Почему University of Hong Kong называют Азиатским Гарвардом и как учеба в нем помогает в жизни

University of Hong Kong — один из старейших вузов Гонконга, считается лучшим учебным заведением Азии. Казахстанцы рассказали о том, что значит учеба в таком университете и как она помогает в жизни.





Айя Жаналиева, 23 года, город — Гонконг, Product Owner & Project Manager, linkedin

О выборе вуза





Желание учиться за границей было всегда. Родители часто отправляли на зарубежные курсы и летние школы.

Я подавала заявку на поступление во многие вузы, получила несколько приглашений, но выбрала University of Hong Kong. На это повлияли два фактора. Во-первых, после учебы в Гонконге студенты могут остаться и работать в течение года. А во-вторых, я получила безвозмездную стипендию, которая покрывала обучение, проживание и другие расходы.

О поступлении

Я подавала документы на early admission, дедлайн приходится на конец сентября-начало октября. Сдавала результаты IELTS, эссе и транскрипт с оценками. В феврале получила conditional offer, чтобы меня взяли, необходимо было хорошо окончить учебу. Советую подавать документы как можно раньше, чтобы увеличить шансы на поступление.

Когда я начала учебу, в вузе было мало казахстанцев. Но со временем их стало больше. Университет уделяет внимание тем, кто учится в казахско-турецких лицеях, Назарбаев Интеллектуальных школах. Приемная комиссия поняла, как работают системы этих учебных заведений, поэтому их выпускники имеют хорошие шансы на поступление.

Важная часть заявки — результаты экзаменов и оценки. Поступает много ребят, которые побеждали на олимпиадах по математике и физике, участвовали в научных проектах. Комиссия учитывает не только мировые заслуги, но и то, что происходит в республиканском масштабе.

Об особенностях обучения

На третьем году обучения нужно подтвердить выбор специальности. А если достаточно кредитов и есть желание, ее можно поменять и доучиться по другой специальности.

В университете большое exchange-сообщество, много иностранных студентов

В University of Hong Kong уделяется равное внимание профильным предметам и элективам — курсам о языках, науке и культуре. Это здорово, так как узнаешь много нового, а если дисциплина понравилась, можно взять ее в качестве minor.

В университете большое exchange-сообщество, много иностранных студентов. Вуз поощряет поездки по обмену. По этой программе я полгода обучалась в University of Pittsburgh.

При этом здесь меньше внимания уделяется отношениям между студентами и преподавателями. Если есть вопросы, можно подойти и спросить, но во время лекции больше слушаешь, прямого диалога нет. Не обязательно присутствовать на каждой паре, так как все есть в цифровом формате.

Об атмосфере

В вузе классная атмосфера. Вокруг Гонконга много стран, куда можно недорого слетать. Я побывала в Таиланде, Вьетнаме, Японии.





В University of Hong Kong много студентов из Китая. У них учишься выносливости, тому, что всегда есть кто-то лучше тебя. Конкуренция высокая. Зато когда получаешь хорошую оценку, понимаешь, что заслужила ее.

Гонконг — финансовый центр. Здесь проходят мероприятия многих мировых компаний. Они устраивают конференции, дискуссии, рекрутинговые сессии. Это здорово, потому что не только учишься, но и узнаешь больше о том, что происходит в индустрии.

Чему научил университет

Учеба научила самостоятельности и независимости. Я привыкла рассчитывать средства, решать проблемы, искать работу.

В университете у меня появилось много друзей и знакомых по всему миру.

Я советую поступать в University of Hong Kong. Это топовый вуз не только в Азии, но и в мире, а Гонконг — благоприятный и безопасный для жизни город.

Санжар Базильжанов, 20 лет, город — Гонконг, СМО Qfit, СЕО Focus Education, @ sanzharbazilzhanov

О выборе вуза

В 11 классе я ушел из Назарбаев Интеллектуальной Школы, так как развивал свой проект — молодежную организацию Adal Volunteer Club. Последний год отучился в школе-лицее «Нурорда». В этот период прошел стажировку в США, после которой заинтересовался сферой стартапов.

После выпуска планировал поступать в США, подал заявки в 17 вузов. Три из них поместили меня в waiting list, остальные отказали. Тогда я подал документы в Венгрию, где на втором этапе тоже поступил отказ. Снова подал документы в несколько азиатских вузов, из которых меня принял University of Hong Kong.

О поступлении

Каждый вуз в Гонконге имеет собственный портал, через который нужно подавать application. Заявки платные — около 27 000 тенге. В пакет документов входят аттестат, транскрипт, эссе, внешкольные сертификаты и награды.

После принятия заявки, абитуриентам назначают собеседование. В University of Hong Kong, оно проходит в групповом формате. Для начала дается текст, который нужно прочесть за 15 минут. Затем в другой комнате в Zoom необходимо дебатировать на тему материала с другими кандидатами. Нужно отстоять позицию, показать активность, эрудированность, культурное отношение к оппонентам. Третий этап — вопрос-ответ с действующими студентами вуза, student-ambassadors, которые отвечают на вопросы.

