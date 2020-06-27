Семейные ценности. Как переехать в Южную Корею с двумя детьми, адаптироваться и в чем плюсы и минусы жизни в Сеуле

О нас
Наталья. Я старше Артема на два года и была его преподавателем в университете. Артем окончил вуз на год позже сверстников, потому что подрабатывал в студенчестве. Итого у нас была разница в три года, я была опытным преподавателем японского языка, а он учился у нас на восточном отделении. Помню, что он постоянно делал мне комплимент по поводу белоснежной улыбки, чем вводил в краску.
Артем. Я плохо помню те времена, но улыбку и комплименты запомнил.
Наталья. Поскольку я была молодым преподавателем, мы общались со студентами, участвовали в университетских мероприятиях. Город, в котором мы жили, маленький, и спустя несколько лет после окончания вуза мы снова встретились и начали общаться более близко.
Он постоянно делал мне комплимент по поводу белоснежной улыбки, чем вводил меня в краску
Артем. У нас были общие знакомые, и мы часто встречались в разных компаниях.
Наталья. Артем был перспективным выпускником с работой. Меня подкупила его эрудированность, интеллект, задорный, веселый характер и щедрость. Я хотела подобрать такому потрясающему молодому человеку соответствующую невесту, поэтому знакомила его с подругами и сестрами. Но мне не удавалось подобрать ему вторую половинку. На этой волне мы сблизились.
Встречались около четырех лет, год жили вместе, приобретали общее жилье и думали после этого пожениться. Но случилась беременность первым сыном, и, еще не успев въехать в новую квартиру, мы поженились.
О Сеуле
Наталья. Все это время мы жили на Сахалине, у нас родилось двое детей. Несмотря на то, что нас все устраивало, Артем часто говорил, что нужно уезжать с острова. Он из тех людей, кто хочет развиваться и достигать большего. Последние два года он активно искал работу вне острова, и однажды на него вышла корейская строительная компания.
Артем. Будущие работодатели изначально предлагали работу в Москве, но на последнем собеседовании спросили, не против ли я поехать в Корею, что устраивало меня еще больше. До этого мы неоднократно были в Сеуле, нам нравится город и страна.
Наталья. Живем здесь третий год. Мы этнические корейцы, это вторая страна после России, где мы чувствуем себя как дома. Несмотря на то, что у нас обоих скудное знание языка, традиции, культура, менталитет нам близки.
Плюсы для меня — чистота и безопасность. Ночью я могу спокойно выйти на улицу одна или с детьми и ничего не бояться. В Корее чисто, дети могут спокойно сесть не землю, потрогать траву, и я не переживаю за гигиену. Это огромные плюсы для тех, у кого есть маленькие дети.
Мы этнические корейцы, это вторая страна после России, где мы чувствуем себя как дома
Меня нравится здесь все, но не хватает природы. Мы выросли на Сахалине, где вокруг моря, реки, горы, леса. В Сеуле тем не менее много шикарных парков с фонтанами и ручейками. И каждые выходные мы проводим там. Любимое место в городе — набережная реки Хан, парк Йоидо.
Артем. Для меня главный плюс Сеула — наличие альтернативы. Здесь огромное количество мест общепита, проведения досуга, можно найти все что угодно на свой вкус.
О семье
Наталья. Когда мы переехали в Корею, старшему сыну было четыре года, и он пошел в корейский сад. Он потрясающий ребенок, гибкий и смышленый. С первого дня, не зная корейского языка, сел в детсадовский автобус, к новой воспитательнице и уехал на нем. Год проходил в этот сад, научился говорить по-корейски. Потом мы перевели его в канадский сад, где они общаются на английском языке, изучают культуру Канады.
Дети спокойно адаптировались к незнакомой языковой среде. Возможно, потому что мы часто летали в разные страны. Сейчас старший сын говорит на русском, английском и корейском, младший — только на русском. Я готовлю его к саду, и мы учим корейский язык.
Дети спокойно адаптировались к незнакомой языковой среде
У нас активная семья. Когда у мужа нет работы, а у детей учебы, мы выезжаем на отдых, общаемся, купаемся, проводим время вместе. Мы никогда не сидим дома, исследуем Сеул, отправляемся в новые места. Чаще это моя инициатива, но Артем поддерживает меня.
Артем. Мы не можем друг без друга. В феврале супруга с детьми улетела к родителям в Россию, а границы закрыли. Эти четыре месяца в разлуке были тяжелыми.
Наталья. С момента знакомства это был первый раз, когда мы не виделись так долго. Артем уже предлагал лететь частным самолетом за большую сумму. Но мы переждали и вернулись вывозным рейсом, который организовали для граждан Кореи.
Мы с Артемом оба из корейских семей, и для нас важно уважение к старшему поколению. Своим примером воспитываем в детях уважение, привязанность к старшим, несмотря на то, что находимся в разных странах, созваниваемся с родителями, чем можем помогаем им.
Воспитываем детей в более мягких условиях, нежели воспитывали нас. Даем им возможность быть самостоятельными, получать собственный опыт. К примеру, я разрешаю им помогать мне готовить, хотя это вызывает больше хлопот. Они участвуют во всех бытовых процессах — уборка, готовка, стирка. И дело не в прививании трудолюбия, а в привычке делать вместе, познавать, учиться новому.
Артем. Мы воспитываем детей мягче, потому что жизнь стала проще.
Наталья. Хотим, чтобы дети выросли открытыми и свободными людьми, понимали, что мир у их ног, приложив усилия, можно добиться всего, что хочешь.
Для нас важно уважение к старшему поколению
Артем. Думаю, секрет семейного счастья — это взаимопонимание и терпение. Как и у всех, у нас бывают сложности, но мы стараемся решать их дружно и прощаем ошибки.
Состояние духа на сегодняшний момент
Наталья. Мы чувствуем себя прекрасно, потому что мы вместе. Все остальное можно решить.