Наши в University of Pennsylvania. Как поступить и учиться в одном из лучших вузов США

Основанный в 1740 году University of Pennsylvania — один из самых старых вузов США. Мы поговорили со студентами вуза об особенностях поступления, учебы и атмосферы.





Шырын Оспанова, 19 лет, студент, город — Филадельфия, linkedin

О выборе вуза





Я решила обучаться за границей, потому что хотела испытать новый опыт. Остановила выбор на США, так как здесь отличные программы для технических наук. Тогда же узнала, что такое «Лига Плюща». Меня привлекли традиции, история и сообщество.

Я искала вуз в городе. Хотела, чтобы он был многопрофильный, среднего размера. По этим критериям выбрала University of Pennsylvania. Преподаватели и студенты здесь имеют бэкграунд в разных областях науки, и мне хотелось быть среди этих людей.

О поступлении





Документы я отправляла на раннюю подачу. Их много, но собрать не сложно. В пакете потребуются справки, которые подтверждают заработок родителей, отчеты об оценках абитуриента, эссе и два рекомендательных письма, иногда просят резюме. Если занимались исследованиями, это тоже стоит прикрепить.

В University of Pennsylvania заявки рассматривают с разных сторон, оценивают не только баллы, смотрят на внеклассную деятельность и достижения, которые сформировали человека как личность. Приемной комиссии нужна история, которая будет вызывать эмпатию, так что нужно уметь «продать» себя.

Часто университет предлагает пройти интервью. Это отличная возможность объяснить факторы, которые не получается показать в эссе. Обычно его проводит нынешний студент или недавний выпускник. По возможности подбираются люди с бэкграундом, похожим на твой.

Об особенностях обучения

Процесс обучения индивидуален, но нужно уметь работать в команде. Бывает такое, что даже в группе люди сдают задания самостоятельно. Все зависит от человека.

Профессора разные, у каждого свое мнение, и к каждому нужен свой подход. Например, есть ситуация, когда студент опаздывает со сдачей домашнего задания. В силлабусе каждой дисциплины прописано, как поступить в таком случае. Иногда можно договориться и перенести сроки сдачи.

Процесс обучения индивидуален, но нужно уметь работать в команде

Выставление оценки также зависит от преподавателя. Есть мидтермы, финальные экзамены и промежуточные проекты. На каждом предмете процентаж от общей оценки у этих заданий разный.

Я работаю ассистентом профессора. Во время занятий мне понравилось, что он был поддерживающим, полным энергии и энтузиазма. Знала, что хотела бы поработать с ним. Поэтому, когда в ходе Zoom-встречи мне предложили позицию, согласилась.

Предмет называется «Силиконовый Гараж». Нас здесь семь ассистентов. В задачи входит ведение лабораторных работ, оценка домашних заданий, посещаемости, создание контента для занятий.

Об атмосфере

Мне нравится местная атмосфера, могу назвать ее конкурентоспособной. Обстановка профессиональная — все знают, чего хотят. Это мотивирует, держит на ногах и напоминает, что нужно работать. У студентов есть этика, но при этом они могут отвлечься и поговорить о чем-то веселом.

В University of Pennsylvania около 400 клубов, которые могут заинтересовать каждого: от бизнес-кружков до инженерных организаций. Я состою в сообществе, которое ищет стартапы, приглашает женщин-спикеров, занимающихся венчурным капиталом. Мы пишем аналитические заметки про разные инвестиции, акции.

Попасть в такие клубы не просто. Нужно подать резюме, пройти два раунда интервью и выполнить пробное задание. Похоже на процесс принятия на работу.

Чему научил вуз

Жизнь за рубежом учит многому. В США учатся люди разных бэкграундов, ощущается разница в подходах к работе. Это помогает посмотреть на задачу с разных сторон.

За время учебы я развила soft skills. Понимаю, что помимо учебных знаний, нужно уметь презентовать себя перед аудиторией.

Научилась вести себя более расслабленно. Это помогает во время прохождения интервью.

Я рекомендую поступать в University of Pennsylvania. У нас, в школе инженерии, всего 400 студентов каждый год. Это помогает сохранить пропорцию 2:1 — на каждого преподавателя приходится два обучающихся, так что на занятиях чувствуешь индивидуальный подход.

