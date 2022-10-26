Дневник расходов. Сколько зарабатывает и тратит стилист-блогер из Казахстана

Мира Берген — известный стилист и блогер, поделилась своими источниками дохода и рассказала, как относится к ведению бюджета.

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Мира Берген, 48 лет, город — Алматы, стилист-блогер, @mira_bergen

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О себе

До 45 лет я работала в найме. В какой-то момент поняла, что мне нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Начала думать, в каком направлении создать бизнес. Финансовых возможностей для покупки завода не было, поэтому очевидным ответом для меня стал личный бренд. Сегодня это такой же актив, как действующее производство. При правильном выстраивании личный бренд может генерировать приличный доход. Другой вопрос, что в него тоже нужны вложения. Не столько финансовые, сколько физические, умственные и энергетические.

За три года мне удалось вырасти не только в ценнике и количестве клиентов, но и значительно расширить область применения моих знаний

Я понимала, что выстраивание личного бренда — долгий и трудоемкий процесс. Поэтому делать это нужно в сфере, которая тебе интересна. Я долго мечтала стать стилистом, поэтому начала свою деятельность именно в этой нише. На тот момент не знала всех возможностей, которые может дать рынок. Обычно люди думают, что у стилиста есть потолок в заработке. Но за три года мне удалось вырасти не только в ценнике и количестве клиентов, но и значительно расширить область применения моих знаний.

У меня есть команда из 10 стилистов. Моя задача — генерировать для них поток клиентов. В ежедневной деятельности я посещаю разные мероприятия, выставки, сотрудничаю с брендами, снимаюсь в рекламе, веду блог. Как стилист работаю для определенных клиентов. Время от времени подключаюсь к работе команды: когда нужно разработать концепцию или образы для звезд.

О доходах

У меня несколько постоянных источников дохода. Все они связаны с моей деятельностью — стилистикой и личным брендом:

— зарабатываю вместе с командой стилистов. У нас не фиксированная заработная плата, а процентное деление

— делаю рекламу в личном блоге

— работаю с телевизионными проектами

— дважды в год провожу курсы. Хочу переформатировать их на постоянную основу

— периодически провожу тренинги и мастер-классы для больших компаний

— есть свой бренд одежды и два магазина: в Алматы и Астане.





Общий доход получается разный. Все зависит от текущих проектов. На моем курсе «#СтильБерген» может быть от 150 до 250 участников, а на телевизионных проектах мы можем одевать 60-70 артистов. В среднем за месяц я зарабатываю 5 000 000-10 000 000 тенге.

Персональный стилист в начале карьеры, который занимается походами с клиентами на шопинг, может зарабатывать от 1 000 000 до 1 500 000 тенге в месяц.

О расходах

Недавно мы купили квартиру в элитном жилом комплексе. Делаем ремонт, на котором не экономим. До этого приобретения получалось откладывать деньги. Сейчас — нет. Пока мы не прекратим ремонтные работы, а их, как известно, можно только прекратить, а не завершить, вопрос откладывания средств не стоит.

Инвестициями занимается муж. И я благодарна ему за то, что он взял на себя пласт вопросов, который мне не интересен. ​





У нас нет кредитов. Недавно избавились от личной машины. Поняли, что она перестает быть активом и становится пассивом, требует постоянного ухода. Наняли водителя с собственным автомобилем. На это в месяц уходит 450 000 тенге.

На мобильный интернет мы с супругом тратим по 4000 тенге. За коммунальные услуги вместе с домашним интернетом уходит около 30 000 тенге.

Не могу назвать сумму, которую мы тратим на продукты и походы в рестораны. Сейчас я позволяю себе не смотреть на ценник. Это отличное чувство, которое появилось благодаря предпринимательству и личному бренду.

Мы не делаем постоянных больших покупок для дома. Предпочитаем сразу приобрести все, что нужно, вплоть до посуды «под ключ». После заезда не захожу в магазины бытовой техники или мебельные салоны.

Я одеваюсь благодаря профессии. Ношу вещи собственного бренда. Также стилистам часто дарят вещи другие бренды.

С супругом периодически ходим на концерты, встречаемся с друзьями вне дома, покупаем подарки детям. Регулярно трачу деньги на благотворительность. Иногда участвую в краудфандинге. Так, в прошлом месяце отправила сумму на съемки казахстанского фильма.

В месяц я трачу больше 1 000 000 тенге.

Отдельная статья расходов — путешествия. В прошлом году мы с супругом выезжали за границу девять раз. На каждое путешествие тратим не менее 2 000 000 тенге, не считая поездок внутри Казахстана.

О ведении бюджета

Вести бюджет нужно, желательно систематически. Хорошо, когда человеку нравится этим заниматься. Так получилось, что нам с супругом делать это не интересно. Мы живем по принципу: «Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать». Предпочитаем накапливать впечатления и эмоции, а не деньги.