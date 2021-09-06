Семья, команда, единомышленники — предприниматели, руководители и артисты о роли людей в их жизни

Олег Пак, 51 год, директор школы имени Шокана Уалиханова









Я благодарен родителям. Если есть во мне что-то хорошее, то это от мамы и папы. Я получил от них большое количество жизненных уроков, которые помогли научиться постоять за себя и стремиться быть первым.

Я благодарен супруге. Мужское восприятие мира однобокое и, чтобы объективно смотреть на какие-то ситуации, нужна вторая точка зрения, именно женская.

Конечно, на меня оказали влияние и учителя. Я учился в городе Талдыкорган в школе №1 имени В. И. Ленина.

По работе я также постоянно взаимодействую с учителями. Например, Бахадир Абдирасилович Рисметов и Алма Мырзашевна Игликова — это два человека, с которыми я долго не только в нынешней школе, но и в целом в образовании. Есть еще один замечательный человек, посвятивший много лет образованию — Ким Леонид Леонидович. Мы с ним переодически созваниваемся, встречаемся. Я благодарен ему за многие советы.

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Серикбай Бисекеев, 50 лет, город — Сингапур, предприниматель, президент международной компании ARMAN-HOLDING













Каждый человек формируется благодаря своему окружению. Я благодарен предкам за то, что у меня в жизни что-то получается, потому что это их заслуга.

Главные ценности во мне заложили родители. Мы жили в комнате в общежитии вместе с родственниками, но у нас не было никаких обид и претензий. Мы вместе подрабатывали, чтобы помогать семье. А когда мне исполнилось 16 лет, родители отпустили меня в Ленинград во время перестройки. Я благодарен, что они доверились мне и дали возможность попробовать себя в этой жизни, проверить себя на прочность. Это и есть настоящая большая любовь.

Сегодня меня окружают люди из самых разных сфер: бизнесмены, спортсмены, ландшафтные дизайнеры и другие. Я человек, который интересуется многими вещами, поэтому мне нравится общаться с ними. Мои друзья отличаются от других людей. Каждый из них создает что-то в своей отрасли, пробует жизнь и не боится экспериментов или осуждения, имеет свое видение и подход, выходит за рамки общепринятых норм общества. И мы постоянно чему-то учимся друг у друга.

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Элисар Нурмагамбетов, 28 лет, США, основатель, СЕО Consilienz, @elisar_n

Несколько лет назад у меня был большой взлет в карьере. Я был генеральным директором, хорошо зарабатывал, обо мне писали в разных медиа. И я выбирал для общения тех людей, у которых тоже были исключительные таланты и достижения. Но через какое-то время я потерял абсолютно все. За этим последовал год тяжелых решений и переосмысления жизни. Мое отношение к людям тоже полностью поменялось. Сейчас для меня главное, чтобы у человека были хорошие намерения, и ему можно было доверять. Все остальное —приходящее и уходящее.

Самые близкие и верные люди, которые будут с тобой всю жизнь — это те, кто знает про тебя все хорошее и все плохое, но все равно выбирают тебя, будут любить и поддерживать.

В первую очередь, такие люди для меня — это семья: мама и сестренка. Во-вторых, это мои друзья.

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Айсель Гусейнова, 29 лет, город — Баку, учредитель Ассоциации Дизайнеров Моды Азербайджана, @aysel_huseynova

У меня творческая семья: художники и архитекторы в третьем поколении. Поэтому я росла в атмосфере искусства, созидания. Моя мама — художница, и она заложила во мне любовь к творчеству, что повлияло на мою дальнейшую деятельность.

Меня окружают чистые и честные люди. Они амбициозные, активные. Разделяют мои ценности. Постоянно находятся в состоянии движения, самосовершенствования. Когда мы собираемся вместе, можем обсуждать абсолютно разные темы и понимать друг друга, поддерживать. Я горжусь тем, как думают мои друзья и партнеры.

Еще одна важная часть жизни — команда. Люди, которые верят в какую-либо идею, способны преодолеть любые трудности. В этом плане мне повезло. У меня есть люди, на которых я могу полностью положиться, отойти в сторону и не сомневаться, что все случится так, как нужно.

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Азамат Асангул, 31 год, город — Род-Айленд, артист балета, @danseur01

Родители сыграли важную роль в моей жизни. Именно они связали меня с будущей профессией. Они всегда давали мне свободу. Позволяли принимать собственные решения. Поддержали меня, когда я поехал учиться в Санкт-Петербург, когда принял решение работать в Южной Корее, а потом в США.

Мне повезло с окружением. У меня много друзей, которые вдохновляют. Это люди самых разных профессий: врачи, графические дизайнеры, предприниматели. Но всех нас объединяют общие ценности и любовь к искусству.

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Армен Оганян, 35 лет, город — Москва, креативный продюсер Comedy Club Production, реалити-шоу: «Танцы», «Холостяк» и «Замуж за Бузову»













В последнее время я стараюсь не пускать близко тех, в ком не уверен. Особенно, если человек совершил какую-то ошибочку. Лучше бы он этого не делал. Мне тяжело удаются прощения. А так я легок в знакомствах, готов даже написать кому-то в директ: «Давайте общаться — кайфовый вы человек».

У меня ограниченное количество друзей, именно тех, кого я так могу назвать. Но все они находятся на приличном расстоянии от меня, поэтому связь поддерживается с помощью современных коммуникаций. В последнее время появляются новые приятные и крепкие знакомства. А мой ближайший и единственный постоянный круг общения — это моя семья: дочь и жена.

Семья — это кайф.

Друзья — это отдых от кайфа.