Гульнур Кукенова, 33 года, город — Филадельфия, @superivymom

О выборе вуза





Учиться в University of Pennsylvania было моей мечтой с 15 лет. Тогда мне казалось, что это невозможно. О понятии «Лига Плюща» узнала от учеников Казахско-Турецкого лицея, которые после окончания поступали в известные вузы.

Я получила стипендию «Болашак» и, когда готовилась к экзаменам в Education Adivising Center в Актобе, встретила парня по имени Илья. Он стал моим ментором, помогал с подготовкой к IELTS. Вместе мы подбирали подходящие вузы. В этом списке был и University of Pennsylvania. Я ехала с семьей, и условия проживания были для меня важным фактором.

О поступлении





Главное в процессе поступления составить план и двигаться по нему так, чтобы не распылялись силы. Выбрав вузы, я изучила интересующие программы, составила таблицу, куда выписала все требования, отдельно отметила то, чего не хватает мне.

Сначала готовилась к сдаче IELTS, затем GRE. Параллельно составляла мотивационное письмо, переписывала его около 30 раз.

Стоит как можно раньше перевести все документы на английский язык и провести их аккредитацию. Это долгий процесс, а чем ближе дедлайн, тем меньше времени у агентств, которые этим занимаются. Так как я ехала с детьми, переводила и их медицинские справки.

Думаю, что все части заявки должны составлять единый комплекс. Если мне чего-то не хватало, добирала через волонтерство или part-time работу.

Об особенностях обучения





Я знала, что могу работать 20 часов в неделю на кампусе. Еще не получив визу, подала на три позиции, и к приезду у меня была работа. Это полезно, так как помогает сразу проникнуться атмосферой университетской жизни. В первый год я работала в офисе выпускников, во второй — в офисе обслуживания иностранных студентов. Все это дало возможность увидеть изнутри, как построена система образования. Также этот опыт можно отразить в резюме как рабочий.

Профессора открытые, к ним можно подойти в любой момент и поговорить

Я знала, что University of Pennsylvania — партнер Назарбаев Университета. Поэтому ждала, что профессора слышали о Казахстане и его системе образования. Так и получилось. Среди заданий было много кейсов о нашей стране, а в некоторых моментах преподаватели знали даже больше, чем я.

Профессора открытые, к ним можно подойти в любой момент и поговорить. Они подскажут, как сделать правильно и дадут совет. В начале обучения у меня было много вопросов. К примеру, я не знала, как правильно писать академические эссе. Мне их возвращали, помогали со структурой и цитированием.

У студентов была возможность позвать преподавателя на ланч, во время которого обсудить будущие планы. Для меня это был самый полезный обед в жизни.

Об атмосфере





Вуз часто устраивал встречи студентов за свой счет. Ужины и обеды помогали общаться в неформальной обстановке, познакомиться получше. Сближали и групповые проекты, которые давали во время учебы.

Нравится, что я могла слышать не только мнение профессора и свое собственное, но и мысли, и взгляды других студентов. Разные идеи помогают рассмотреть ситуацию со всех сторон. В университете царила свобода самовыражения с учетом уважительного отношения друг к другу.





Географически University of Pennsylvania расположен удачно, в центре города. От вуза можно пешком дойти до любого места. Транспорт хорошо развит, вокруг много музеев, парков, мест развлечений для студентов и семейных людей.

Но после заката я старалась не выходить. Если задерживалась во время обучения в библиотеке, вызывала полицейский эскорт, который проведет до дома или заказывала автобус

Чему научил вуз

Я приобрела хороших друзей, с которыми поддерживаю связь и сегодня. Научилась писать и читать академические тексты. Поняла, что человеческий организм может выдерживать большие нагрузки. Университет дал уверенность в себе, в том, что нет ничего невозможного.

Могу рекомендовать University of Pennsylvania семейным людям. Здесь много ресурсов для тех, кто приезжает не один. К примеру, если не с кем оставить ребенка на время занятий или экзамена, можно воспользоваться услугами family center.