsinghua University. Также меня привлек красивый кампус, который занимает огромную территорию и похож на маленький город.

О поступлении

На момент моего поступления нужно было сдать письменный экзамен. Он дался мне сложнее всего, так как было много заданий по древнему китайскому и литературе. В случае успешной сдачи требовалось пройти интервью с приемной комиссией.

Но Tsinghua University изменил процесс поступления. Теперь вуз проводит первый этап, оценивая кандидатов по документам: табелю, знанию языков, научным наградам и достижениям.

Большое внимание уделяется осознанности кандидатов и их подготовке. Желанием учиться здесь никого не удивишь. Важно показать, что вы обдуманно выбрали университет, узнали об интересующей профессии, департаменте и университете, в целом.

Комиссия нацелена на студентов, которые внесут лепту в развитие общества.

Об особенностях обучения

Меня удивило, насколько организационный процесс прост и продуман. Начиная с заселения в общежитие и получения визы до выбора лекций. Думаю, что это одно из главных преимуществ для иностранцев. Также вуз направляет студентов со старших курсов для помощи в «освоении».





Здесь удобная электронная система. У каждого студента есть личный кабинет, в котором можно посмотреть любые занятия, домашние задания, новости, интересные мероприятия, GPA и другое.

Большое внимание уделяется культурному развитию студентов. Проводятся концерты, пьесы, мюзиклы, приглашаются интересные люди, для бесед.

Обязательны лекции социального характера. Можно выбрать интересующую сферу: религия, экономика, искусство, история, философия. Мне посчастливилось попасть на лекции по китайской опере, мировой истории театра, философии, а также истории балета. Хотелось еще попасть на историю и ознакомление с вином, но там всегда было много желающих.

Об атмосфере

На территории университета есть все: от общежитий до кофеен, магазинов, театра и банка. Многие учителя и студенты почти не выходят с кампуса, так как здесь есть все необходимое.

При этом все дружелюбны, открыты к диалогу и обсуждениям

У каждого департамента открыты отдельные библиотеки, в которых собраны книги по разным специализациям. По вечерам и выходным бывает сложно найти свободные места. Желающих поучиться в спокойной атмосфере много.

Студенты, амбициозные и любознательные молодые люди. Часто можно заметить ребят, которые читают во время езды на велосипеде, а после пар собираются в учебных комнатах и обсуждают пройденный материал или мировые новости. Попадая в такую атмосферу, ты сам того не замечая, вдохновляешься и пытаешься узнать как можно больше.





При этом все дружелюбны, открыты к диалогу и обсуждениям. Бывало такое, что во время лекций, сидящие рядом студенты, узнав, что я иностранка, звали выпить кофе вместе. Им было интересно мое мнение о разных вопросах.

Тем не менее, присутствует конкуренция. Она чувствуется при защите групповых или индивидуальных проектов. Иногда испытываешь стресс, но со временем учишься с этим бороться.

Чему научил вуз

Время, проведенное в стенах университета, было важным для меня. Я приобрела навыки общения, толерантности и критического мышления.

За годы учебы подружилась со многими студентами из разных стран, с которыми поддерживаю связь до сих пор.

Поступать в этот университет нужно тем, кто готов к вызовам и сложностям.

Tsinghua University дает много, но и требует не меньше. Учиться здесь нелегко как физически, так и морально, но это осуществимо. Главное — правильный настрой и подготовка.

Я не жалею о своем выборе. Университет дал хорошую базу, расширил кругозор, приобретенные знания оказались полезными в работе.