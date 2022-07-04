Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
professiya-illyustrator-skol-ko-zarabatyvaet-i-tratit-specialist-iz-kazahstana
Профессия иллюстратор: сколько зарабатывает и тратит специалист из Казахстана
224
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Сегодня в 15:45

Профессия иллюстратор: сколько зарабатывает и тратит специалист из Казахстана

Иллюстратор из Алматы Дания Даутова рассказала о том, сколько может заработать специалист в этой сфере и как лучше вести бюджет.


Дания Даутова, 21 год, город — Алматы, графический дизайнер, @daniya.arts

2 (9).jpg

О себе

Я с детства рисую. Училась в школе искусств имени А. Кастеева. После девятого класса поступила в колледж имени Т. Жургенова на факультет: «Графический дизайн».

С первого курса работала дизайнером в разных компаниях, поэтому дополнительный заработок был со студенческих времен. Уже тогда я понимала, что моя деятельность будет востребована, так как печатная продукция и рекламные дизайны нужны всем.

В мои рабочие задачи входят: разработка инфографики, макетов, визуального контента. Параллельно беру заказы на разработку логотипов, брендбуков.

Я люблю работать. Меня это успокаивает.

О доходах

Средняя заработная плата дизайнера — 350 000-400 000 тенге — 752-860 $, в зависимости от компании. Если ты ценный сотрудник, то работодатели будут держаться за тебя.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне

На первой работе я зарабатывала 50 000 тенге —107 $. Тогда совмещала ее с учебой, набиралась опыта. Всегда обновляла портфолио, стремилась быть лучшей в сфере. Наработала клиентскую базу.

Дополнительный заработок был всегда. В месяц получаю около 30 заказов по дизайну и иллюстрациям. Бывают и затишья — по десять заказов. А вот в праздничные дни корпоративные клиенты приносят хороший доход. В среднем это дает мне 200 000-300 000 тенге — 430-645 $ в месяц.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне.

О расходах

Я инвестирую в себя, в знания. Постоянно повышаю квалификацию.

Мне нравится учиться. Трачу деньги на разные курсы по профессии. Из последних — Photoshop Pro, Indesign. Недавно открыла для себя курсы по SMM.

1 (17).jpg

Есть и ежедневные траты: транспорт, мобильная связь, дополнительные покупки. Расходы зависят от ситуаций. Бывает, что уходят приличные суммы на большие покупки или подарки близким людям.

Заработную плату я предпочитаю откладывать в депозит. Мои регулярные расходы покрывает доход от дополнительных заказов — те самые 200 000-300 000 тенге.

О ведении бюджета

Мне нравится вести бюджет. Раньше делала это в блокноте, тратила много времени. Теперь веду его в Google-таблице и всегда заранее знаю, сколько потрачу в месяц.

В Google-таблице можно настроить статьи доходов и расходов, выделить цветом необходимые параметры. Если все сделать правильно, программа начнет автоматически подводить итоги с помощью алгоритмов. Это удобно. Занимает две-три минуты в день.


Цифры указаны по курсу обмена на 04.07.2022.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #заработок #иллюстраторы #финансы #траты
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Истории понаехавших»: Назым Исаева о том, как переехала в Астану и 8 месяцев работал...
9762
Карагандинцы о том, как с помощью творчества меняют культуру города
6872
Работники «Медео» и курорта «Шымбулак» о том, почему им нравится работать в выходные ...
14781
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.