Сколько зарабатывают и тратят блогеры, стилисты и модели в Центральной Азии

Интервью со специалистами из разных индустрий об их заработке, источниках дохода и планировании расходов.

Мира Берген, 48 лет, город — Алматы, стилист-блогер, @mira_bergen

У меня несколько постоянных источников дохода. Все они связаны с моей деятельностью — стилистикой и личным брендом:

— зарабатываю вместе с командой стилистов. У нас не фиксированная заработная плата, а процентное деление

— делаю рекламу в личном блоге

— работаю с телевизионными проектами

— дважды в год провожу курсы. Хочу переформатировать их на постоянную основу

— периодически провожу тренинги и мастер-классы для больших компаний

— есть свой бренд одежды и два магазина: в Алматы и Астане.

Общий доход получается разный. Все зависит от текущих проектов. На моем курсе «#СтильБерген» может быть от 150 до 250 участников, а на телевизионных проектах мы можем одевать 60-70 артистов. В среднем за месяц я зарабатываю 5 000 000-10 000 000 тенге.

Персональный стилист в начале карьеры, который занимается походами с клиентами на шопинг, может зарабатывать от 1 000 000 до 1 500 000 тенге в месяц.

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Виолетта Маслацова, 20 лет, город — Алматы, модель, преподаватель дефиле и фотопозирования, @violetta.maslo

Мой основной доход приходит с модельных проектов. Час моего времени стоит от 10 000 тенге. В рабочие сезоны — весна и осень, заработок начинается от 250 000 тенге в месяц. В эти дни все реализуют рекламные проекты, поэтому мы работаем часто и без выходных.

Летом и зимой доходы меньше, но для модели моего уровня всегда найдутся интересные проекты. В эти сезоны зарабатываю 150 000-200 000 тенге. Второй стабильный источник дохода — преподавание в топовом модельном агентстве Казахстана.

Пять съемок по два часа в день, работа промо-моделью на выставках и других активностях приносят мне от 200 000 тенге.

Дополнительно беру заказы от интернет-магазинов, выступаю в качестве фотомодели для Instagram-страниц. Раз в месяц агентство проводит мастер-классы, где я делюсь опытом.

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Шокир Шукурбаев, 28 лет, город — Ташкент, коуч по ораторскому мастерству, диктор, исполнитель, ведущий, Taplink









Основной доход мне приносит озвучка рекламных роликов. Каждый месяц сумма получается разной. Это зависит от компании, с которой мы работаем, сезона. Могу заработать как 400 $, так и 2400 $. В среднем минута озвучки стоит 40 $.

Групповые занятия по ораторскому мастерству мы запустили недавно. Есть VIP-группа из десяти человек. Место в ней стоит 700 $. Стандартный пакет приносит около 9000-12 000 $. Все доходы от этого проекта я реинвестирую: на заработную плату сотрудникам, аренду офиса, покупку оборудования. Планирую расширить VIP-группу до 50 человек и стандартную до 300. Тогда это будет приносить постоянный доход.

Есть небольшой доход от музыки, которую я выкладываю через дистрибьютор Fresh Tunes. Максимальная сумма заработка за квартал — 400 $. Это неплохие деньги для Узбекистана, учитывая, что я не самый популярный исполнитель.

Раньше мой контент был русскоязычным. Мы провели несколько экспериментов с треками на узбекском. Они набрали более трех миллионов прослушиваний. Поэтому я принял решение двигаться в этом направлении. Просмотры stories моей Instagram-страницы выросли с 2000-3000 до 8000-9000, а охват за квартал поднялся на 1 400 000. Эта социальная сеть также приносит небольшой доход. Часто букмекерские конторы предлагают рекламу за большие деньги. На них я мог бы обновить машину и купить офис, но я отказываюсь, так как это не мое.

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Темур Хатамов, 26 лет, город — Ташкент, YouTube-блогер, @tim_lion , Tim Lion

Раньше YouTube-канал регулярно генерировал около 2000-3000 $ за счет монетизации. На данный момент в русскоязычном сегменте она отключена.

Основной источник дохода — рекламные интеграции. Цена одной — 500 $. Полное рекламное видео стоит 1000 $.

Количество рекламных интеграций разное каждый месяц. Бывает три-четыре, а может быть и одна.

Appletrade.uz и продвижение личных брендов — молодые проекты. Все, что мы зарабатываем, вкладываем обратно в развитие, поэтому на данный момент они не приносят доход.

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Дания Даутова, 21 год, город — Алматы, графический дизайнер, @daniya.arts









Средняя заработная плата дизайнера — 350 000-400 000 тенге — 752-860 $, в зависимости от компании. Если ты ценный сотрудник, то работодатели будут держаться за тебя.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне

На первой работе я зарабатывала 50 000 тенге —107 $. Тогда совмещала ее с учебой, набиралась опыта. Всегда обновляла портфолио, стремилась быть лучшей в сфере. Наработала клиентскую базу.

Дополнительный заработок был всегда. В месяц получаю около 30 заказов по дизайну и иллюстрациям. Бывают и затишья — по десять заказов. А вот в праздничные дни корпоративные клиенты приносят хороший доход. В среднем это дает мне 200 000-300 000 тенге — 430-645 $ в месяц.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне.

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