На успешное поступление влияют несколько факторов: результаты международных экзаменов, мотивационное письмо, внешкольная активность. Необходимо показать, что вы сможете развивать комьюнити в вузе, а для этого нужно преподнести себя с лучшей стороны.

Об особенностях обучения

В вузе учится много ребят из разных стран. Комьюнити — слаженное, внутри которого много возможностей для самореализации. Многие студенты подрабатывают преподавателями или на кампусе. Легальная работа не запрещается. Университет может профинансировать студенческие стартапы или направить на стажировку в международную компанию.

Преподаватели в University of Hong Kong квалифицированные и умеют интересно преподнести информацию

Иностранные студенты должны внести депозит в размере $3000, который можно будет использовать при форс-мажорных обстоятельствах.

Преподаватели в University of Hong Kong квалифицированные и умеют интересно преподнести информацию. Забавно, что многие китайцы-преподаватели пожилые и выглядят как шаолиньские монахи.

Об атмосфере

В университете учится много казахов, есть свое сообщество. Ребята помогают с перелетом или поиском жилья.





Я — student ambassador, представляю интересы вуза перед абитуриентами. Мы проводим собеседования, можем быть эдвайзерами для тех, кто недавно поступил, вести социальные сети: Discord и KakaoTalk. В 2021 году я привел в вуз около 150 студентов и вошел в топ-10 самых активных представителей. За это получил путевку в гонконгский Диснейленд, куда, к сожалению, не смог поехать.

Чему научил университет

Я выбирал программу в вузе так, чтобы она была легкой и позволяла заниматься своими проектами. Но учеба все равно оказалась сложной, она занимает много времени. Поэтому рассматриваю возможность оставить университет.

Но поступать в University of Hong Kong все же советую, так как учеба здесь дает сильный бэкграунд и хорошие шансы на трудоустройство.

Муниса Табарова, 20 лет, город — Гонконг, студент, @moon.ease

О выборе вуза

Я окончила Казахско-Турецкий лицей в Алматы. В старших классах участвовала в олимпиадах по биологии. Поняла, что хочу заниматься этим, думала над будущей профессией. В Казахстане для моей специальности не так много возможностей, и я решила поехать за границу.

Рассматривала Азию, так как здесь можно получить хорошую стипендию. Но в этом регионе не так много вузов, где основной язык — английский. Среди них — University of Hong Kong, один из лучших университетов. И когда мне предложили полную стипендию, я не сомневалась.

О поступлении

Я сдавала тест на знание английского языка, SAT I и II, документы по обучению в старшей школе — транскрипт и диплом. Мне предложили conditional offer — для получения стипендии необходимо было сдать ЕНТ на высокий балл, с чем я справилась.

Многие азиатские вузы уделяют большое внимание академической успеваемости — оценкам и результатам экзаменов. Также нужно показать, что у вас есть интерес к специальности и успехи в ней. Для меня это была биология. Я отправила результаты олимпиад на рассмотрение, описала, как их получила и что они значат для меня.

Нужно хорошо подать себя — написать достойное мотивационное письмо, грамматически верное, с корректной структурой.

Об особенностях обучения

Процесс обучения в University of Hong Kong соответствует международным стандартам и не отличается по структуре и регуляциям от американской системы образования.

Придется много времени уделять учебе. Хорошие оценки получать не просто, нужно конкурировать с местными.

При этом успех университета в рейтингах неоднородный. По некоторым факультетам и специальностям он действительно достойный, но в других может отставать. Это влияет на качество образования. Поэтому, прежде чем подавать документы, внимательно изучите все аспекты.

Хорошие оценки получать не просто, нужно конкурировать с местными

По моей специальности, большая часть преподавательского состава — китайцы. Взаимодействие с ними во время занятий минимальное. Основной формат — слайды и речь профессора.

Об атмосфере

Я рада, что учусь в Гонконге. Это интернациональный и динамичный город, в котором всегда есть чем заняться. Студенческая жизнь насыщена знакомствами с людьми из разных культур.

Университет находится недалеко от центра города. Выбираться на прогулки легко, тем более что перемещение — удобное. Местная система метро — одна из лучших в мире.

Мы часто встречаемся с друзьями, посещаем культурные достопримечательности, ходим на хайкинги или путешествуем по округе.

При этом вуз больше фокусируется на местных студентах. Здесь много кружков по интересам, но большинство из них ведется на местном кантонском диалекте, и туда бывает сложно интегрироваться.

Чему научил университет

Учеба в University of Hong Kong научила самостоятельности. Мне приходилось самой искать развлечения, решать сложности с жильем.

Научилась быть амбициозной и проактивной. Курсы тут построены так, что проявлять инициативу просто необходимо. Советов или направлений не дают, искать возможности нужно самой. Я присоединилась к местной лаборатории, которую нашла самостоятельно.

Университет может дать неоднородный опыт в зависимости от специальности, поэтому советую хорошо подумать перед поступлением.