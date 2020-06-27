Семейные ценности. Как переехать в Южную Корею с двумя детьми, адаптироваться и в чем плюсы и минусы жизни в Сеуле

О нас

Он постоянно делал мне комплимент по поводу белоснежной улыбки, чем вводил меня в краску

О Сеуле

Мы этнические корейцы, это вторая страна после России, где мы чувствуем себя как дома

О семье

Дети спокойно адаптировались к незнакомой языковой среде

Для нас важно уважение к старшему поколению

Состояние духа на сегодняшний момент

Артем окончил вуз на год позже сверстников, потому что подрабатывал в студенчестве. Итого у нас была разница в три года, я была опытным преподавателем японского языка, а он учился у нас на восточном отделении. Помню, что он постоянно делал мне комплимент по поводу белоснежной улыбки, чем вводил в краску.Город, в котором мы жили, маленький, и спустя несколько лет после окончания вуза мы снова встретились и начали общаться более близко.У нас были общие знакомые, и мы часто встречались в разных компаниях.Меня подкупила его эрудированность, интеллект, задорный, веселый характер и щедрость. Я хотела подобрать такому потрясающему молодому человеку соответствующую невесту, поэтому знакомила его с подругами и сестрами. Но мне не удавалось подобрать ему вторую половинку. На этой волне мы сблизились.Но случилась беременность первым сыном, и, еще не успев въехать в новую квартиру, мы поженились.Несмотря на то, что нас все устраивало, Артем часто говорил, что нужно уезжать с острова. Он из тех людей, кто хочет развиваться и достигать большего. Последние два года он активно искал работу вне острова, и однажды на него вышла корейская строительная компания.До этого мы неоднократно были в Сеуле, нам нравится город и страна.Мы этнические корейцы, это вторая страна после России, где мы чувствуем себя как дома. Несмотря на то, что у нас обоих скудное знание языка, традиции, культура, менталитет нам близки.Ночью я могу спокойно выйти на улицу одна или с детьми и ничего не бояться. В Корее чисто, дети могут спокойно сесть не землю, потрогать траву, и я не переживаю за гигиену. Это огромные плюсы для тех, у кого есть маленькие дети.Мы выросли на Сахалине, где вокруг моря, реки, горы, леса. В Сеуле тем не менее много шикарных парков с фонтанами и ручейками. И каждые выходные мы проводим там. Любимое место в городе — набережная реки Хан, парк Йоидо.Здесь огромное количество мест общепита, проведения досуга, можно найти все что угодно на свой вкус.Он потрясающий ребенок, гибкий и смышленый. С первого дня, не зная корейского языка, сел в детсадовский автобус, к новой воспитательнице и уехал на нем. Год проходил в этот сад, научился говорить по-корейски. Потом мы перевели его в канадский сад, где они общаются на английском языке, изучают культуру Канады.Возможно, потому что мы часто летали в разные страны. Сейчас старший сын говорит на русском, английском и корейском, младший — только на русском. Я готовлю его к саду, и мы учим корейский язык.Когда у мужа нет работы, а у детей учебы, мы выезжаем на отдых, общаемся, купаемся, проводим время вместе. Мы никогда не сидим дома, исследуем Сеул, отправляемся в новые места. Чаще это моя инициатива, но Артем поддерживает меня.В феврале супруга с детьми улетела к родителям в Россию, а границы закрыли. Эти четыре месяца в разлуке были тяжелыми.Артем уже предлагал лететь частным самолетом за большую сумму. Но мы переждали и вернулись вывозным рейсом, который организовали для граждан Кореи.Своим примером воспитываем в детях уважение, привязанность к старшим, несмотря на то, что находимся в разных странах, созваниваемся с родителями, чем можем помогаем им.Даем им возможность быть самостоятельными, получать собственный опыт. К примеру, я разрешаю им помогать мне готовить, хотя это вызывает больше хлопот. Они участвуют во всех бытовых процессах — уборка, готовка, стирка. И дело не в прививании трудолюбия, а в привычке делать вместе, познавать, учиться новому.Хотим, чтобы дети выросли открытыми и свободными людьми, понимали, что мир у их ног, приложив усилия, можно добиться всего, что хочешь.Как и у всех, у нас бывают сложности, но мы стараемся решать их дружно и прощаем ошибки.Все остальное можно решить.