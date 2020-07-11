Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/f85/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/f85aa80eec046c8c9eea910b30f192f6.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
restorannyy-biznes-v-central-noy-azii-15-real-nyh-istoriy-uspeshnyh-predprinimateley
Ресторанный бизнес в Центральной Азии: 15 реальных историй успешных предпринимателей
23
/
/

10.07.2018

Ресторанный бизнес в Центральной Азии: 15 реальных историй успешных предпринимателей

Флюра Батырова, город — Алматы, основательница сети ресторанов Mamma Mia Ciao Pizza


 IMG_1262.jpg

Мы не были профессионалами в этой сфере, и 17 лет назад казахстанцы еще не знали, что такое итальянская еда. Поэтому пригласили итальянского повара Марка Перованни, который поставил кухню.

Один секрет в ресторанном бизнесе — если при открытии считать то, сколько заработаешь, успеха в деле не достичь. Нужно твердо верить в идею.

Подробнее здесь.

Михаил Малик, город — Алматы, директор и соучредитель ресторана «ПЕЧЬ»


IMG_7441.jpg

Мы создали этот ресторан втроем, один из партнеров — шеф-повар Андрей Тепикин.

Мы постоянно экспериментируем, и гости воспринимают это хорошо. Например, берем мировые тренды и стараемся их локализовать. Так у нас появились пловбургер и баурсакбургер.

Подробнее здесь.

Артем Марченко, город — Нур-Султан шеф-повар, ресторатор


 DSC_4364.jpg

Я люблю быть занятым чем-то полезным, интересным. Я шеф-повар не только по работе, а, скорее, по призванию, поэтому люблю заниматься тем, чем занимаюсь сейчас.

Люблю объединять людей в команды, быть их лидером, вести их к хорошей жизни. Кроме работы, другого хобби у меня нет. А работа — это удовольствие.

Подробнее здесь.

Андрей Мокич, город — Алматы, ресторатор, бренд-шеф, @mokich_chef




Ресторан не должен решать только одну задачу — «набить желудок». Еда — это и эмоции, и вкусовые ощущения, впечатления. В Европе, да и в России уже к этому пришли, и мы приходим.

Подробнее здесь.

Роберто и Нина Дос Сантос/ бразильский ресторан «Рио»




Все началось с того, что один хороший человек, однажды попробовал бразильскую кухню, и ему она пришлась по душе. Затем к нему пришла идея открыть такой ресторан в Астане. Мы познакомились и открыли «Рио».

С этим рестораном у меня связаны самые теплые воспоминания. Здесь я познакомился со своей женой, здесь мы с ней сыграли свадьбу, отмечали свои дни рождения.

Подробнее здесь.

Юрий Негодюк, родной город — Караганда, ресторатор


IMG_0167.jpg

Я открыл первую «Пинту» на пересечении улиц Гоголя и Кожамкулова. Первый год было сложно. Ресторан работал то в убыток, то в маленький плюс. Еще случился пожар, ресторан сгорел, и нам пришлось взять деньги взаймы на ремонт.

На второй год работы «Пинты» она вышла в стабильный плюс. Сейчас в портфеле нашей компании 30 объектов.

Подробнее здесь.

Александр Ем, город — Ташкент, основатель и руководитель ресторанов Dayako Chicken, Dayako restobar и службы доставки Samurai Sushi


photo5454059445001760724.jpg

 Начиналось все с маленького домашнего формата, а затем выросло в сеть доставки и заведений. В команде было три человека, сейчас уже больше 30 сотрудников. Основной посыл бизнеса — познакомить ташкентцев с южнокорейской кухней и стать заведением, где ты чувствуешь себя другом и гостем.

Подробнее здесь.

Бермет Тологонова, город — Бишкек, владелица сети ресторанов Padishah


F1EA68C5-0B08-48ED-B99D-A8DF872F798A.jpeg

Я являюсь владелицей сети ресторанов Padishah. Это живой бизнес, и мы вкладываем собственные средства и силы сегодня, чтобы завтра он приносил доход. И для меня и моей команды это дело — часть жизни.

Подробнее здесь.

