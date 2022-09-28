Дневник расходов. Сколько зарабатывает и тратит модель из Алматы

Виолетта Маслацова работает в модельной сфере уже шестой год. Своим опытом она делится с детьми и взрослыми на уроках и планирует запустить свой онлайн-курс. Мы поговорили с ней о работе моделью и узнали, сколько может зарабатывать профессионал.





Виолетта Маслацова, 20 лет, город — Алматы, модель, преподаватель дефиле и фотопозирования, @violetta.maslo

О себе

Я с детства была высокой и стройной. Многие родственники видели во мне модель, но мне хотелось быть актрисой. В подростковом возрасте ходила на пробы в кино, но чаще всего они не были успешными.

К 2016 году мое резюме было почти во всех агентствах города. Одно из них пригласило меня на кастинг, после которого предложило обучение. Мы с родителями решили, что нужно взять уроки, чтобы избавиться от комплексов.

Спустя полгода я перешла в модельное агентство Andres. Здесь меня встретили по-семейному тепло. Сотрудники верили в меня и делились опытом. Большую поддержку оказали родные люди.

Я быстро окупила стоимость обучения. С 14 лет сама обеспечивала свои потребности. Это был сложный путь, но он сделал меня уверенной в себе.

Сегодня в мои обязанности входит участие в показах, съемках, промо-акциях. С начала этого года я делюсь опытом с подрастающим поколением. Обучаю дефиле и позированию на фотографиях ребят от 4 до 27 лет. На первых занятиях было неловко преподавать людям старше меня, но все прошло успешно, и теперь сложностей с коммуникацией у меня нет. Планирую развиваться в образовательной сфере, создать онлайн-курс по фотопозированию.

О доходах

Мой основной доход приходит с модельных проектов. Час моего времени стоит от 10 000 тенге. В рабочие сезоны — весна и осень, заработок начинается от 250 000 тенге в месяц. В эти дни все реализуют рекламные проекты, поэтому мы работаем часто и без выходных.





Летом и зимой доходы меньше, но для модели моего уровня всегда найдутся интересные проекты. В эти сезоны зарабатываю 150 000-200 000 тенге. Второй стабильный источник дохода — преподавание в топовом модельном агентстве Казахстана.

Пять съемок по два часа в день, работа промо-моделью на выставках и других активностях приносят мне от 200 000 тенге.

Дополнительно беру заказы от интернет-магазинов, выступаю в качестве фотомодели для Instagram-страниц. Раз в месяц агентство проводит мастер-классы, где я делюсь опытом.

О расходах

С каждой зарплаты откладываю от 30% до 50%. Иногда это может быть 30 000 тенге, а иногда — 100 000 тенге.

Покупаю доллары, так как в иностранной валюте тратить деньги сложнее. Это помогает держать себя в руках и не совершать эмоциональных покупок.

Час моего времени стоит от 10 000 тенге

Изучаю инвестиционные инструменты, такие как акции, криптовалюты. В планах купить себе большую машину. Коплю на эту покупку, но также задумываюсь о квартире. Вижу цены на аренду и понимаю: лишним не будет.

Я живу с родителями, поэтому не трачу на аренду.

На продукты питания уходит около 70 000 тенге из стабильного дохода. В эту цифру входят и спонтанные покупки снеков, вроде шоколада или сока.

Около 36 000 тенге стоят beauty-процедуры: посещение салонов, покупка косметики.

Еще 15 000 тенге уходит на подарки для родных. Около 7000 тенге трачу на такси, но стараюсь чаще ездить на автобусе. В месяц это стоит около 4000 тенге.

Оплата единого совокупного платежа, расходы на больницы и лекарства занимают 10% моего бюджета.

О ведении бюджета

Веду бюджет каждый день. Год назад мой парень скачал на телефон приложение «Финансы». Это удобный сервис, в котором я фиксирую все траты.

Каждый квартал мы проводим анализ бюджета. В прошлом году я потратила в два раза больше. При этом мой доход только увеличивается.