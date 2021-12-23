Как совмещать научную работу и хобби, путешествовать и учиться в University of Manchester

Известный всему миру открытием графена, University of Manchester — один из самых крупных вузов Великобритании. О том, как проходит процесс поступления и в чем особенности учебы, читайте в нашем материале.





Аяна Мусабаева, 24 года, город — Алматы, PhD студент на кафедре математики в Университете Манчестера, @ ayana_mussabayeva





О выборе вуза





Я давно думала об учебе за границей — это хороший опыт, да и уровень исследовательской деятельности там выше.

При поступлении на PhD важен не только университет, но и научный руководитель, и исследовательская группа. Я одновременно получила два приглашения — из Финляндии и Великобритании. В финском вузе стипендия была вдвое выше, но в ходе интервью мне показалось, что работать конкретно с этой исследовательской группой мне будет некомфортно. Поэтому решающим стал человеческий фактор, мне понравился процесс интервью и люди в University of Manchester.

О поступлении





В пакет документов входят: резюме, транскрипт оценок бакалавриата и магистратуры, дипломы, два рекомендательных письма от профессоров, мотивационное эссе и сертификат о знании языка.

При поступлении на PhD нет необходимости сдавать стандартные экзамены. Здесь все зависит от руководителя и его команды. В моем случае сначала был звонок-знакомство, затем мне отправили статью, попросили разобрать и презентовать ее через неделю. В этом и состоит весь процесс получения стипендии.

Если есть возможность, лучше подать документы напрямую профессорам, а не через HR-департаменты или приемные комиссии. Это делает процесс быстрее. К тому же вы точно будете знать, что они дошли до нужного человека. Если видите, что вакансия открыта, напишите научному руководителю либо кому-то из исследовательской команды — ассистенту или постдоку.

Не бойтесь подавать документы на проект, даже если у вас другой исследовательский бэкграунд







Большим плюсом при поступлении станут научные публикации: статьи в журналах или на научных конференциях. Для докторантов исследовательский опыт важнее, чем оценки.

Не бойтесь подавать документы на проект, даже если у вас другой исследовательский бэкграунд. Я учусь на прикладной математике, мой проект связан с каталитическими, химическими реакциями. Мои знания по химии ограничиваются школьными, так что сейчас я учу ее практически с нуля. И это нормально — научной группе нужен был математик.

Об особенностях обучения





На PhD не много традиционной учебы. За весь период нужно закрыть 100 часов — это четыре-пять дисциплин за два года. Для сравнения, на бакалавриате было по восемь дисциплин за один семестр.





Деятельность докторанта заключается в проведении собственного исследования, нужно только время от времени контактировать с профессором. Детали зависят от проекта. Я читаю много научных статей и пишу код.

Также есть дополнительные обязанности: помощь преподавателю в ведении дисциплины, проверка студенческих работ, лабораторные занятия. Все это не обязательно и оплачивается отдельно.

Об атмосфере





Как докторант, я больше всего коммуницирую с research-группой. Атмосфера у нас дружелюбная, ко всем относятся хорошо. Мы часто собираемся с профессорами, обсуждаем новости.

Студенческая жизнь, интересная и развитая. Много клубов, международных сообществ, которые собираются и поддерживают друг друга.

Как повлиял вуз





На примере научного руководителя поняла, что успевать можно все. Он профессор математики, а помимо этого еще бас-гитарист в музыкальной группе. Для меня это важно, так как я пишу музыку и выступаю в качестве стендап-комика. После окончания магистратуры даже думала о том, чтобы повременить с учебой и сосредоточиться на творчестве. Но теперь знаю, что могу все совмещать.





Санжар Кусдавлетов, 27 лет, город — Нур-Султан, научный сотрудник, @sagittarius_01.12

О выборе вуза





Я выбрал University of Manchester, потому что научный центр департамента электротехники и электроники Control Systems Centre — один из лучших в мире. Профессорско-преподавательский состав здесь занимается передовыми научными исследованиями.

Также вуз входит в рейтинг пяти лучших вузов Англии, а 25 лауреатов Нобелевских премий были или являются выпускниками и научно-педагогическими сотрудниками университета.

О поступлении





Для поступления в University of Manchester на магистратуру нужно предоставить: резюме, сертификат о знании английского языка — как минимум 7 баллов IELTS, мотивационное и два рекомендательных письма, диплом бакалавра и транскрипт. Через какое-то время после подачи мне пришло письмо-приглашение о безусловном зачислении. Но есть программы со вторым этапом отбора — интервью.

Советую заранее изучить специфику выбранной специализации







Студентам, которые собираются поступать на научно-технические направления, советую заранее изучить специфику выбранной специализации, например, учебный план и наверстать пробелы в знаниях по пререквизитам — дисциплинам, которые уже нужно знать для успешной учебы. Это важно, так как с первых дней учебы студенты получают много нового материала. И если вы не освоили азы еще на бакалавриате, то в магистратуре можно утонуть в информации.

