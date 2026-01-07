20 стипендий для обучения в США, Европе и Азии в 2026 году

Собрали актуальные программы обучения, стажировок и грантов 2026 года в США, Европе и Азии для жителей Центральной Азии.
Европа
Erasmus Mundus Joint Master Degree
В ходе обучения участники программы имеют возможность пройти обучение в двух-четырех странах и университетах, получая по итогам дипломы нескольких ведущих вузов. Стипендия полностью покрывает расходы на участие в программе, обучение, перелеты и проживание, обеспечивая студентам всестороннюю поддержку на всем протяжении обучения.
Требования:
— иметь степень бакалавра
— иметь сертификат о знании английского языка.
Дедлайн: подача с октября по январь включительно.
Danish Government Scholarships, Дания
University of Copenhagen предлагает ограниченное количество льгот по оплате обучения и грантов в рамках стипендиальной программы правительства Дании для магистров. Эти стипендии предоставляются на конкурсной основе и присуждаются талантливым студентам с выдающимися академическими достижениями из стран, не входящих в ЕС, ЕАЭС.
Требования:
— быть гражданином страны, не входящей в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарию
— быть зачисленным на магистерскую программу в Копенгагенском университете
— иметь временный вид на жительство для обучения в высшем учебном заведении Дании.
Дедлайн: 15 января 2026 года.
Master Mind Scholarships, Бельгия
Стипендиальная программа предназначена для обучения по магистерским программам в университетах Фландрии и Брюсселя. Она покрывает расходы на обучение и медицинскую страховку, а также предусматривает стипендию на проживание в размере 8200 евро.
Требования:
— иметь степень бакалавра
— GPA не менее 3.5.
Дедлайны:
KU Leuven: 15 января 2026
University of Antwerp: 1 февраля 2026
Ghent University: 1 апреля 2026
Hasselt University: 15 марта 2026
Vrije Universiteit Brussel: 1 апреля 2026.
Stipendium Hungaricum, Венгрия
Что включает:
— стоимость обучения в университетах Венгрии
— ежемесячную стипендию от 120 до 580 евро
— медицинскую страховку
— проживание.
Требования:
— возраст от 18 лет
— высокая успеваемость.
Дедлайн: 15 января 2026 года.
Bocconi University Scholarships 2026-2027, Италия
Стипендии подходят иностранным студентам, которые поступают на бакалавриат или в магистратуру и имеют высокую успеваемость.
Что включает:
— полный грант на обучение
— освобождение от оплаты tuition fee
— проживание.
Дедлайны:
— бакалавриат: 14 апреля 2026 года
— магистратура: 21 апреля 2026 / 27 мая 2026 года.
Стипендия для девушек в STEM, Германия
Для поступающих на бакалавриат в государственные вузы Гамбурга по STEM-направлениям.
Требования:
— возраст до 25 лет
— знание немецкого языка
— высокая академическая успеваемость.
Условия: 300-900 евро в месяц + до 400 евро в год на участие в конференциях и мероприятиях.
Дедлайн: 14 января 2026 года.
Women in Engineering Scholarship RWTH Aachen University, Германия
Стипендия для девушек в инженерных направлениях.
Условия:
— покрытие 25% стоимости обучения
— доступ к сообществу стипендиатов.
Дедлайн: 1 марта 2026 года.
Летняя научная стажировка DESY, Германия
Международная научная лаборатория DESY приглашает студентов магистратуры и бакалавриата от третьего курса на восьминедельный практический исследовательский курс.
Направления: фотонная наука, ускорители, физика частиц, астрофизика
Условия: проживание, стипендия, частичная компенсация транспорта.
Дедлайн: 31 января 2026 года.
Летняя IT-стажировка CERN OpenLab, Швейцария
Участники работают над IT-проектами CERN: машинное обучение, квантовые вычисления, большие данные, распределенные системы. Программа включает лекции, экскурсии и итоговую презентацию.
Условия: стипендия, пособие на проезд, страховка, помощь с жильем.
Дедлайн: 26 января 2026 года.
Max Planck Institute for Infection Biology International Summer Internship, Германия
Программа рассчитана на бакалавров и магистрантов, заинтересованных в биологии, медицине, биохимии или эпидемиологии.
Требования:
— быть студентом
— минимум два года бакалавриата завершены на момент подачи.
Дедлайн: 21 ноября 2025 года.
Азия
Amgen Scholars Asia Program 2026, Сингапур
Amgen Scholars Asia Program 2026 — престижная международная программа для студентов, интересующихся биомедициной, биотехнологиями и смежными науками от Национального университета Сингапура.
Цель программы — предоставить студентам возможность пройти восьминедельную исследовательскую стажировку под руководством ведущих ученых NUS и получить практический опыт в лабораторных исследованиях.
Что покрывает программа для международных участников:
— проживание, организованное университетом
— стипендия — SGD 6000 за восемь недель
— тревел-грант — до SGD 1500
— оформление визы и сборы покрываются университетом.
