20 стипендий для обучения в США, Европе и Азии в 2026 году

Собрали актуальные программы обучения, стажировок и грантов 2026 года в США, Европе и Азии для жителей Центральной Азии.





Европа

В ходе обучения участники программы имеют возможность пройти обучение в двух-четырех странах и университетах, получая по итогам дипломы нескольких ведущих вузов. Стипендия полностью покрывает расходы на участие в программе, обучение, перелеты и проживание, обеспечивая студентам всестороннюю поддержку на всем протяжении обучения.

Требования:

— иметь степень бакалавра

— иметь сертификат о знании английского языка.

Дедлайн: подача с октября по январь включительно.





University of Copenhagen предлагает ограниченное количество льгот по оплате обучения и грантов в рамках стипендиальной программы правительства Дании для магистров. Эти стипендии предоставляются на конкурсной основе и присуждаются талантливым студентам с выдающимися академическими достижениями из стран, не входящих в ЕС, ЕАЭС.

Требования:

— быть гражданином страны, не входящей в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарию

— быть зачисленным на магистерскую программу в Копенгагенском университете

— иметь временный вид на жительство для обучения в высшем учебном заведении Дании.

Дедлайн: 15 января 2026 года.





Стипендиальная программа предназначена для обучения по магистерским программам в университетах Фландрии и Брюсселя. Она покрывает расходы на обучение и медицинскую страховку, а также предусматривает стипендию на проживание в размере 8200 евро.

Требования:

— иметь степень бакалавра

— GPA не менее 3.5.

Дедлайны:

KU Leuven: 15 января 2026

University of Antwerp: 1 февраля 2026

Ghent University: 1 апреля 2026

Hasselt University: 15 марта 2026

Vrije Universiteit Brussel: 1 апреля 2026.

Stipendium Hungaricum, Венгрия

Что включает:

— стоимость обучения в университетах Венгрии

— ежемесячную стипендию от 120 до 580 евро

— медицинскую страховку

— проживание.

Требования:

— возраст от 18 лет

— высокая успеваемость.

Дедлайн: 15 января 2026 года.





Bocconi University Scholarships 2026-2027 , Италия

Стипендии подходят иностранным студентам, которые поступают на бакалавриат или в магистратуру и имеют высокую успеваемость.

Что включает:

— полный грант на обучение

— освобождение от оплаты tuition fee

— проживание.

Дедлайны:

— бакалавриат: 14 апреля 2026 года

— магистратура: 21 апреля 2026 / 27 мая 2026 года.





Для поступающих на бакалавриат в государственные вузы Гамбурга по STEM-направлениям.

Требования:

— возраст до 25 лет

— знание немецкого языка

— высокая академическая успеваемость.

Условия: 300-900 евро в месяц + до 400 евро в год на участие в конференциях и мероприятиях.

Дедлайн: 14 января 2026 года.





Women in Engineering Scholarship RWTH Aachen University , Германия

Стипендия для девушек в инженерных направлениях.

Условия:

— покрытие 25% стоимости обучения

— доступ к сообществу стипендиатов.

Дедлайн: 1 марта 2026 года.





Международная научная лаборатория DESY приглашает студентов магистратуры и бакалавриата от третьего курса на восьминедельный практический исследовательский курс.

Направления: фотонная наука, ускорители, физика частиц, астрофизика

Условия: проживание, стипендия, частичная компенсация транспорта.

Дедлайн: 31 января 2026 года.





Участники работают над IT-проектами CERN: машинное обучение, квантовые вычисления, большие данные, распределенные системы. Программа включает лекции, экскурсии и итоговую презентацию.

Условия: стипендия, пособие на проезд, страховка, помощь с жильем.

Дедлайн: 26 января 2026 года.





Max Planck Institute for Infection Biology International Summer Internship , Германия

Программа рассчитана на бакалавров и магистрантов, заинтересованных в биологии, медицине, биохимии или эпидемиологии.

Требования:

— быть студентом

— минимум два года бакалавриата завершены на момент подачи.

Дедлайн: 21 ноября 2025 года.

Азия

Amgen Scholars Asia Program 2026 — престижная международная программа для студентов, интересующихся биомедициной, биотехнологиями и смежными науками от Национального университета Сингапура.

Цель программы — предоставить студентам возможность пройти восьминедельную исследовательскую стажировку под руководством ведущих ученых NUS и получить практический опыт в лабораторных исследованиях.

Что покрывает программа для международных участников:

— проживание, организованное университетом

— стипендия — SGD 6000 за восемь недель

— тревел-грант — до SGD 1500

— оформление визы и сборы покрываются университетом.