Андрей Пырликов, город — Алматы, владелец компании NAMEDNI PROJECT


2-5593.jpg

У меня есть четкие устои: дисциплина и порядок. Это два столпа, на которых держится компания NAMEDNI PROJECT. 11 лет назад в Усть-Каменогорске по франшизе мы открывали ресторан «Намедни». По договору я сопровождал их три года, а дальше они двигаются сами. Я недавно приехал туда, через восемь лет, и те правила, что я установил, работают до сих пор, и ресторан на крутом уровне. Тогда я понял, что прожил жизнь не зря, и гордился этим.

Подробнее здесь.

Александр Трегубенко, город — Алматы, шеф-повар, ресторатор, президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана


IMG_8350.jpg

В течение года я сидел и ждал, когда кто-нибудь закажет кейтеринг, хотя в те времена было не принято звать кого-то к себе в дом. У меня хватило терпения дождаться заказа, после которого все изменилось. Так появилась первая в стране компания, которая оказывала кейтеринговые услуги.

Подробнее здесь.

Нафиса Розикова, город — Алматы, сооснователь кондитерской Sweet Lab


5.jpg

Мне нравится ресторанный бизнес. Моя карьера началась в 18 лет, когда я зашла в одно из своих любимых мест джаз-кафе Underground и спросила: «Вам не нужны работники?». Мне сказали, что как раз ищут официантов. Так началось мое знакомство с этим миром

Работа должна быть такая, что, если бы за нее не платили, вы бы все равно работали.

Подробнее здесь.

Александр Коцур, город — Нур-Султан, совладелец DRUJBA café, шеф по кухне


20180718-WED_2098.jpg

На кухне вмещается всего пару человек: повар и кухрабочая. Отталкиваясь от этого и нашей ценовой политики — того, что еда должна быть недорогой, мы сделали простое меню. Повар после работы на кухне не должен выходить уставшим.

Мы планируем развивать меню и обновлять его каждые полгода, создавать что-то свое.

Подробнее здесь.

Вячеслав Жемчугов и Карина Касаткина, город — Нур-Султан, основатели @cafe.tochka


 2interview0311.jpg

Мы хотели создать доступное современное кафе с качественными продуктами. Открылись в 2017 году, с тех пор изменилось позиционирование и видение заведения. Мы не называем себя рестораном или кофейней, потому что не подходим под эти форматы.

Кафе Tochka — место, где утром можно хорошо позавтракать по адекватной цене, днем выпить кофе, а вечером вернуться и поесть вкусной еды ресторанного уровня.

Подробнее здесь.

Enrico Nappini, город — Нур-Султан, основатель ресторана Pane&Vino


20170811-DSC_0886.jpg

Я приехал в Казахстан в 2013 году. Открыл ресторан в Астане — маленькое заведение с традиционной итальянской кухней.

В Казахстане есть большой потенциал. Если брать во внимание Центральную Азию, то Казахстан дает больше гарантий в социальном и экономическом плане, чем другие страны в регионе. Поэтому я решил начать строить и инвестировать в бизнес здесь.

Подробнее здесь.

Гиги Геловани, 53 года, город ― Алматы, ресторатор, основатель ресторана Giginova


Гиги, ресторатор, грузия, Аламты, Казахстан.jpeg

В Алматы огромное количество ресторанов, высокая конкуренция. Есть рестораны высокого класса, но в целом ресторанный бизнес отстает от России на пять лет. Это заметно в отношении к профессии официанта. В Европе официант ― престижная профессия, которая не ограничена по возрасту. В России отношение к работе официанта изменилось, а в Казахстане ― это подработка для студентов.

Жители Алматы прекрасно разбираются в культуре ресторанов. Посетители разбираются в качестве еды и сервиса.

Подробнее здесь.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #предприниматель #ресторан #рестораторы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Азербайджанцы о том, как ведут бизнес с Турцией и почему эти страны близки
10387
Философия дела Баян Суннатовой / кафе «Шымкент»
5488
КАК КАЗАХСТАНСКИЕ РЕМЕСЛЕННИКИ С «ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ» СТАНОВЯТСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
7994