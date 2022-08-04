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«Я вкладываюсь в знания», — YouTube-блогер Темур Хатамов о доходах, расходах и ведении бюджета
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Сегодня в 13:45

«Я вкладываюсь в знания», — YouTube-блогер Темур Хатамов о доходах, расходах и ведении бюджета

Известный YouTube-блогер Темур Хатамов рассказал, сколько можно заработать на канале о технологиях, и как он планирует расходы.


Темур Хатамов, 26 лет, город — Ташкент, YouTube-блогер, @tim_lion, Tim Lion

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О себе

Я с детства хотел создать успешный канал на YouTube. Снимал разные ролики, но ничего не заходило.

Однажды у меня возникла проблема с iPhone. Я не мог удалить фотографии, которые отправил себе с компьютера через iTunes. Искал решение на YouTube. На русском языке ничего не было, зато нашел информацию на английском. Записал ролик на эту тему. За две недели он набрал 300 000 просмотров и принес 5000 подписчиков.

Я занимаюсь техноблогингом уже семь лет. Веду YouTube-канал Tim Lion. Есть личная страница в Instagram на тему продвижения в интернете. За два месяца мы набрали более 70 000 подписчиков.

Также действует онлайн-магазин по продаже техники Appletrade.uz. Доставляем оригинальные гаджеты от Apple по всему Узбекистану.

Еще одно направление работы — команда по продвижению личных брендов. Берем заказы от представителей разных профессий, например, врачей, и занимаемся раскруткой их страницы в Instagram.

О доходах

Раньше YouTube-канал регулярно генерировал около 2000-3000 $ за счет монетизации. На данный момент в русскоязычном сегменте она отключена.

Основной источник дохода — рекламные интеграции. Цена одной — 500 $. Полное рекламное видео стоит 1000 $.

Основной источник дохода — рекламные интеграции

Количество рекламных интеграций разное каждый месяц. Бывает три-четыре, а может быть и одна.

Appletrade.uz и продвижение личных брендов — молодые проекты. Все, что мы зарабатываем, вкладываем обратно в развитие, поэтому на данный момент они не приносят доход.

О расходах

Я откладываю около 50% от всего дохода. Вкладываюсь в знания, покупаю и прохожу курсы. На данный момент обучаюсь в магистратуре. Траты на образование — 3500 $ в год.

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Регулярными инвестициями пока не занимаюсь, но планирую заняться этим на постоянной основе.

Последнее крупное приобретение — собственная недвижимость.

На продукты уходит около 300 $. Бензин и обслуживание автомобиля — 250 $. Развлечения, расходы на интернет и дополнительные покупки обходятся в 300 $. Минимальная сумма, которую я трачу в месяц — 850 $.

О ведении бюджета

Я пока не пришел к тому, чтобы регулярно вести бюджет. Получается по-разному. Планирую в скором времени навести порядок и взяться за ведение финансов на регулярной основе.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.