Дедлайн: 1 февраля 2026 года.





Chinese Government Scholarship — High-Level Postgraduate Program на базе Shaanxi Normal University SNNU, который находится в списке Double First-Class Министерства образования Китая.

Полностью финансируемая государственная стипендия Китая для иностранных студентов, поступающих в магистратуру и докторантуру. Университет отбирает кандидатов и рекомендует их в CSC, финальное решение принимает экспертная комиссия.

Что покрывает стипендия:

— 100% tuition fee и регистрационные сборы

— проживание в кампусе

— ежемесячная стипендия

— медицинская страховка.

Дедлайн: 23 февраля 2026 года.





Национальный институт генетики NIG принимает студентов, желающих получить исследовательский опыт в генетике и смежных областях наук о жизни. По окончании программы выдается сертификат.

Преимущества: покрытие авиабилета, медицинская страховка

Дедлайн: 5 января 2026 года.





Требования:

— кандидаты должны подавать заявку по специальности, на которой они обучались в университете, или в схожей области,

— кандидат должен иметь гражданство страны, которая имеет дипломатические отношения с Японией и не быть гражданином Японии.

Что включает:

— ежемесячная стипендия

— если поступление не состоялось, экзаменационный сбор оплачивает студент

— авиабилет в Японию и обратно.

Дедлайн: набор кандидатов, прибывающих в Японию в апреле 2026 года или в сентябре/октябре 2026 года, осуществляется в период с апреля по май предыдущего года.





Международная программа для студентов, интересующихся биомедициной, биотехнологиями и смежными науками.

Требования:

— быть студентом бакалавриата

— иметь завершенный первый год обучения бакалавра к началу программы, не выпускаться до окончания программы и после нее продолжать обучение минимум семестр/квартал.

Дедлайн подачи заявок: 1 февраля 2026 года.





Kyoto University Amgen Scholars Program 2026 , Япония

Программа рассчитана на национальных и иностранных студентов.

Требования:

— быть студентом бакалавриата

— иметь завершенный первый год обучения к началу программы, не выпускаться до окончания и после программы продолжать обучение минимум семестр/квартал.

Крайний срок: 1 февраля 2026 года.





Подходит иностранным студентам, планирующим обучение в корейских университетах на программах бакалавриата или ассоциированной степени.

Что включает:

— полное покрытие стоимости обучения

— авиабилеты эконом-класса туда и обратно

— ежемесячное пособие на проживание

— медицинская страховка

— гранты за успехи в изучении корейского языка.

Требования:

— кандидат и его родители не должны быть гражданами Кореи

— возраст до 25 лет на 1 марта года начала программы

— академическая успеваемость не ниже 80% или входить в топ-20% лучших студентов.

Дедлайн:

— прием заявок проходит с февраля по конец весны.

США

Стажировка в United Nations Development Programme UNDP

UNDP в Вашингтоне работает с Конгрессом США, Госдепартаментом, USAID, Всемирным банком и международными организациями. Стажировки делятся на два направления: General Internship и Communications & Outreach.

Преимущества: ежемесячная стипендия.

Дедлайн: 15 января 2026 года.





Полностью финансируемая трехнедельная летняя программа в Университете Сан-Диего, США, которая развивает лидерские навыки, межкультурное сотрудничество и умение решать конфликты для студентов и молодых профессионалов со всего мира.

Требования:

— возраст 20‑25 лет на 1 июля 2026

— иметь минимум один завершенный год обучения в колледже/университете.

Дедлайн: 15 января 2026 года.





Summer Undergraduate Research Fellowships Caltech

Программа для студентов, интересующихся наукой и академической карьерой.

Требования:

— учиться на бакалавриате и иметь право на регистрацию на осенний семестр

— GPA минимум 2.5/4.0, отсутствие академических дисциплинарных санкций.

Дедлайн: 22 февраля 2026 года.





AU Emerging Global Leader Scholarship — престижная полностью финансируемая программа Американского университета в Вашингтоне для иностранных студентов. Стипендия предназначена для абитуриентов из социально и экономически уязвимых групп, а также представителей регионов, которые редко имеют доступ к обучению в ведущих мировых вузах.

Требования:

— быть иностранными студентами, не гражданами/резидентами США

— окончить среднюю школу к июню 2026 года

— иметь подтвержденные лидерские качества, опыт волонтерства и социальной деятельности

— быть представителями социально или экономически уязвимых слоев населения,

— TOEFL iBT: 85

— IELTS: 6.5

— SAT: 610+.

Дедлайн: 15 января 2026 года.