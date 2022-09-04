Профессиональный диктор о том, сколько можно заработать на озвучке рекламы, о расходах и ведении бюджета

Шокир Шукурбаев давно работает «голосом», зарабатывая на озвучке, ведении курсов по ораторскому мастерству и музыке. В интервью для нашего издания он рассказал о своих источниках доходов и расходов.





Шокир Шукурбаев, 28 лет, город — Ташкент, коуч по ораторскому мастерству, диктор, исполнитель, ведущий, Taplink

О себе

Я с юношества увлекался музыкой. Записывал треки с разными людьми на моей домашней студии, которую открыл благодаря спонсорству друга Тимура. Он помог мне купить микрофон-петличку. Со временем я начал хорошо разбираться в работе голоса, практиковался сам и учил этому других. Вел индивидуальные занятия по ораторскому мастерству, которые переросли в групповые.

Хорошо поставленный голос привел меня к дикторской деятельности. Начиналось все с озвучки рекламы энергетика, затем были другие напитки. Теперь меня можно услышать практически в любых рекламных роликах на каждом канале, радио или станции метро.

Также я записываю песни и веду подкаст.

О доходах

Основной доход мне приносит озвучка рекламных роликов. Каждый месяц сумма получается разной. Это зависит от компании, с которой мы работаем, сезона. Могу заработать как 400 $, так и 2400 $. В среднем минута озвучки стоит 40 $.

Групповые занятия по ораторскому мастерству мы запустили недавно. Есть VIP-группа из десяти человек. Место в ней стоит 700 $. Стандартный пакет приносит около 9000-12 000 $. Все доходы от этого проекта я реинвестирую: на заработную плату сотрудникам, аренду офиса, покупку оборудования. Планирую расширить VIP-группу до 50 человек и стандартную до 300. Тогда это будет приносить постоянный доход.

В среднем минута озвучки стоит 40 $



Есть небольшой доход от музыки, которую я выкладываю через дистрибьютор Fresh Tunes. Максимальная сумма заработка за квартал — 400 $. Это неплохие деньги для Узбекистана, учитывая, что я не самый популярный исполнитель.

Раньше мой контент был русскоязычным. Мы провели несколько экспериментов с треками на узбекском. Они набрали более трех миллионов прослушиваний. Поэтому я принял решение двигаться в этом направлении. Просмотры stories моей Instagram-страницы выросли с 2000-3000 до 8000-9000, а охват за квартал поднялся на 1 400 000. Эта социальная сеть также приносит небольшой доход. Часто букмекерские конторы предлагают рекламу за большие деньги. На них я мог бы обновить машину и купить офис, но я отказываюсь, так как это не мое.

О расходах

Я откладываю 10% от всего дохода в финансовую подушку. При необходимости трачу средства из нее. Инвестициями пока не занимаюсь. В планах приобрести пять-шесть квартир и сдавать их. Это стандартный бизнес в Узбекистане.

Самая большая статья расхода — образование. «Век живи — век учись» — это про меня. Постоянно приобретаю курсы, в основном американские. Читаю книги. Любимые: «Язык телодвижений» и «Парадокс шимпанзе». Сейчас читаю «Монах, который продал свой Ferrari» — попсовое произведение, но мне нравится. В месяц все это стоит около 250-400 $.

Продуктами по крупному закупаемся раз пять в месяц. На это уходит 200 $. На бензин трачу около 20 $ в неделю.

Мне нравится совершать однодневные выезды в горы. Это доступное удовольствие. Раз в месяц-два прыгаю с канатки. В общем, сумма составляет максимум 200 $. Чаще меньше.

О ведении бюджета

Доходы растут вместе с расходами. Думаю, со временем у меня появится менеджер, который будет полностью отвечать за эту сферу. Пока здесь все нестабильно, так как мы много экспериментируем. В планах взять в ученики дикторов, основать полноценную студию.

Расходы-доходы считаю в Wallet App. Это отличное приложение с большим количеством функций. Можно прикрепить карту и увидеть статистику, которая предсказывает, сколько вы заработаете и потратите. Это помогает мне ориентироваться в моих финансах.