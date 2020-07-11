Современные родители и их принципы воспитания детей

Казань, Татарстан





Ришат и Алина Гималтдиновы





Нашим детям мы прививаем уважение к старшим, доброту, отзывчивость. Супруг учит сына быть надежным как человек, как мужчина, помогать родителям, друзьям. И сейчас, когда Тамерлан видит, что кто-то уронил шапку в ста метрах, он бежит, поднимает и относит. Иногда мы задумываемся, что быть добрым и отзывчивым в современном мире невыгодно. Но зато сохраняется человечность.

Учим детей, что нужно достигать целей. Если ты решил нарисовать рисунок — дорисуй, получи результат. Даже если стало скучно, нужно доделать.

Учим любви и проявлению эмоций. «Я тебя люблю» — может сказать и папа сыну, и мама дочке, и брат сестре. Они вырастут, у каждого будет своя жизнь, и мы хотим, чтобы их связь сохранилась надолго, навсегда.

Даем детям свободу. Важно, чтобы ребенок учился самостоятельности, мог сам себе помочь, например, если нужно, сделать бутерброд.

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Алматы, Казахстан





Сункар и Алия Орман





Важно помнить, что дети разные и подход к каждому нужен свой. Один любит четкость во всем. Другой не терпит серьезные нотки в голосе. Лучше слышит, когда говорят мягко, держа за руку.

«Нет» — значит нет. Если что-то запрещаем, то значит запрещаем при любых обстоятельствах. Это то, что может навредить здоровью или безопасности ребенка. Дети знают: в машине нельзя ездить без автокресла, не пристегнув ремни безопасности. Или планшет в доступе только на определенное время, и просить его увеличить нет смысла. Тогда нет истерик, все четко и понятно

Говорить. С детьми нужно разговаривать, объяснять. Они учатся слышать собеседника, не боятся донести и, если нужно, отстоять свою точку зрения. Разговоры, в которых родители активно участвуют, рождают доверие.

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Сеул, Корея





Сергей и Мария Никитины





Мы учим сына отвечать за свои действия и решения. Если пообещал, то должен выполнить.

Учим не обижать девочек, бережно относиться к женскому полу, не обижать младших. Это стандартные, советские понятия. Мы передаем ему то, что сами впитали.

Выходные у нас — это семейные дни. Мы проводим это время вместе: гуляем, разговариваем, сын катается на самокате. Если погода плохая, то едем в большой торговый центр, где можно погулять, поесть, провести вместе время.

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Сеул, Южная Корея





Артем Ким и Наталья Им





Мы оба из корейских семей, и для нас важно уважение к старшему поколению. Своим примером воспитываем в детях уважение, привязанность к старшим, несмотря на то, что находимся в разных странах, созваниваемся с родителями, чем можем помогаем им.



Воспитываем детей в более мягких условиях, нежели воспитывали нас. Даем им возможность быть самостоятельными, получать собственный опыт. К примеру, я разрешаю им помогать мне готовить, хотя это вызывает больше хлопот. Они участвуют во всех бытовых процессах — уборка, готовка, стирка. И дело не в прививании трудолюбия, а в привычке делать вместе, познавать, учиться новому.

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Алматы, Казахстан





Бейбут и Наргиз Кусаиновы





Наши дети разносторонние, занимаются спортом: плаванием, шахматами, единоборствами. Обучаются по системе Монтессори, которая подразумевает много свободы и возможность раскрываться как личностям.

Для нас важно ценить и любить друг друга, заботиться.

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Алматы, Казахстан





Аян Бирбаев и Айнур Кожашева





Мы хотим, чтобы дети видели в нас друзей. Говорим им, что они самые лучшие и успешные, что они всегда могут нам доверять, что мы на их стороне в любой ситуации. Хотим, чтобы они не сомневались в себе и знали, что у них есть тыл.

Стараемся говорить с ними, обсуждать проблемы.

Я согласен с тем, что нужно воспитывать сначала себя, а потом ребенка. Мы не можем требовать от них того, что не делаем сами.

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Шымкент, Казахстан





Галым Егалиев и Галия Мустахишева





Когда родился первый ребенок, мы осознали, насколько неопытны и беспомощны в воспитании младенца. Не хватало сил, терпения и элементарной разумности. Искали ответы в умных книжках, оглядывались на родителей. Хотелось, чтобы ребенок рос правильно и красиво. Но с последующими детьми оказалось, что педагогика легко усваивается в ежедневной любви к ребенку. Главное знать, что ты на своем месте, каждый день открывать мир вместе с детьми.

Мы уделяем много времени заботе друг о друге, делаем все вместе, полагаемся только на себя. Приобщаем детей к домашним делам на своем примере. Все обязанности иерархически распределены: старшие помогают младшим обретать бытовые навыки и соблюдать правила. При любых выходах из дома на каждого члена семьи возлагается определенная обязанность: помочь одеться, собрать рюкзаки, усадить малышей в машину. Отработанная годами организация процесса. Без такого подхода справиться с порядком невозможно.

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Нур-Султан, Казахстан





Алькен Айтымов и Асель Балтабекова





Мы придерживаемся системы воспитания, которую называем «японской». По этой системе детям до пяти лет позволяют развиваться такими, какие они есть, ничего не запрещают, не ругают, чтобы они выросли самостоятельными личностями.

В детстве закладывается модель поведения детей, их взаимоотношений с родителями. И если загонять ребенка в рамки, он перенесет это на дальнейшую жизнь. Задача родителя — ограничить ребенка от опасных вещей, а в остальном дать возможность познавать мир и развиваться. Тогда они не будут бояться пробовать новое. Детство проходит быстро, а личность и характер закладываются на всю жизнь.

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Нур-Султан, Казахстан





Ерхат и Карина Турлыхановы





Нам важно дать сыновьям правильное воспитание, выбрать лучший детский сад, школу. У них насыщенная программа развития с раннего возраста. Я читала разные книги по воспитанию детей, но мы все делаем более интуитивно. Все дети разные, и важно дать им развиваться индивидуально, не пытаться подгонять под определенную систему.

Для нас важны честность и порядочность. Это принципы, которые мы прививаем детям. Учим быть справедливыми. Отец — пример для сыновей, они видят, что значит быть мужчиной. Младший все повторят за старшим, поэтому на нем большая ответственность.

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