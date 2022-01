University of British Columbia: 3 истории о поступлении и учебе в одном из лучших вузов Канады

В Канаде не только отличная природа, но и топовые вузы. Студенты одного из них — University of British Columbia, рассказали о том, как проходило поступление и что их удивило в процессе обучения.





Диана Тян, 24 года, город — Ванкувер, психология, linkedin

О выборе вуза





Среднюю и старшую школу я окончила в Пекине по программе International Baccalaureate, а затем училась в University of Toronto на политолога. После долгих поисков нашла свое призвание в психологии. Выбор пал на University of British Columbia, так как их кафедра в этой сфере входит в топ-15 в мире, а программа — лучшая в Канаде.

В университете много возможностей для моей специальности: можно получить грант на углубленное изучение research project или получать кредиты, набираясь опыта при больнице учебного заведения.

А еще вуз находится в моей любимой провинции — British Columbia.

О поступлении







Я проходила процесс поступления во второй раз, поэтому чувствовала себя спокойно. Так как у меня было канадское образование, я попала сразу на третий курс.

Советую уделить внимание personal statement и коротким ответам про себя. Университет хочет видеть вашу индивидуальность — это должно читаться между строк.

Важно иметь хорошие оценки, а лидерская инициатива и внешкольная активность удвоят шансы. Я, например, указала благотворительный проект, о котором написали в Пекинском журнале, роль старосты в старших классах, а также подчеркнула индивидуальность в эссе тем, что я кореянка из Казахстана.

Об особенностях обучения





Я уважаю University of British Columbia за поддержку, которую вуз оказывает амбициозным студентам. Можно записать подкаст в студии при университете или подать на грант, чтобы воплотить в жизнь исследование по психологии.

Легкость между учениками и преподавателями — главное отличие канадского и казахстанского образования

Студенты открывают сообщества по интересам, есть даже клуб любителей мороженого. Профессора поощряют в издательстве академических работ, всегда готовы обсудить лекцию или поболтать на кампусе.

Обучающиеся могут записаться на workshop по написанию академических работ или просто прийти на meet&greet с профессорами. Легкость между учениками и преподавателями — главное отличие канадского и казахстанского образования. Я не замечаю недостатков.

Об атмосфере





Канадцы дружелюбные и открытые. Меня не удивляет, что учитель может ярко выражаться во время лекции, а в библиотеке незнакомые люди будут присылать смешные картинки.





Мне импонирует, что здесь все равны. Главное — быть хорошим человеком.

В университете все время проходят разные мероприятия. В ноябре была неделя ментального здоровья, а во время экзаменов можно поиграть с собаками в библиотеке, для анти-стресса. Есть и свои фишки. Туалет, например, не делится на мужской и женский.

Как повлиял университет





University of British Columbia стал для меня местом, где я нашла себя и научилась направлять энергию в любимое дело.

Научилась говорить открыто и прямо, четко выражая мысли. Чувствую себя здесь комфортно и уверенно, наслаждаясь новыми знаниями и знакомствами. Университет — кладезь возможностей для профессионального роста.

Талшын Болатова, 27 лет, Health economist, город — Ванкувер, linkedin.com

О выборе вуза





Я выбирала вуз по двум критериям: позиция в мировом рейтинге в сфере, которая мне интересна, и предоставление финансирования магистрантам. University of British Columbia — топовое учебное заведение не только внутри Канады, но и во всем мире, а мой факультет входит в десятку лучших.

На магистратуре присутствует сильный исследовательский компонент, поэтому выбираете не только вы, но и вас. Советую подавать в несколько мест, сразу: кто-то проигнорирует, а кто-то ответит.

О поступлении





Чтобы поступить на магистратуру, нужно найти супервайзера. Для этого необходимо писать профессорам, в работе которых вы заинтересованы.

Для получения финансирования необходимо четко знать, чем хотите заниматься. Профессор, который выделяет средства из своего гранта, должен видеть вашу заинтересованность. Он вас не знает, а поэтому нельзя просто написать пару строк. Первое email-письмо должно быть объемным не только в плане слов. Нужно показать, что вы читали работы профессора и изучили сферу.

Организационные вопросы, такие как получение визы, нужно решать самостоятельно. За вас никто этого делать не будет.

Помимо стандартных документов, нужно предоставить три рекомендательных письма. Их вы не видите — комиссия отправляет специальную ссылку рекомендодателям. Никакого шанса что-то подправить не будет. Не обязательно, чтобы вас рекомендовал декан или профессор с громким именем. Титул неважен. Главное, чтобы человек смог детально описать вас и вашу работу. Желательно, чтобы он был вашим прямым руководителем.

Об особенностях обучения





У меня была двухгодичная программа, но в связи с пандемией и переносами я окончила обучение за два с половиной года. Есть несколько обязательных курсов, остальные можно брать по интересам.

На магистратуре многое ожидается от самих обучающихся — здесь много self-study

Я обучалась на специализации Health Policy and Health Economics и брала соответствующие дисциплины. На профильных предметах, мы учились небольшими группами. Нас могло быть 10 человек, тогда как на обязательных училось по 120 студентов.

На магистратуре многое ожидается от самих обучающихся — здесь много self-study. Если лекции занимают три часа в неделю, то ожидается, что вы сами будете работать в три раза больше. Это негласное правило магистрантов и докторантов.