Об особенностях обучения





На практических, лабораторных занятиях студенты используют полученные на лекциях знания в практических целях. Например, мы разрабатывали различные системы управления для мобильных роботов и квадрокоптеров.

Моя диссертационная работа была связана с применением методов оптимального управления для регулирования сердцебиения человека и синхронизации голосовых связок. Руководителем проекта был заслуженный профессор математики Давид Белл, который в свое время был студентом Алана Тьюринга, отца компьютерной науки и искусственного интеллекта.





Курсовые работы почти по каждой дисциплине влияли только на 20% от всей оценки, в то время как финальный экзамен на 80%.

На многих технических программах есть недостаток в виде блочно-модульной системы обучения. При таком подходе студенты три недели учат только одну дисциплину непрерывно, потом следующие три другую и так далее. А финальные экзамены сдают только в конце семестра.

Об атмосфере





Студенческая жизнь в Манчестере, насыщенная, но из-за большой учебной нагрузки я не вступал в клубы.

В рамках группы у нас было хорошее сообщество со студентами из разных стран мира: Великобритании, Румынии, Мексики, Китая.

В 2019 году центр Control Systems Centre отмечал пятидесятилетие нашей программы. Было большое мероприятие, где собрались студенты, выпускники разных лет и профессора лучших университетов мира.

Как повлиял вуз





Учеба в University of Manchester научила меня многим аспектам в теории автоматического управления. Обучение было увлекательным.

Я бы посоветовал вуз студентам, которые заинтересованы в инженерии и информационных технологиях. В учебном заведении есть вся передовая инфраструктура для технического образования и науки.





Алпамыс Асабаев, 26 лет, город — Алматы, Consultant, консультант, межправительственная организация, linkedin

О выборе вуза





На мое решение обучаться за границей повлияло окружение, все друзья и знакомые учились за рубежом и советовали мне попробовать.

Со страной я определился сразу. Мне нравится Великобритания и ее традиции. Моей целью был Oxford University. Хотел поступить в Blavatnik School of Government — это одна из лучших школ в мире. На позицию PhD было пять свободных мест и 800 аппликантов. Я поступить не смог.

Поэтому принял решение пройти магистратуру в Великобритании, а затем повторно подать документы на докторантуру в Oxford University. Составляя список вузов, понял, что University of Manchester станет хорошим выбором. Он входит в топ мировых рейтингов, а среди профессорско-преподавательского состава много Нобелевских лауреатов. К тому же Манчестер — крупный, промышленно развитый город с большим количеством международных студентов. Цены здесь ниже, чем в Лондоне, а равноудаленное от севера и юга местоположение, позволяет удобно путешествовать, при необходимости.

О поступлении





Для поступления нужно сдать предыдущие аттестаты об образовании, стандартизированные тесты — IELTS, GMAT, GRE, мотивационное письмо и CV. После первого скрининга могут попросить написать эссе или пройти дополнительные тесты, чтобы знать насколько абитуриент разбирается в профессии.

В мотивационном письме нужно не пересказывать достижения, а «продать» свою историю







CV нужно строить в долгосрочной перспективе — со школы участвовать в мероприятиях, олимпиадах, чтобы к окончанию бакалавриата уже имелись знания и достижения.

В мотивационном письме нужно не пересказывать достижения, а «продать» свою историю. Если расскажете, как преодолевали проблемы, добивались целей и росли в процессе, то комиссия увидит в вас не просто цифры, а личность.

Об особенностях обучения





В University of Manchester Mental здоровье — важное понятие. Здесь стараются понять, поддержать и помочь, если у человека проблемы. К примеру, преподаватели могут перенести дедлайн на экзамен. Люди относятся к работе с душой.





Одна из особенностей обучения — самостоятельность. Никто никого не подгоняет. Если не успел сдать вовремя — виноват сам. Ведь инициатива поступления исходила от студента. Закончит ли он учебу или нет — его личное дело.

Об атмосфере





Атмосфера в университете отличная. Я ходил в International society — объединение международных студентов. Там мы общались, играли в игры. Также был членом тайского клуба бокса. Участие в таких сообществах помогает найти друзей и расширить круг общения.

University of Manchester — международный вуз, здесь много студентов из разных стран. Часто проводятся национальные праздники, где ребята делятся культурой и традициями.





Город Манчестер живет футболом. Все знают клубы Manchester United и Manchester City. Каждую неделю можно ходить на зрелищные игры.

Из города, можно без труда слетать в Шотландию или Лондон, выбраться в национальные парки, которые находятся в паре часов езды.

Чему научил вуз





Учеба в Великобритании была первым продолжительным периодом жизни вне дома. Я понял, что в других странах может быть комфортно, но невозможно полюбить что-то больше, чем Родину.

University of Manchester — это отличный университет с большим количеством возможностей.