Профессия иллюстратор: сколько зарабатывает и тратит специалист из Казахстана

Иллюстратор из Алматы Дания Даутова рассказала о том, сколько может заработать специалист в этой сфере и как лучше вести бюджет.





Дания Даутова, 21 год, город — Алматы, графический дизайнер, @daniya.arts

О себе

Я с детства рисую. Училась в школе искусств имени А. Кастеева. После девятого класса поступила в колледж имени Т. Жургенова на факультет: «Графический дизайн».

С первого курса работала дизайнером в разных компаниях, поэтому дополнительный заработок был со студенческих времен. Уже тогда я понимала, что моя деятельность будет востребована, так как печатная продукция и рекламные дизайны нужны всем.

В мои рабочие задачи входят: разработка инфографики, макетов, визуального контента. Параллельно беру заказы на разработку логотипов, брендбуков.

Я люблю работать. Меня это успокаивает.

О доходах

Средняя заработная плата дизайнера — 350 000-400 000 тенге — 752-860 $, в зависимости от компании. Если ты ценный сотрудник, то работодатели будут держаться за тебя.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне

На первой работе я зарабатывала 50 000 тенге —107 $. Тогда совмещала ее с учебой, набиралась опыта. Всегда обновляла портфолио, стремилась быть лучшей в сфере. Наработала клиентскую базу.

Дополнительный заработок был всегда. В месяц получаю около 30 заказов по дизайну и иллюстрациям. Бывают и затишья — по десять заказов. А вот в праздничные дни корпоративные клиенты приносят хороший доход. В среднем это дает мне 200 000-300 000 тенге — 430-645 $ в месяц.

Дополнительные средства — это уверенность в себе и завтрашнем дне.

О расходах

Я инвестирую в себя, в знания. Постоянно повышаю квалификацию.

Мне нравится учиться. Трачу деньги на разные курсы по профессии. Из последних — Photoshop Pro, Indesign. Недавно открыла для себя курсы по SMM.





Есть и ежедневные траты: транспорт, мобильная связь, дополнительные покупки. Расходы зависят от ситуаций. Бывает, что уходят приличные суммы на большие покупки или подарки близким людям.

Заработную плату я предпочитаю откладывать в депозит. Мои регулярные расходы покрывает доход от дополнительных заказов — те самые 200 000-300 000 тенге.

О ведении бюджета

Мне нравится вести бюджет. Раньше делала это в блокноте, тратила много времени. Теперь веду его в Google-таблице и всегда заранее знаю, сколько потрачу в месяц.

В Google-таблице можно настроить статьи доходов и расходов, выделить цветом необходимые параметры. Если все сделать правильно, программа начнет автоматически подводить итоги с помощью алгоритмов. Это удобно. Занимает две-три минуты в день.





Цифры указаны по курсу обмена на 04.07.2022.