Еще в университете много возможностей связаться с работодателями через профессоров или ярмарки вакансий.

Об атмосфере





Для меня большим сюрпризом стала местная природа. Здесь, на западном побережье Канады, она удивительно красива. Город и кампус зеленые. Растут секвойи высотой до ста метров.

В UBC много иностранных студентов. Когда я поступала, профессор набрал группу из четырех человек. Студенты родом из Канады, Казахстана, Руанды и Ливана работали в одном международном составе.

При вузе много студенческих сообществ. Я записалась в клуб любителей горных походов — хайкинга. Каждую неделю мы ходили в горы, ездили на озера. На Наурыз, посещала ужин, организованный Ассоциацией студентов Казахстана.

Единственный минус — далекое расположение от Казахстана. Не всегда получается летать домой, когда захочется.

Как повлиял университет





Вуз дал хорошие академические знания.

Я нашла новых друзей со всего мира, стала толерантнее, начала с пониманием относиться к другим культурам.

Учеба в университете научила меня верить, что все возможно при должном желании и дисциплине.

Я рекомендую поступать в вузы Канады, особенно в University of British Columbia, так как здесь есть свободные места и финансирование для иностранных студентов.

Альмира Жантуякова, 23 года, город — Ванкувер, студент магистратуры, linkedin

О выборе вуза





Во время бакалавриата в Назарбаев Университете я поняла, что исследовательская сфера в биомедицине у нас не так хорошо развита. Поэтому подавала на программы и стипендии, где могла бы получить опыт исследований. Проходила стажировки в Японии, Германии, Нью-Йорке. Имея такой опыт, приняла решение обучаться за рубежом.

Выбрала для себя магистратуру с исследовательским компонентом, так как хотелось больше узнать свою сферу. Мне нужна была сильная научная база, и я нашла то, что хотела в Канаде. Здесь research-based программа, что-то вроде мини-докторантуры. Выбрала University of British Columbia, так как мне понравилась программа — MSc in Reproductive and Developmental Sciences.

О поступлении





Первый и самый важный этап поступления — поиск супервайзера, того, в чьей лаборатории студент будет работать. В канадской системе, у обучающегося заранее должен быть руководитель.

Я написала около 20-30 писем профессорам программы, спрашивала, ищут ли они студентов. Начните этот процесс как можно раньше, так как он может затянуться, а письма — затеряться. Дедлайн подачи был в феврале, а писать я начала в ноябре. Этого времени мало, так как в праздничное время многие просто не отвечают.

Не стоит писать общие письма. Лучше связать каждое из них со сферой интересов ученого, к которому вы хотите попасть.

Во время интервью важно показать свою заинтересованность, задавать вопросы. Но не только профессор выбирает вас, но и вы его. Поэтому советую понять, подходит ли вам его личность, стиль руководства — об этом могут рассказать студенты.

После того, как вы нашли профессора, он пишет приемной комиссии письмо о том, что принял вас в лабораторию. Далее нужно сдать документы: мотивационное письмо, где стоит описать опыт исследовательской работы и CV с перечислением курсов, которые вы проходили. Также требуются рекомендательные письма, обычно от двух до четырех.

Ждать нужно несколько месяцев. Но если профессор уже принял вас в команду, а вы корректно сдали все документы, скорее всего, вы уже поступили.

Об особенностях обучения





Основная часть учебы на магистратуре — research. Здесь нет четкого времени окончания, все зависит от исследования, как при докторантуре. В первый год студенты начинают работу в лаборатории и параллельно проходят курсы. Их не так много, и это хорошо. Остается больше времени на исследования.

Главный плюс моей программы — она оплачиваемая







Главный плюс программы — она оплачиваемая. Студенты получают что-то вроде зарплаты за работу над исследованиями профессора. Ее хватает на проживание, а при желании можно подрабатывать.

Субъективным недостатком для меня является то, что вуз слишком большой. Не чувствуется комьюнити. Возможно, это связано с тем, что как магистрант, я больше времени провожу в лаборатории, чем на кампусе.

Об атмосфере





Атмосфера — важная часть учебы и работы. Я ушла из первой лаборатории, в которую попала изначально, так как она мне не подходила. Могу назвать ее деструктивной. Многие, кто пришел вместе со мной, тоже ушли.





В лаборатории, где я работаю сейчас, отличная атмосфера. Мы часто собираемся вместе: пообедать, отметить праздники. Люди поддерживают друг друга. К примеру, помимо основной деятельности, я интересуюсь сферой Public Health. Мой профессор познакомил меня с нужными людьми, и сейчас мы работаем над статьей.

Как повлиял университет





Я поняла, что образование, которое получила в Казахстане — не хуже зарубежного. Считаю себя подготовленной к учебе в вузе мирового уровня, благодаря знаниям и навыкам, полученным в родной стране.

Научилась не лимитировать себя в одном направлении. Можно заниматься разными предметами. Это дает больше энергии — когда не получается что-то одно, можно заняться другим и оставаться продуктивным.

Я рекомендую поступать в University of British Columbia, особенно студентам магистратуры и докторантуры в научных областях. Здесь достойные условия, достаточное финансирование и большие возможности.