Дедлайн: 1 февраля 2026 года.
Chinese Government Scholarship, Китай
Chinese Government Scholarship — High-Level Postgraduate Program на базе Shaanxi Normal University SNNU, который находится в списке Double First-Class Министерства образования Китая.
Полностью финансируемая государственная стипендия Китая для иностранных студентов, поступающих в магистратуру и докторантуру. Университет отбирает кандидатов и рекомендует их в CSC, финальное решение принимает экспертная комиссия.
Что покрывает стипендия:
— 100% tuition fee и регистрационные сборы
— проживание в кампусе
— ежемесячная стипендия
— медицинская страховка.
Дедлайн: 23 февраля 2026 года.
Стажировка NIG, Япония
Национальный институт генетики NIG принимает студентов, желающих получить исследовательский опыт в генетике и смежных областях наук о жизни. По окончании программы выдается сертификат.
Преимущества: покрытие авиабилета, медицинская страховка
Дедлайн: 5 января 2026 года.
MEXT Scholarship, Япония
Требования:
— кандидаты должны подавать заявку по специальности, на которой они обучались в университете, или в схожей области,
— кандидат должен иметь гражданство страны, которая имеет дипломатические отношения с Японией и не быть гражданином Японии.
Что включает:
— ежемесячная стипендия
— если поступление не состоялось, экзаменационный сбор оплачивает студент
— авиабилет в Японию и обратно.
Дедлайн: набор кандидатов, прибывающих в Японию в апреле 2026 года или в сентябре/октябре 2026 года, осуществляется в период с апреля по май предыдущего года.
Amgen Scholars Asia Program 2026, Сингапур
Международная программа для студентов, интересующихся биомедициной, биотехнологиями и смежными науками.
Требования:
— быть студентом бакалавриата
— иметь завершенный первый год обучения бакалавра к началу программы, не выпускаться до окончания программы и после нее продолжать обучение минимум семестр/квартал.
Дедлайн подачи заявок: 1 февраля 2026 года.
Kyoto University Amgen Scholars Program 2026, Япония
Программа рассчитана на национальных и иностранных студентов.
Требования:
— быть студентом бакалавриата
— иметь завершенный первый год обучения к началу программы, не выпускаться до окончания и после программы продолжать обучение минимум семестр/квартал.
Крайний срок: 1 февраля 2026 года.
Global Korea Scholarship, Южная Корея
Подходит иностранным студентам, планирующим обучение в корейских университетах на программах бакалавриата или ассоциированной степени.
Что включает:
— полное покрытие стоимости обучения
— авиабилеты эконом-класса туда и обратно
— ежемесячное пособие на проживание
— медицинская страховка
— гранты за успехи в изучении корейского языка.
Требования:
— кандидат и его родители не должны быть гражданами Кореи
— возраст до 25 лет на 1 марта года начала программы
— академическая успеваемость не ниже 80% или входить в топ-20% лучших студентов.
Дедлайн:
— прием заявок проходит с февраля по конец весны.
США
Стажировка в United Nations Development Programme UNDP
UNDP в Вашингтоне работает с Конгрессом США, Госдепартаментом, USAID, Всемирным банком и международными организациями. Стажировки делятся на два направления: General Internship и Communications & Outreach.
Преимущества: ежемесячная стипендия.
Дедлайн: 15 января 2026 года.
Ha ns en Leadership Institute 2026
Полностью финансируемая трехнедельная летняя программа в Университете Сан-Диего, США, которая развивает лидерские навыки, межкультурное сотрудничество и умение решать конфликты для студентов и молодых профессионалов со всего мира.
Требования:
— возраст 20‑25 лет на 1 июля 2026
— иметь минимум один завершенный год обучения в колледже/университете.
Дедлайн: 15 января 2026 года.
Summer Undergraduate Research Fellowships Caltech
Программа для студентов, интересующихся наукой и академической карьерой.
Требования:
— учиться на бакалавриате и иметь право на регистрацию на осенний семестр
— GPA минимум 2.5/4.0, отсутствие академических дисциплинарных санкций.
Дедлайн: 22 февраля 2026 года.
AU Emerging Global Leader Scholarship 2026
AU Emerging Global Leader Scholarship — престижная полностью финансируемая программа Американского университета в Вашингтоне для иностранных студентов. Стипендия предназначена для абитуриентов из социально и экономически уязвимых групп, а также представителей регионов, которые редко имеют доступ к обучению в ведущих мировых вузах.
Требования:
— быть иностранными студентами, не гражданами/резидентами США
— окончить среднюю школу к июню 2026 года
— иметь подтвержденные лидерские качества, опыт волонтерства и социальной деятельности
— быть представителями социально или экономически уязвимых слоев населения,
— TOEFL iBT: 85
— IELTS: 6.5
— SAT: 610+.
Дедлайн: 15 января 2026 года.